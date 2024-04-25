В Ірані до смертної кари засудили репера, який у піснях підтримував антиурядові протести

Репер Toomaj, скрін з кліпу в YouTube

В іранському місті Ісфахан Революційний суд засудив репера Тумаджа Салехі до смертної кари.

У піснях чоловік підтримував масові антиурядові протести у 2022-2023 роках. Вибух протестів спровокувала смерть 22-річної Махси Аміні, яку заарештували за нібито неправильне носіння хіджабу, пише Reuters.

Вперше Тумаджа Салехі заарештували в жовтні 2022 року – після того, як співак публічно висловився на підтримку загальнонаціональних протестів.

У 2023 році його засудили до смертної кари, втім через рішення Верховного суду він уникнув покарання. Натомість отримав шість років й три місяці ув’язнення.

У піснях чоловік підтримував масові антиурядові протести у 2022-2023 роках. Getty Images

Днями адвокат Салехі Амір Раїсіан повідомив, що перше відділення Революційного суду попри рішення Верховного суду засудило репера до найвищої міри покарання.

За словами адвоката, вирок буде оскаржено.

Читайте також : У Сінгапурі вперше за 20 років стратили жінку

Нагадаємо, що у 2022 році іранські жінки вийшли на протести через смерть Махси Аміні, молодої курдської жінки, заарештованої за ймовірне порушення правил носіння хіджабу.

Після смерті Аміні, попри ризик арешту, чимало жінок особливо у великих містах відмовилися носити хіджаб.

Після ісламської революції 1979 року у країні запровадили суворе тлумачення релігійного закону. Зокрема, жінки зобов’язані за законом покривати волосся хіджабом (хусткою).

Жінкам, які порушують закон, загрожує штраф або арешт. Публічні напади на жінок з непокритою головою в Ірані не рідкість.

Раніше ми повідомляли, що в Ірані у громадських місцях встановлять камери, щоб шукати жінок без хіджабів.