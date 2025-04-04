Військові зможуть бронювати пріоритетні дати для шлюбу в "Дії": як це можна буде зробити

Військові зможуть бронювати пріоритетні дати для одруження в "Дії"

Незабаром військові зможуть бронювати пріоритетні час та дату для одруження в "Дії" через застосунок "Армія+".

Кабінет Міністрів вже ухвалив відповідні зміни до постанови про проведення державної реєстрації шлюбу в електронній формі.

Про це повідомили в Міністерстві оборони.

"Останні кілька місяців користувачі просили нас про створення такої можливості. І ми відгукуємося на це прохання. Разом із Міністерством цифрової трансформації ініціювали зміни, завдяки яким військові отримають можливість забронювати пріоритетні час та дату для реєстрації шлюбу", – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Для цього необхідно буде подати заявку через "Армію+". Коли її схвалять у ДРАЦС, в "Дію" прийде сповіщення з деталями онлайн-церемонії.

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Однак важливо наголосити, що ініціаторами одруження мають бути саме військовослужбовці.

Нагадаємо, у березні в Мінцифри розповідали, що працюють над створенням окремих слотів для одруження військових. Зокрема, наголошували на необхідності врахувати захист персональних даних заявників та не допустити зловживань з боку сторонніх осіб.