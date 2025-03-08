Досліджували космос, малювали і воювали: що ви знаєте про видатних жінок з України? ТЕСТ
Більшості українців добре відомі імена княгині Ольги, поетеси Лесі Українки чи її матері, письменниці й громадської діячки Олени Пчілки.
Але внесок багатьох інших жінок розчинився у плині історії, був замовчаний чи знищений. Деякі з них залишалися в тіні своїх відомих чоловіків, були репресовані або мусили емігрувати, тікаючи від переслідувань.
Серед незаслужено забутих діячок – військові, громадські активістки, науковиці, мисткині, лікарки, спортсменки.
Жінки, які боролися за незалежність України та відстоювали рівноправність із чоловіками у різних галузях.
"УП. Життя" пропонує більше дізнатися про здобутки українських жінок у тесті.
Яка українка стала першою офіцеркою в українській армії?
Чим прославилася українка Агафія Завидна на початку XX століття?
Хто створив у Львові найбільшу українську жіночу організацію XX століття?
Хто створив першу недільну школу для дорослих жінок в Україні?
Якій видатній художниці з "Розстріляного відродження" належить ця картина?
Ким була відома представниця родини Крушельницьких на ім’я Володимира?
Яка українка знімкувала краєвиди Гуцульщини і захоплювалася індійською культурою?
Яка українка у 1941 році очолила Спілку українських письменників в Києві та загинула в Бабиному Яру?
Чим прославилася педагогиня Тетяна Бугайко?
Як звали першу українку, яка обʼїздила весь світ із камерою?
Чим займалася видатна волинянка XX століття Олена Казимирчак-Полонська?
Як звали відому мікробіологиню, яка була співзасновницею Української Гельсінської групи?
Хто виконав це мозаїчне панно для кінотеатру "Україна" у Маріуполі?
Ким була канадка українського походження Гайдемарі Стефанишин-Пайпер?
Яка художниця-шістдесятниця померла у 2022 році внаслідок російської окупації Бучі?