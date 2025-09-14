"Госпади дапамажи". Впізнайте культові політичні меми України
Політичні протиборства в Україні зазвичай більше нагадують трагедію, ніж комедію.
Втім, українським політикам вдалося породити десятки вірусних жартів, перлів і просто нісенітниць, з яких сміється вже не одне покоління.
Перевірте, як добре ви знаєте політичні меми України, в новому тесті "УП. Життя".
Тільки не підглядайте у відео: спочатку відповідайте на запитання!
Чому Юлія Тимошенко сказала "Пропало всьо"?
Що з цього реально говорив президент-втікач, який любив бігати по пеньках?
Впізнайте мем за фото.
Хто сказав культову фразу "Давай по-новой, Міша, всьо х**ня!"?
За кого збиралися голосувати прихильники "Партії регіонів" на виборах президента 2010?
Яка з цих фраз НЕ належить Олегу Ляшку?
Що сказала Людмила Янукович на цьому легендарному відео?
Продовжте фразу: "Що ви бачите перед собою?"
Звідки взявся мем "Це я вбила Еріку"?
Які з цих перлів належать політику, який може дивитися в завтрашній день?
Оберіть найстаріший із перлів, який завірусився на самому початку президентства Зеленського.
Кому належить цитата "Орлиці не сповідаються перед гієнами"?
Хто породив мем "Пошлі кофє піть. Кофє будєш піть?"
Хто, за версією нардепа Литвина, носився між вулицями Банковою і Грушевського "з висунутими членами"?
Кому належить сакраментальна фраза: "Кішки та цуценята чиїсь там не могут пакупати сібє в кішчачіх магазінах"?
Що у 2022 році пропонував зробити нардеп Олександр Трухін, коли потрапив у ДТП?