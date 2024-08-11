Генштаб: У спецрезерві Укрзалізниці щодня є понад 500 квитків на потяги для військових

"Укрзалізниця" створила спеціальний резерв квитків на потяги для військовослужбовців і їхніх сімей.

Він діє на певний перелік поїздів, які прямують з та до прифронтових міст. Місця у резерві постійно поповнюють, повідомили в Генштабі Збройних сил України.

"Командир відпустив, а квитків на поїзд немає? Дізнався день-у-день, що потрібно терміново повернутись до підрозділу?

Не проблема: "Укрзалізниця" створила спеціальний резерв квитків для військових і постійно, за потреби, додає туди місця", – йдеться у повідомленні.

Там додали, що їхати "Укрзалізницею" за резервом щодня можуть понад 500 військових.

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Також резерв доступний для родичів військовослужбовців, які їдуть до шпиталів відвідати своїх близьких.

Забронювати квиток із резерву можна за посиланням.

Якщо у переліку немає потрібного напрямку, в Генштабі рекомендують телефонувати за спеціальним номером гарячої лінії залізниці для військових: 0 800 503 222

Раніше "Укрзалізниця" відправила у перший рейс потяг із дитячим вагоном. Він вирушив за маршрутом Харків – Ясіня у складі поїзда №15/16.