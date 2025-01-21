"Нічого не буде замовчано": влада Київщини та омбудсмен відреагували на побиття дівчинки в Білій Церкві

КМВА та омбудсмен відреагували на побиття 12-річної дівчини в Білій Церкві

У Київській обласній військовій адміністрації запевнили, що тримають на контролі резонансну справу з побиттям 12-річної дівчинки в Білій Церкві.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обовʼязків очільника Київської ОВА Микола Калашник.

"Тримаємо цю резонансну ситуацію на контролі: нічого не буде замовчано. Цією подією ретельно займаються правоохоронці.

Водночас прошу вгамуватися писак, які зараз в мережі закликають до самосудів та інших агресивних дій відносно учасників чи їхніх родичів. Пам’ятайте, що мова йде про неповнолітніх. У правовій державі мають діяти лише законні механізми реагування", – зазначив він.

Микола Калашник наголосив, що подібні ситуації не мають повторитися. Адже влада має докласти зусиль, щоб захистити та підтримати дітей, які зараз особливо вразливі.

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В Офісі омбудсмена також відреагували. Представник у Київській області Микита Козиренко зустрівся з правоохоронцями щодо кримінальної справи.

Представники офісу також зустрілися з постраждалою та її родиною й провели зустріч з директором школи, в якій навчаються учні причетні до цієї події. Керівництво запевнило, що будуть здійснені роз'яснювальні роботи як з учнями, так і з батьками щодо унеможливлення надалі аналогічних випадків.

Нагадаємо, 20 січня історія про побиття групою підлітків 12-річної дівчини у Білій Церкві набула розголосу. На відео у соцмережах видно, що постраждалу по черзі б’ють хлопці та дівчата. Вони завдають ударів як руками, так і ногами.

У поліції повідомили, що встановили усіх учасників конфлікту, а одному з хлопців повідомили про підозру у катуванні та вимаганні коштів.