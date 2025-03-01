Пробігла п'ять кілометрів на протезах: 13-річна українка здолала дистанцію Токійського марафону

Українка Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги внаслідок російської атаки на Краматорськ, подолала відстань Токійського марафону. Забіг 13-річна дівчинка здійснила, аби зібрати кошти на протези для пораненого захисника.

Відстань п'яти кілометрів одного з найбільших світових забігів серії World Marathon Majors Яна подолала за годину, розповіли в Національному реабілітаційному центрі UNBROKEN.

Фото: UNBROKEN Ukraine Фото: UNBROKEN Ukraine Фото: UNBROKEN Ukraine

"Бігти було складно, але я це зробила! Настрій чудовий. Мене тут підтримує багато людей.

Я трохи йшла, часом бігла, зупинялася поправити протези і продовжувала рухатися до своєї мети", – поділилася враженнями після фінішу Яна.

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Дівчина долучилася до забігу з благодійною метою – аби зібрати кошти на спортивні протези для 36-річного бійця бригади "Азов" Олексадра Жавненка. Внаслідок поранення захиснику довелося ампутувати обидві ноги, тому дівчинка хоче допомогти повернутися йому до активного життя.

Нагадаємо, 8 квітня 2022 року родина Яни Степаненко опинилася серед постраждалих внаслідок російського ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську. Тоді по станції, на якій перебувало понад чотири тисячі людей росіяни вдарили ракетою із касетними боєприпасами.

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Внаслідок атаки загинула 61 людина, ще 121 українець отримав поранення. Мати Яни Степаненко втратила одну ногу, а дівчинка – обидві кінцівки.

Згодом сім'ю евакуювали до США, де вони скористалися програмою спеціалізованого лікування та реабілітації.

У квітні 2024 року Яна узяла участь у Бостонському марафоні.