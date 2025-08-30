Тест
Сокіабле, мамині світлиці та сила покаяння: складіть тест із мемознавства!
Фото: Андрій Калістратенко/УП
Діставайте подвійні листочки – пишемо контрольну роботу з мемознавства.
Навіть якщо ви закінчили школу десятиліття тому, перевірте свої знання українських мемів у тесті "УП. Життя".
Настав час пригадати все: і вірусні відео часів мезозою, і новинки з TikTok.
Доповніть фразу: "Я не з такої сім’ї, як другі…"
"Скільки себе пам’ятаю, завжди світили мені вікна в задумі розмаю…". Проспівали? А тепер згадайте, як називається цей хіт, виконаний Петром Щуром у 2006 році.
Хто так старанно вивчав англійську, що породив культовий мем "Сокіабле"?
Як звати відомого мотиватора, який казав: "Саме головне – залишайтеся людьми. І кричіть, що ви живі. Я жиииивииий!"
А кому належить хіт з такими рядками: "Але сила покаяння – то є сила, то є люкс. То є сила капітальна, то є чудо із чудес. Капітальні два еспресо замовляю в стюардеси і злітаю помаленьку до небес"?
Що мало бути 15 травня невідомо якого року, за версією тікток-блогерки Жужі?
"Девʼять чи десять? Не чує баба" – казала жінка, яка телефонувала в поліцію дізнатися час. Так котра година була насправді?
У 2012 році один футболіст видав легендарний монолог: "Перед каждою ігрою ми ходим в церкву". Яку ще мемну фразу він тоді сказав?
Звідки зʼявився мем "Олєг, ти шо плачеш? Нє, бл***, сміюся"?
Яка фраза, що стала мемом, належить "полтавському палію"?
Іноді, щоби впізнати мем, достатньо побачити один кадр. Як називається це вірусне відео?