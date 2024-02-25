Повернувся на фронт на протезі: історія 20-річного захисника, який на війні втратив ногу

20-річний військовий Єгор Олійник вже понад рік воює на протезі. Боєць втратив ногу ще в перший рік повномасштабного вторгнення.

"Його позитиву і почуттю гумору можна лише позаздрити", – розповідають про захисника у реабілітаційному центрі "Незламні".



До війська Єгор пішов, щойно став повнолітнім. А вже за кілька тижнів почалось повномасштабне вторгнення.



У вересні 2022-го Єгор підірвався на міні на Донеччині, а вже вкінці того ж року впевнено ходив на протезі й згодом повернувся на фронт.



Боєць досі захищає Україну: виконує бойові завдання та ходить на штурми.



"24 лютого два роки тому для мене почалося на полігоні. До нас "залетів" комбат і сказав: "Війна! Швидко по машинах!"



Ми поїхали в Бровари. Я довго не міг повірити, що почалася війна, аж поки не побачив росіян і ми почали стріляти", – розповідає захисник.



Він додає: з війною зрозумів, що потрібно цінувати життя, "бо воно дуже швидко і непомітно минає".



"Я зрозумів, що з батьками і друзями сваритися не потрібно, бо, можливо, вже не буде нагоди побачитися і помиритися", – каже він.



Про життя з протезом хлопець розповідає з усмішкою:



"До поранення я був рухливий, а зараз трохи повільний, але нормально. По-перше, не холодно. По-друге, економія шкарпеток. І якщо нога промокне, то нічого страшного. Не мерзне – теж плюс".



Нагадаємо, раніше ми писали, що захисник, який втратив на війні праву ногу, отримав важкі множинні травми нижньої лівої частини тіла та пережив два інсульти, вперше за 14 місяців зміг підвестися на вцілілу ногу.





