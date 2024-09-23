Військовий із собакою спав у тамбурі поїзда: пасажирка заявила, що його не пустили до вагона, УЗ спростовує

В "Укрзалізниці" стверджують, що чоловік відмовився подорожувати на своєму місці у вагоні

Військовослужбовець, який їхав до Вінниці поїздом "Укрзалізниці" сполученням "Одеса – Ковель", не зміг розміститися на своєму місці у вагоні. Чоловік разом із службовим собакою був змушений спати на підлозі у тамбурі.

Про інцидент розповіла пасажирка того ж напрямку Катерина Білозерова, яка прямувала до Ковеля.

У коментарі для "УП. Життя" жінка повідомила, що їхала у плацкартному вагоні, у тамбурі якого випадково натрапила на сплячого чоловіка у військовій формі.

За її словами, пасажир лежав на "голій" підлозі, вкритий легкою ковдрою. Поруч із ним був прив'язаний до металевої частини вагона пес породи німецька вівчарка, говорить жінка.

Катерина стверджує, що намагалася розбудити його і поцікавитися, чому він там знаходиться.

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"Я спершу відчинила двері і зверталася до нього: "Чоловіче, чоловіче". Між вагонами звук неймовірний, навіть себе не чуєш, а він спав мертвим сном", – розповідає пасажирка.

Жінка зрештою пішла, але через якийсь час повернулася в надії поспілкуватися з пасажиром у військовій формі. Цього разу у відповідь на звернення собака "відповів оскалом", тому жінка вирішила більше не турбувати їх.

Під час однієї із зупинок поїзда Катерина зрештою поцікавилася у провідниці, чи та знає причину перебування військового поза межами вагона.

На це, за словами Катерини, працівниця "Укрзалізниці" нібито відповіла, що "не має права їх пустити". Провідниця пояснила це тим, що чоловіка супроводжував великий пес.

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Катерина дізналася, що військовий подорожував разом зі своєю мамою, яка перебувала у вагоні. Жінка нібито розповіла Катерині, що провідниця "пропонувала залишити службового собаку в тамбурі, але її син не погодився".

"Він собаку не залише, пес також не буде без нього. Вони разом були під Бахмутом", – згадує слова матері військового Катерина.

Пасажирці не відомо, чи інші люди у вагоні намагалися поспілкуватися з чоловіком. Натомість одна з пасажирок нібито скаржилася провідниці на те, що собака військового не мав намордника.

Як на інцидент відреагували в "Укрзалізниці"?

На інцидент відреагували представники "Укрзалізниці" в коментарях до допису Катерини. Вони стверджують, що військовий насправді сам обрав такий спосіб подорожі, оскільки "йому було психологічно комфортніше їхати в тамбурі".

"Треба розуміти, що наші захисники можуть мати психологічні причини, щоб поводити себе дещо інакше, ніж інші пасажири. Наші бригади стикаються із цим щодня – стояння в тамбурах, небажання спати на постелі, окріп замість чаю тощо.

Тієї ночі і провідниця, і начальник поїзда неодноразово пропонували зайняти місце в купе (обмежень для службових собак не існує за умови викупу всіх місць у купе, але в даному випадку сусіди не мали заперечень проти собаки), але вибір військовослужбовців варто поважати нам усім", – зазначили в УЗ.

Натомість Катерина стверджує, що тієї ночі під час подорожі не бачила у вагоні начальника поїзда "навіть тоді, коли в іншого військового стався епілептичний напад, а у вагоні не було нікого, хто міг би надати допомогу".

Нагадаємо, у березні 2024 року військовослужбовець Національної гвардії України був вимушений стояти в тамбурі поїзда "Інтерсіті", оскільки його службовому собаці не дозволено подорожувати у вагоні.