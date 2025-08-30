Голова фонду "Голоси дітей" Олена Розвадовська отримала Орден княгині Ольги

Президент України Володимир Зеленський відзначив державною нагородою співзасновницю благодійного фонду "Голоси дітей" Олену Розвадовську. Раніше волонтерка ввійшла до списку "УП100: Сила жінок" у категорії "Суспільство".

Благодійниця отримала Орден княгині Ольги III ступеня, яким українок нагороджують за визначні заслуги у сфері суспільної діяльності, повідомили у фонді.

До 2015 року Олена Розвадовська працювала в Офісі Уповноваженого з прав людини, а після звільнення вирушила допомагати дітям у Слов’янську на Донеччині.

"Коли я зустрів її вперше, вона їздила на вбитій волонтерській машині, ходила в гуманітарці й віддавала всю свою зарплату із журналістської роботи на допомогу дітям.

Жила й ночувала вона то в церковному центрі для переселенців, то у волонтерській спільній квартирі. Я не знав, як взагалі вона виживає, але так вона прожила п’ять років у Слов’янську", – розповідав співзасновник "Голосів дітей" та чоловік Олени Азад Сафаров.

РЕКЛАМА:

Наприкінці 2019 року волонтерка створила благодійний фонд, який зокрема надає комплексу психологічну допомогу дітям із досвідом війни. За словами Азада Сафарова, за роки діяльності організації вдалося допомогти впоратися із психологічними травмами понад ста тисячам українських дітей і їхніх батьків.

"Вона може бути дуже добра до дітей, і дуже сувора до дорослих, коли ті ображають дітей або піаряться на них. Тому Лена не дуже комфортна і не дуже зручна, і ніколи не легка. Але легкість – це не завжди добре. Легкість це не завжди про зміни", – додавав чоловік волонтерки.