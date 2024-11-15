В Ірані планують "лікувати" жінок, які порушують закони про носіння хіджабу

Іранська влада анонсувала відкриття спеціальних клінік, де "лікуватимуть" жінок, які порушують жорсткі закони про обов’язкове носіння хіджабу в громадських місцях.

Про це повідомила голова "Відділу жінок і сім’ї тегеранського штабу з підтримки доброчесності та запобігання порокам" Мехрі Талебі Дарестані, інформує The Guardian.

За словами посадовиці, в новостворених клініках жінкам нібито надаватимуть "науково доведене психологічне лікування від зняття хіджабу".

Іранські жіночі та правозахисні групи висловили обурення через цю ініціативу.

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Зокрема, британська журналістка з Ірану Сіма Сабет вважає відкриття таких клінік "ганебним кроком".

"Ідея створення клінік для "лікування" непокритих жінок викликає жах у людей, яких можуть відокремити від суспільства за невідповідність панівній ідеології", – вважає журналістка.

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Іранський правозахисник Хоссейн Раїсі заявив, що ідея клінік для "лікування" жінок не відповідає іранськму законодавству та священному письму мусульман. Він стверджує, що Відділом жінок і сім’ї, який став ініціатором "лікування", безпосередньо керує духовний лідер країни Алі Хаменеї.

Поширення новини про створення спеціальних клінік викликало страх і непокору з боку протестних груп та студенток.

"Це буде не клініка, а в'язниця. Насилу зводимо кінці з кінцями і маємо перебої з електроенергією, але клаптик тканини – це те, про що ця держава турбується. Якщо існує шанс повернутися на вулиці, то це зараз, інакше нас усіх позакривають", – вважає іранка, яка побажала залишитися анонімною.

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Правозахисні групи, зокрема Amnesty International, заявляють, що мають докази тортур, насильства та примусового застосування ліків до протестувальників та політичних дисидентів, яких іранська влада вважає психічно нездоровими, через що помістила в психіатричні установи.

Оголошення про відкриття клінік для "лікування" непокритих жінок з’явилося після того, як державні ЗМІ Ірану повідомили про арешт студентки університету, яка роздяглася до спідньої білизни на вулицях Тегерану на знак протесту щодо обов’язкового носіння хіджабу.

Нещодавно правозахисні групи також висловили занепокоєння через репресії щодо жінок в Ірані. Там заявляли про те, що в країні відбулася низка арештів, насильницьких зникнень і закриття підприємства, що пов’язують із можливим порушенням законів про носіння хіджабу.