Дивилася російський серіал: військовий поскаржився на працівницю УЗ, у компанії відповіли

Письменник, перекладач та військовослужбовець Остап Українець поскаржився на адміністраторку залу очікування для військовослужбовців на вокзалі в Києві, яка, за його словами, гучно дивилася російські серіали.

Про цей випадок він розповів у Facebook.

Остап Українець зізнався, що не звернувся із зауваженнями до працівниці особисто пояснивши це тим, що "не мав сил". Натомість він розповів про інцидент публічно і звернувся у дописі до УЗ.

"Підходити робити зауваження я вже сил не маю, бо це обов'язково ср*ч і скандал, а не просто "зробити зауваження", – написав він.

В "Укрзалізниці" відреагували, перепросивши за "неприємний досвід", і визнали, що така поведінка їхньої співробітниці на робочому місці, зокрема в залі очікування для захисників, є "абсолютно неприпустимою".

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"Ми негайно проведемо перевірку та вживемо дисциплінарних заходів до відповідальних осіб", – додали там.

Редакція "УП. Життя" звернулася до "Укрзалізниці" з проханням повідомити про результати перевірки і очікує на відповідь.

Нагадаємо, у серпні 2024 року в одному з поїздів "Укрзалізниці" розгорівся скандал – чоловік придбав квиток у жіночому купе та відмовлявся його залишати. На сторону пасажира стала провідниця.