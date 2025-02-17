Рідкісний воєнний лист з автентичним підписом Джорджа Вашингтона виставлено на продаж

На ринку історичних артефактів з’явився лист генерала і майбутнього першого президента США Джорджа Вашингтона до свого підлеглого. Він написаний понад 240 років тому – під час Війни за незалежність США.

Лист нещодавно його виставили на аукціон, за нього планують виручити 150 тисяч доларів, пише The Washington Post.

26 квітня 1777 року британські війська під командуванням генерал-майора Вільяма Трайона здійснили рейд на американський склад у Данбері. Вони спалили запаси їжі, медикаментів, амуніції та понад 20 будівель. На перший погляд, ця подія здавалася серйозною поразкою для Континентальної армії США.

Але Вашингтон у своєму листі до генерала Семюеля Голдена Парсонса писав, що ситуація не настільки катастрофічна, як здається.

"Втрати у Данбері прикрі, але я не можу розглядати їх так серйозно, як ви", – зазначив він у своєму посланні.

РЕКЛАМА:

Хоча британці досягли своєї мети, їхній відступ був складним. Вашингтон підкреслив у листі, що цей напад лише загострив ненависть до британців та їхніх лоялістів, що в перспективі могло зіграти на користь американським військам.

"Я вірю, що в майбутньому вони діятимуть з набагато більшою обережністю", – писав генерал.

Лист Вашингтона зберігся на аркуші розміром приблизно 20×30 см. Він має плями, сліди часу та навіть відбиток пальця біля знаменитого підпису Вашингтона. Історики припускають, що текст був продиктований генералом і написаний його помічником, але підпис – автентичний.

Лист Джорджа Вашингтона, написаний понад 240 років тому The Washington Post

"Цей лист передає дух 1775 року, коли звичайні громадяни збиралися в ополчення, брали до рук зброю та боролися за свою свободу", – зазначив Натанаель Рааб, президент Raab Collection.

Він додав, що його фірма купила лист у приватного колекціонера в Новій Англії, але відмовився розкривати покупців і продавців, посилаючись на політику компанії.

Документи, підписані Вашингтоном, вже не вперше виставляють на продаж. Часто за них виручають чималі суми.

Так, у 2022 році аукціонний дім Freeman's у Філадельфії отримав 2,4 мільйона доларів за лист, який Вашингтон написав Томасу Джефферсону.

У 2023 році Натанаель Рааб продав за 250 тисяч доларів ще один лист першого президента США. Зараз також виставлено на продаж ще два його послання – за 65 тисяч і 35 тисяч доларів.