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Досліджували космос, малювали і воювали: що ви знаєте про видатних жінок з України? ТЕСТ

Олена Барсукова — 8 березня, 06:00
Колаж: Андрій Калістратенко/УП
Досліджували космос, малювали і воювали: що ви знаєте про видатних жінок з України? ТЕСТ
Колаж: Андрій Калістратенко/УП

Більшості українців добре відомі імена княгині Ольги, поетеси Лесі Українки чи її матері, письменниці й громадської діячки Олени Пчілки.

Але внесок багатьох інших жінок розчинився у плині історії, був замовчаний чи знищений. Деякі з них залишалися в тіні своїх відомих чоловіків, були репресовані або мусили емігрувати, тікаючи від переслідувань.

Серед незаслужено забутих діячок – військові, громадські активістки, науковиці, мисткині, лікарки, спортсменки.

Жінки, які боролися за незалежність України та відстоювали рівноправність із чоловіками у різних галузях.

"УП. Життя" пропонує більше дізнатися про здобутки українських жінок у тесті.

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