Побиття дівчинки в Білій Церкві: поліція встановила сімох нападників і розслідує катування

16-річному підлітку загрожує до 12 років позбавлення волі

Оновлено 21.01.2025 о 16:05

Правоохоронці повідомили про підозру 16-річному юнаку з Білої Церкви, який разом із іншими підлітками побили дівчинку в місцевому парку. Розслідування триває ще щодо шістьох нападників.

Про це повідомили в Головному управлінні національної поліції в Київській області.

Під час досудового провадження поліціянти з'ясували, що 16-річний хлопець погрожував дівчині, вдарив її по голові та розпилив у обличчя газовий балончик.

"Одночасно з фізичною розправою фігурант вчиняв на потерпілу психологічний тиск та вимагав з неї кошти у сумі 15 тисяч гривень", – зауважили в поліції.

РЕКЛАМА:

Хлопця підозрюють у злочинах, передбачених частиною 4 статті 189 та частиною 1 статті 127 Кримінального кодексу – катування та вимагання коштів під час воєнного стану. Кривднику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Згодом правоохоронці повідомили, що встановили сімох учасників інциденту – всі вони віком від 12 до 16 років.

Крім того, поліція Київщини перекваліфікувала дії усіх фігурантів побиття. Якщо раніше більшості з них інкримінували завдання легких тілесних ушкоджень, то тепер щодо всіх триває розслідування за фактом катування, що передбачено частиною 1 стаття 127 Кримінального кодексу.

Читайте також : Через побиття в гуртожитку першокурсник втратив селезінку: омбудсмен вимагає розслідування

Нагадаємо, у Білій Церкві підлітки побили 12-річну дівчинку в місцевому парку. Знущання зафільмували, а відео поширити у соцмережах.

На ролику група дівчат та хлопців по черзі завдають ударів руками та ногами іншій дитині.

Раніше в гуртожитку Чернівецького фахового коледжу бізнесу та харчових технологій юнаки побили студента. Внаслідок цього хлопець отримав черепно-мозкову травму та струс мозку.

Примітка: текст оновлено. Додано інформацію про встановлення сімох фігурантів побиття та перекваліфікації їхніх дій.