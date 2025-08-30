Сокіабле, мамині світлиці та сила покаяння: складіть тест із мемознавства!

У 2012 році футболіст Михайло Кополовець, який тоді грав за "Карпати", після поразки своєї команди дав емоційне інтервʼю, яке стало мемом:

– Такий шанс в житті може вже більше не бути! Фінал кубка, і тім боліє ми так були близько. Таке чуство, шо якесь Бог десь наказує нас за шось. І мені кажеться, я наверно знаю за шо, но я не можу вам сказати.

– Може в церкву сходити?

– Ми в церкву ходимо перед каждою ігрою! Перед каждою, перед каждою ігрою ходим в церкву! Перед каждою ігрою ходим в церкву! Кому вже молитися, кому молитися? Перед каждою ігрою наша команда ходить в церкву. Перед каждою!