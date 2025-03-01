Пробігла п'ять кілометрів на протезах: 13-річна українка здолала дистанцію Токійського марафону
Українка Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги внаслідок російської атаки на Краматорськ, подолала відстань Токійського марафону. Забіг 13-річна дівчинка здійснила, аби зібрати кошти на протези для пораненого захисника.
Відстань п'яти кілометрів одного з найбільших світових забігів серії World Marathon Majors Яна подолала за годину, розповіли в Національному реабілітаційному центрі UNBROKEN.
"Бігти було складно, але я це зробила! Настрій чудовий. Мене тут підтримує багато людей.
Я трохи йшла, часом бігла, зупинялася поправити протези і продовжувала рухатися до своєї мети", – поділилася враженнями після фінішу Яна.
Дівчина долучилася до забігу з благодійною метою – аби зібрати кошти на спортивні протези для 36-річного бійця бригади "Азов" Олексадра Жавненка. Внаслідок поранення захиснику довелося ампутувати обидві ноги, тому дівчинка хоче допомогти повернутися йому до активного життя.
Нагадаємо, 8 квітня 2022 року родина Яни Степаненко опинилася серед постраждалих внаслідок російського ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську. Тоді по станції, на якій перебувало понад чотири тисячі людей росіяни вдарили ракетою із касетними боєприпасами.
Внаслідок атаки загинула 61 людина, ще 121 українець отримав поранення. Мати Яни Степаненко втратила одну ногу, а дівчинка – обидві кінцівки.
Згодом сім'ю евакуювали до США, де вони скористалися програмою спеціалізованого лікування та реабілітації.
У квітні 2024 року Яна узяла участь у Бостонському марафоні.