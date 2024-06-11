Військовий, який на фронті втратив ногу, станцював на протезі з рідним ансамблем

Військовий Олег Сливар, який до повномасштабної війни професійно займався народними танцями, втратив ногу на фронті. Після ампутації він повернувся на велику сцену і станцював на протезі з рідним дрогобицьким ансамблем "Верховинка".

Про це повідомила сестра військового Анна Сливар.

"Коли Олег був на сцені, у мене з очей стікали сльози: сльози радості, гордості і, як би дивно не звучало, але й сльози жалю і смутку через той надзвичайно важкий період, який ми прожили як сім’я.

Це були змішані відчуття, адже ми разом ходили на танці з дитинства, і це кардинально інший танець – не той, під час якого він завжди сміється – і кардинально інший Олег: стриманий, мужній, який стоїть на протезі з високо піднятою головою з думкою про минуле, якого вже не буде", – поділилася з "УП. Життя" сестра військового.

Військовий Олег Сливар повернувся на велику сцену Фото: Ярослав Грицик

Олег Сливар – 26-річний воїн родом із Дрогобича. Він професійно займався народними танцями протягом 12 років і до повномасштабного вторгнення Росії виступав з ансамблем "Верховинка".

Влітку 2022 року він вступив до лав Національної гвардії. У листопаді того ж року, під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку, Олег потрапив під мінометний обстріл і отримав численні осколкові поранення. Через важкість поранень його ногу довелося ампутувати.

Олег Сливар танцює з ансамблем "Верховинка" Фото: Ярослав Грицик

Він пережив зупинку серця, але лікарям вдалося врятувати чоловіка.

"Під час евакуації вкололи другу дозу знеболюючого, а згодом у стабпункті він отримав дозу морфія. Зупинка серця. 30 хвилин прямого масажу. 30! По протоколу мали повне право зупинитися. Але святий лікар не здався", – розповідала CEO Superhumans Ольга Руднєва.

Олег Сливар став одним з перших пацієнтів її центру протезування, де отримав протез з електронним коліном.

"Реабілітація тривала довго, з повторними важкими операціями, постійними переживаннями та бажанням перенести його біль на себе", – згадує сестра Олега.

Вона зазначає, що підтримка військових в будь-який період їхньої роботи – це надзвичайно важливо, зокрема і в період реабілітації.

"Турбота сестри та батьків надавали Олегу величезну силу та бажання рухатись далі. Але водночас, в мого Олега є дівчина, підтримка якої є однією з найбільш значущих, адже це кохана людина, яка наділяє любов’ю та відчуттям спокою", – ділиться Анна Сливар.

Підтримка рідних та особиста стійкість дали Олегу можливість повернутися до улюбленої справи – танців.

Сестра Анна впевнена, що військовослужбовець продовжуватиме танцювати.

"Народний ансамбль народного танцю "Верховинка" так просто не забуває своїх вихованців та завжди з любов’ю чекає на репетиціях.

Олег – це та людина, яка буде рухатись вперед незважаючи ні на що, тому попереду в нього обов’язково буде цікаве та насичене життя. У нього за плечима Антарктида, підкорена на протезі (після протезування Олег здійснив подорож до Антарктиди – ред.) Попереду нові випробування, і я вірю і знаю, що у нього все вийде", – говорить сестра Олега.

Раніше ми розповідали, що ветеран із Вінниччини Роман Кашпур у Токіо пробіг на протезі марафонську дистанцію – 42 кілометри.