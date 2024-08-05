Чоловік придбав місце в "жіночому купе": попри обурення попутниць, він відмовлявся його покидати

В одному з потягів "Укрзалізниці" розгорівся скандал: чоловік придбав квиток для подорожі у жіночому купе і, попри обурення попутниць, відмовлявся його залишати. Провідниця заявила, що пасажир має право їхати на своєму місці, оскільки має квиток.

Інцидент трапився у потягу "Запоріжжя 1– Ясіння". Одна з пасажирок, які опинилися у купе з чоловіком, записала подію на відео.

З ролика чути, як провідниця потягу каже, що чоловік має право їхати в цьому купе, а пасажирки, яких це не влаштовує, можуть здати квитки.

"А де написано, що не можна їхати? Ну нічого страшного, хай чоловік дівчат розважає", – зазначила вона.

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Чоловік на обурення попутниць відреагував бурхливо.

"Розкудахтались у курятнику. От від вагону для "голубих" я би відмовився – раптом ще б уночі у своє братство посвятили", – сказав він.

За словами обуреної пасажирки, чоловік з провідницею обговорювали, що ідея запровадити "жіноче купе – повна маячня", і що лише "молоденьких дівчаток" це обурює.

Вона каже, що після скарги на гарячу лінію "Укрзалізниці" чоловіка зі скандалом перевели в інший вагон.

В "Укрзалізниці" пояснили: додаток, де відбувається продаж квитків у жіночі купе, видає чітке попередження, що це місця – для жінок.

"У цьому випадку пасажир свідомо проігнорував цю вимогу, а отже мав бути не допущений до перевезень у цьому вагоні. Такі випадки рідкісні, але трапляються як виключення.

Завданням наших провідників у таких випадках є знайти альтернативне місце для чоловіка в іншому вагоні. Коректність дій бригади наразі оцінює внутрішнє розслідування, але вже зараз можемо констатувати, що, за всіма протоколами, ситуацію потрібно було вирішити до посадки, а не після.

Жіночі купе створені для безпеки і комфорту жінок, і залізниця просить з повагою ставитися до наявних правил", – прокоментували в "УЗ".

Нагадаємо, що придбання квитків у жіночі купе доступне виключно в застосунку "Укрзалізниці", де такі місця мають відповідну позначку.

Посадка до жіночих купе має бути доступна для жінок і дітей, яким не виповнилося 6 років.⠀

Нещодавно "Укрзалізниця" розширила кількість поїздів з жіночими купе.