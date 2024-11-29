"Для неї це мрія, яка стала реальністю": волонтери відремонтували будинок для дівчини з інвалідністю

Лікарі жодного разу не приходили до Валерії на обстеження

Волонтери відремонтували будинок для 19-річної дівчини з інвалідністю, яка все життя прожила в умовах, непридатних для нормального існування.

Про це повідомив громадський діяч і ветеран Олександр Швецов.

За його словами, соціальні служби Оліївської ОТГ, де проживає дівчина, не дбали про її справи. Через відсутність належної уваги з боку соціальних служб і лікарів Валерія не відвідувала школу, не вміє читати та писати.

Швецов зазначає, що лікарі жодного разу не приходили до неї на обстеження, не проводили консультацій чи оцінки її стану.

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"Вона була фактично залишена напризволяще, без будь-якої підтримки з боку влади чи соціальних установ.

Ця байдужість – приклад того, як можна знехтувати долею людини, яка потребує допомоги. Тільки завдяки небайдужим людям її життя почало змінюватися", – розповів Олександр у коментарі для "УП. Життя".

Чоловік побачив умови, в яких жила Валерія, і зрозумів, що не може залишитися осторонь. Завдяки ініціативі волонтерів у будинку Валерії провели капітальний ремонт.

"Ми повністю оновили дві кімнати, облаштували ванну кімнату з душовою, провели воду, каналізацію, зробили кухню, встановили опалення, замінили старі двері на нові, утеплили оселю.

Завдяки цьому дім став комфортним і теплим – місцем, де Валерія тепер може жити гідно", – пояснює Олександр Швецов.

Ремонт здійснили завдяки зусиллям небайдужих українців, які долучалися до ініціативи Олександра.

"Хтось жертвував кошти, хтось надавав будівельні матеріали, а хтось – приходив і працював разом із нами. Вдалося об’єднати людей, які показали, що разом ми можемо творити дива. Без жодної допомоги від місцевої влади ми зробили те, чого вона не спромоглася зробити за всі ці роки", – зазначив чоловік.

Валерія з благодійниками Фото: Олександр Швецов

Після завершення ремонту Валерія змогла вперше побачити свій оновлений дім.

"Для неї це був не просто ремонт, а справжня мрія, яка стала реальністю. Вона нарешті відчула, що про неї дбають, що вона не самотня. Дівчина, яка все життя жила в ізоляції й у важких умовах, тепер має шанс на краще майбутнє", – додає Олександр.

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