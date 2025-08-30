Усі розділи
Підтримати УП
Тест

Сокіабле, мамині світлиці та сила покаяння: складіть тест із мемознавства!

Олена Барсукова — 30 серпня, 06:00
Фото: Андрій Калістратенко/УП
Сокіабле, мамині світлиці та сила покаяння: складіть тест із мемознавства!
Фото: Андрій Калістратенко/УП

Діставайте подвійні листочки – пишемо контрольну роботу з мемознавства.

Навіть якщо ви закінчили школу десятиліття тому, перевірте свої знання українських мемів у тесті "УП. Життя".

Настав час пригадати все: і вірусні відео часів мезозою, і новинки з TikTok.

1/12

Доповніть фразу: "Я не з такої сім’ї, як другі…"

2/12

"Скільки себе пам’ятаю, завжди світили мені вікна в задумі розмаю…". Проспівали? А тепер згадайте, як називається цей хіт, виконаний Петром Щуром у 2006 році.

РЕКЛАМА:
3/12

Хто так старанно вивчав англійську, що породив культовий мем "Сокіабле"?

4/12

Як звати відомого мотиватора, який казав: "Саме головне – залишайтеся людьми. І кричіть, що ви живі. Я жиииивииий!"

5/12

А кому належить хіт з такими рядками: "Але сила покаяння – то є сила, то є люкс. То є сила капітальна, то є чудо із чудес. Капітальні два еспресо замовляю в стюардеси і злітаю помаленьку до небес"?

6/12

Що мало бути 15 травня невідомо якого року, за версією тікток-блогерки Жужі?

7/12

"Девʼять чи десять? Не чує баба" – казала жінка, яка телефонувала в поліцію дізнатися час. Так котра година була насправді?

8/12

У 2012 році один футболіст видав легендарний монолог: "Перед каждою ігрою ми ходим в церкву". Яку ще мемну фразу він тоді сказав?

9/12

Звідки зʼявився мем "Олєг, ти шо плачеш? Нє, бл***, сміюся"?

10/12

Яка фраза, що стала мемом, належить "полтавському палію"?

11/12

Іноді, щоби впізнати мем, достатньо побачити один кадр. Як називається це вірусне відео?

12/12

Окрема категорія мемів – перли школярів. Якою фразою запам’ятався цей милий хлопчик в історії українських мемів?

Читайте також :
Скуф, делулу чи норміс. Чи зрозумієте ви, про що говорять сучасні підлітки? ТЕСТ