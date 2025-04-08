Український військовий вибачився за брудне взуття у потязі: зворушлива реакція "Укрзалізниці"

Військовий вибачився за "брудні берці", у яких він сів у потяг Інтерсіті

Командир екіпажу медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри" Олег Магдич, який повертався з фронту, попросив в "Укрзалізниці" вибачення за те, що сів у чистий потяг у брудних берцях.

"Це ноги людини, яка ще декілька годин тому топтала зону бойових дій. А зараз їде в чистенькому вагоні "Інтерсіті". І їй так соромно, що капець… Вибачте, "Укрзалізниця", – написав військовий та додав, що наступного разу буде ретельніше чистити взуття.

На публікацію військового у коментарях відреагувала "Укрзалізниця", зазначивши, що його берці – це символ "війни, що дає нам мир".

"Ви вибачаєтесь? А ми схиляємо голови. Бо ці берці – це символ. Це слід війни, що дає нам мир. Це земля, яку Ви захищали. Нам не потрібні чисті підошви. Нам потрібні живі Герої. І якщо Ви в Інтерсіті – значить, ми виконали свою частину. Доставили Вас до миру. Хай на кілька годин, хай на день – але до миру.

Ви не мусите дякувати. Це ми дякуємо. Кожного дня. Кожною поїздкою", – відкоментували представники залізниці.

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Олег Магдич написав, що цей коментар викликав у нього сльози на очах.

"Сиджу, читаю ваш комент. Хвилини 3 читав. Бо після кожного речення дивився у вікно. Ховав сльози.

І тут підходить хлопчина з кафе. І пропонує всяких смаколиків. Безкоштовно. Як подяка воїнам. Блін… Що ви з моєю нервовою системою робите", – відповів чоловік.

Нагадаємо, раніше ми писали, що "Укрзалізниця" створила спеціальний резерв квитків на потяги для військовослужбовців і їхніх сімей.