Тест
Мандруємо історією: впізнайте замки, палаци й фортеці за фото у ТЕСТІ
Камʼянець-Подільська фортеця
Камʼянець-Подільська фортеця
Хочете провести відпустку в атмосфері середньовічної естетики або відчути себе паном чи панянкою доби Ренесансу?
Можете відвідати українські історичні пам’ятки, кожна з яких має свою унікальну історію та архітектурну цінність.
"УП. Життя" пропонує перевірити, як добре ви знаєте фортеці й палаци України, та, можливо, знайти ідею для наступної подорожі!
Почнімо з простого: що це за фортеця на скелі над річкою Смотрич?
Яка споруда на Закарпатті схожа на казкову резиденцію?
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Що це за замок на пагорбі з видом на Мукачево?
Один із найкраще збережених середньовічних замків України – це…
Як називається цей "містичний" замок, що поєднує практичність і ренесансну розкіш?
Що це за споруда на фото?
А що це за фортеця?
У складі якого комплексу є Китайський палац?
Як називається цей замок, збудований за проєктом італійця Вінченцо Скамоцці?
Що це за споруда в Батурині?
А цей розкішний палац зсередини впізнаєте?