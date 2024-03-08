Малюк, але не з СБУ: військовий прихистив кажана, який став зіркою соцмереж

Військовослужбовець Владислав Журавель, який воює на Бахмутському напрямку, прихистив кажана і зробив його зіркою соцмереж.

Боєць 42-ї окремої механізованої бригади годує кажана личинками зофобаса і чухає зубною щіткою, а милі відео публікує у Twitter.

Рукокрилого, який належить до виду "руда вечірниця", назвали Малюком. У коментарі "УП. Життя" боєць розповів про свою "дружбу" з кажаном.

"У твіттері є популярний кіт, якого назвали Сирським (дивний збіг із прізвищем Головнокомандувача). Оскільки кажан став улюбленцем твітерян, довелось продовжити традицію. Тому ім'я Малюк – це теж дивний збіг", – каже Владислав.

Оскільки кажан став зіркою в твітері, то вирішив продовжити традицію і дати оригінальне ім'я, яке немає нічого спільного ні з ким із військового керівництва. Вітайте - кажан Малюк. pic.twitter.com/2audxNcPAL — Владислав Журавель (@VladiZhuravel) March 7, 2024

Він познайомився з рукокрилим несподівано – вночі випадково зачепив його капцем у темряві, після чого почув писк ультразвуком.

"Я перелякався, але зрозумів, що тільки кажан може такі звуки робити. Тому забрав його у відерце і накрив кришкою із дірками до ранку, щоб на завтра розібратись, що далі робити з ним.

У той день був обстріл КАБами, і, певно, він перелетів і випадково потрапив до нас", – ділиться військовий.

Якщо почухати спинку цьому страшному і милому чудовиську, то він починає посміхатись, рохкати та видавати жахливий ультразвук, що наче голка, проходить крізь барабанні перетинки прям в мозок. @maramorenam ви просили, тримайте) pic.twitter.com/IgV7DBWsu8 — Владислав Журавель (@VladiZhuravel) February 26, 2024

Чоловік шукав інформацію про поводження з кажанами в інтернеті і знайшов Центр реабілітації рукокрилих. Часу було небагато, тому одразу зателефонував.

Волонтерка Ліка відповіла, що знайде людину, яка подбає про тварину.

"Я кажу, що я в місті N в зоні бойових дій, а вона відповіла, що сама з Донбасу, тому пошукає. На жаль, не знайшлось, тому Ліка вислала мені набір для виживання кажана: личинки зофобаса, пінцет, три мішечки й гарні наклейки", – пригадує боєць.

Малюк – розумний кажан. Коли прокидається, пищить ультразвуком, але як почує Владислава, то заспокоюється і починає шукати їжу.

За словами чоловіка, тварина трохи боїться обстрілів. Якщо під час годівлі почує різкі звуки – одразу завмирає.

"Прислуховується. Я його заспокоюю голосом і гладжу спинку зубною щіткою, тоді він продовжує трапезу", – каже військовий.

Вчора, після вечері десятьма личинками, у кажана були СПА процедури. Не одразу йому сподобалась така активність, але згодом вже лежав і кайфував) pic.twitter.com/N9Y2ijb4tq — Владислав Журавель (@VladiZhuravel) March 5, 2024

З першого разу Владиславу не вдалось нагодувати кажана, бо він не знав, як це робити. Довелось прочитати мануал з догляду від Центру на 126 сторінок.

Боєць каже, що годувати кажанів насправді не складно, якщо дотримуватися інструкції.

Спочатку кажанчик був дуже худий, але вже почав набирати вагу. Тепер у нього "плечі, як в атланта", жартує Владислав.

Вчора так толком і не погодував малого, не було апетиту. Довелось дочитати всю книгу від @bats_ukraine. Слідуючи інструкціям з книги все вдалось, з'явився апетит і кажан нажерся хрумких личинок зофобаса. pic.twitter.com/wLgyGlfxlx — Владислав Журавель (@VladiZhuravel) March 2, 2024

На запитання про те, як на нового жителя відреагували побратими, військовий відповідає:

"Всім було цікаво. Деякі подолали страх перед кажанами. Я їм переказував все те, що прочитав в книжці.

Кажан взагалі не турбує нікого. Раз на добу ввечері він їсть, я прибираю йому і кладу спати на добу. Це займає близько 30 хв".

Звісно, не минулось і без кумедних ситуацій. Одну з них військовий описав у твіттері.

"Комвзводу зайшов в кімнату. Забув, що хотів. Дивиться.

Слідом за ним заходять замполіт батальйону і замполіт роти. Три офіцери дивляться, як я серед ночі годую кажана, що сидить на картонному кріслі, обгорнутий гарними мішечками. Всі мовчать. Не кажучи ні слова, уходять.

Я: 🤷"

Комвзводу зайшов в кімнату. Забув що хотів. Дивиться.

Слідом за ним заходять замполіт батальону і запмоліт роти. Три офіцера дивляться як я серед ночі годую кажана, що сидить на картонному кріслі, обгорнутий гарними мішечками. Всі мовчать. Не кажучи ні слова уходять.

Я: 🤷 pic.twitter.com/qRmeN3bUly — Владислав Журавель (@VladiZhuravel) March 6, 2024

Це вже не перший звір, якого врятували бійці 42-ї бригади. Минулого року, наприклад, Владислав доглядав ворону зі зламаним крилом, яку знайшов після обстрілу.

"Знайшов орнітолога, зробили рентген, наклали стабілізуючу пов'язку, призначили уколи і догляд. За три тижні ворона прийшла в порядок, але нас не хотіла покидати, бо з хлопцями йому (теж хлопчик) було і весело, і ситно", – пригадує захисник.

“Чому я вирішив піклуватись про ворону тоді і про кажана зараз? Це гемор, це витрати. Але я розумів, що більше вони нікому не потрібні, а так хоч буде шанс на життя. Крім того, вони не винні були в травмах, це не природний відбір. Винні лише росіяни і їхній ракетний терор”, – пояснив боєць.

Невдовзі Владиславу доведеться попрощатись і з Малюком.

Кажана випустять на волю з наступом фенологічної весни – коли буде тепло, вдосталь їжі, і вже будуть літати його "родичі".

"Потім він прокинеться від зимової сплячки і полетить шукати собі кажаниху. А я лишусь тільки приємним спогадом, наче теплий довгий зимовий сон", – додає Владислав.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, що треба знати про кажанів, чому не можна їх ображати і як діяти, якщо вони до вас завітали.