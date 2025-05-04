Мандруємо історією: впізнайте замки, палаци й фортеці за фото у ТЕСТІ

Це руїни Червоногородського замку поблизу села Нирків на Тернопільщині, на місці колишнього міста Червоногород, що зник із карти в XX столітті. Замок звели у XIV столітті як оборонну твердиню, але пізніше він неодноразово руйнувався і відбудовувався. У першій половині XIX століття князі Понінські перебудували його на палац у романтичному стилі. Нині тут залишилися дві круглі вежі, одна з яких обвалилася у 2013 році, але згодом була відновлена.



