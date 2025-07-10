"Добра та справедлива": внаслідок атаки РФ на Київ загинула 22-річна поліцейська

Внаслідок атаки росіян на Київ у ніч на 10 липня трагічно загинула 22-річна поліцейська Марія Дзюмага.

Трагічну звістку повідомили у поліції Києва.

Марія приєдналася до лав поліції у 2023 році. Молода правоохоронниця працювала в Управлінні поліції в метрополітені ГУ НП у столиці.

"Злочинний ракетний удар, здійснений військами РФ по мирному населенню, обірвав життя цієї доброї, життєрадісної, щирої, відповідальної та відданої улюбленій професії поліцейської – саме такою Марію запам’ятають колеги та всі хто її знав.

Розділяємо біль тяжкої втрати з сім’єю, рідними і друзями Марії. Схиляємо голови у скорботі. Вона назавжди залишиться в наших серцях", – йдеться у дописі поліції.

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У коментарі для "УП. Життя" речниця Управління поліції в метрополітені ГУ НП у місті Києві Олена Губань розповіла, що Марія Дзюмага народилася на Житомирщині, проживала у столиці. Дівчина мріяла працювати в правоохоронних органах та була вірна даній присязі.

"Вона була справедлива та відповідальна поліцейська. Життєрадісна, добра, світла та щира людина. Вона дуже любила життя.

Також Марійка любила спорт, займалася боксом, обожнювала собак. Це було її хобі.

Вона завжди намагалася допомогти всім, хто цього потребує. Ніколи не залишалася осторонь донорства: Марія регулярно долучалася до донацій крові та рятувала життя інших", – каже Олена Губань.

За словами пресофіцерки, у Марії залишились батьки. Дівчині було лише 22 роки, вона не встигла побудувати сім’ю та народити дітей.

На загибель Марії відреагувала й її знайома та колега Наталія Вінтоняк.

"Мені випала честь вчитися з нею. Вона була справжня – з твердим характером, прямолінійна, але щира і добра. Завжди знала, чого хоче, і впевнено йшла до своєї мети. Без прикрас, без фальші – просто така, як є. Сильна.

Серце розривається від болю. Її життя обірвала війна – жорстока і несправедлива", – розповіла Наталія.

Нагадаємо, уночі 10 липня російські окупанти запустили по Україні 18 ракет та близько 400 безпілотників. Цілили в основному по Києву та області.

Також під ударами опинилися Чернігівська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська та Харківська області.

У столиці загинуло двоє людей, більше десятка постраждалих. У Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що кількість жертв лише зростатиме.