Усі розділи
Підтримати УП
Тест

Мандруємо історією: впізнайте замки, палаци й фортеці за фото у ТЕСТІ

Олена Барсукова — 4 травня, 06:00
Камʼянець-Подільська фортеця
Мандруємо історією: впізнайте замки, палаци й фортеці за фото у ТЕСТІ
Камʼянець-Подільська фортеця

Хочете провести відпустку в атмосфері середньовічної естетики або відчути себе паном чи панянкою доби Ренесансу?

Можете відвідати українські історичні пам’ятки, кожна з яких має свою унікальну історію та архітектурну цінність.

"УП. Життя" пропонує перевірити, як добре ви знаєте фортеці й палаци України, та, можливо, знайти ідею для наступної подорожі!

1/14

Почнімо з простого: що це за фортеця на скелі над річкою Смотрич?

2/14

Яка споруда на Закарпатті схожа на казкову резиденцію?

РЕКЛАМА:
3/14

Що це за замок на пагорбі з видом на Мукачево?

4/14

Один із найкраще збережених середньовічних замків України – це…

5/14

Як називається цей "містичний" замок, що поєднує практичність і ренесансну розкіш?

6/14

Що це за споруда на фото?

7/14

А що це за фортеця?

8/14

У складі якого комплексу є Китайський палац?

9/14

Як називається цей замок, збудований за проєктом італійця Вінченцо Скамоцці?

10/14

Що це за споруда в Батурині?

11/14

А цей розкішний палац зсередини впізнаєте?

12/14

Що це за пʼятикутна споруда?

13/14

Як називається легендарна середньовічна резиденція на Рівненщині?

14/14

А від якого замку залишилися ці вежі?

Читайте також :
Бандера не командував УПА, а кобзарів розстріляли на з’їзді. Де правда, а де фейк? Пройдіть ТЕСТ