"Госпади дапамажи". Впізнайте культові політичні меми України

Політичні протиборства в Україні зазвичай більше нагадують трагедію, ніж комедію.

Втім, українським політикам вдалося породити десятки вірусних жартів, перлів і просто нісенітниць, з яких сміється вже не одне покоління.

Перевірте, як добре ви знаєте політичні меми України, в новому тесті "УП. Життя".

Тільки не підглядайте у відео: спочатку відповідайте на запитання!

1/19 Чому Юлія Тимошенко сказала "Пропало всьо"? У неї було щось не те на суфлері У 2009 році Юлія Тимошенко збиралася оголосити, що балотується у президенти, коли про те ж саме заявив Янукович. Та під час зйомок відео сталася технічна неполадка, і Юля сказала: "Госпади дапамажи! Прапала всьо…Нєт! Сначала поставьтє. У мєня нє то на суфльорє!". Чорновий варіант ролика потрапив у мережу, і популярність не забарилася. А в 2022 році мем отримав нове дихання: фраза "Госпади дапамажи! Прапала всьо" знову стала вірусною у TikTok.

2/19 Що з цього реально говорив президент-втікач, який любив бігати по пеньках? Усі варіанти Президент-утікач Віктор Янукович увійшов в історію як диктатор, винний у сотнях смертей. Та українці завжди зберігали почуття гумору, тому посміятися з неоковирних "янукізмів" – звична для нас справа. Каденція Януковича була сповнена й символічних інцидентів, як-от падіння вінка йому на голову, і перлів, які видавав сам політик. Ось найяскравіші з них: "Давайтє нє будєм говоріть о плохом, а лучше сдєлаєм!", "Ви забили, забули про це? Я вам трошки напамʼятаю", "Астанавітєсь!", " Увікни…уві…увікн…увікни…вікніть для себе Україну ", "Саша, налий менє, шоб мені соромно не було", "Територію нашої держави треба зробити небезпечною", "Ви пройшли через пекло війни. З фашизмом, до кінця виконували свій обов'язок перед батьківщиною", "Когда посмотріш своімі рукамі, как говорят, глазамі потрогаєш"…

3/19 Впізнайте мем за фото. Ці руки нічого не крали У 2004 році Віктор Ющенко, ще бувши кандидатом у президенти, під час теледебатів із Януковичем підняв руки і сказав "Оці руки нічого не крали", коли відповідав на запитання про фінансування. "Любі друзі" – ще одна відома фраза політика, якою він прославився пізніше.

4/19 Хто сказав культову фразу "Давай по-новой, Міша, всьо х**ня!"? Геннадій Кернес – Немножно текст по-дебильному написан. – Миша все переписываем, у тебе скучное лицо, тебе никто денег не даст. У 2005 році Добкін балотувався на посаду мера Харкова. Під керівництвом регіонала Геннадія Кернеса йому знімали передвиборчий ролик. У процесі запису дублів Кернес постійно перебивав Добкіна, робив зауваження, а Добкін скаржився, що "текст по-дебільному написаний". Після публікації у 2007-му відео стало популярним і потрапило до "золотого запасу" політичних мемів. Усе воно – справжня скарбниця перлів і трешу, але вишенькою на торті стала фраза Кернеса: "Давай по-новой, Міша, всьо х**ня!".

5/19 За кого збиралися голосувати прихильники "Партії регіонів" на виборах президента 2010? За всіх цих кандидатів У 2010 році в мережі поширилось відео з опитуванням деяких жителів Криму про їхні електоральні вподобання. Учасники відео говорили, що голосуватимуть за регіонала Віктора Януковича, але не всі правильно вимовляли його прізвище. Наприклад, дехто з виборців агітував за "Якуновича", "Якубовича", "Якуновського", "Партію райгонов" тощо.

6/19 Яка з цих фраз НЕ належить Олегу Ляшку? Цинічні бандери Пʼять із шістьох перлів належать засновнику "Радикальної партії" Олегу Ляшку: і про комуняк, і про онуків, і про Юльку. А от фразу "цинічні бандери" у 2015 році випадково сказав 5-й президент Петро Порошенко, маючи на увазі "цинічних бандитів".

7/19 Що сказала Людмила Янукович на цьому легендарному відео? Батя, я стараюсь! У 2013 році мережу розірвав сюжет "Радіо Свобода", у якому Людмила Янукович переказала розмову зі своїм чоловіком: " Зателефонував мій супруг, Віктор Федорович. І сказав: "Ну, як ти?". Кажу: "Нічого". "Ну, давай, – каже, – працюй, а я – на Турцію". Как одін чєловєк говоріл: "Лягли курсом на Турцію. "А ти, – говорить, – працюй. Харашо працюєш?" Я говорю: "Батя, я стараюсь". Отакой у нас разговор". А про наколоті апельсинки "перша леді" розповідала на мітингу проти Помаранчевої революції у 2004 році.

8/19 Продовжте фразу: "Що ви бачите перед собою?" Це скарб! Петро Порошенко, який майже не продукував мемів за час своєї каденції, увірвався в мемну культуру у 2022 році. Особливо розлетілося відео, на якому він коментує закуплені для ЗСУ радіостанції – фраза "Що ви бачите перед собою? Це скарб!" стала трендовим звуком у TikTok.

9/19 Звідки взявся мем "Це я вбила Еріку"? Зі звернення Зеленського на початку пандемії COVID-19 Мем про Еріку зʼявився 17 березня 2020 року, коли телеканал ICTV під час трансляції звернення президента Володимира Зеленського випадково показав неправильні субтитри. Того вечора канал транслював серіал "Нюхач", але ефір перервали для звернення президента щодо ситуації з коронавірусом та повернення українців з-за кордону. Через технічну помилку глядачам довелося слухати промову Зеленського, читаючи дивні титри на кшталт: "Це я вбила Еріку", "Вона забрала в мене кохану людину", "Пробачте мені, якщо зможете", "Белла Осмаловська", "Чому надруковано? Чому не від руки?", "Тіло підтягували вже після смерті".

10/19 Які з цих перлів належать політику, який може дивитися в завтрашній день? Усі варіанти Усі ці вислови належать меру Києва Віталію Кличку. Багато хто й досі памʼятає його знамениту фразу про "завтрашній день", але за свою карʼєру пан Віталій сказав ще чимало яскравих слів і навіть видав їхню збірку. Серед них, наприклад, гостросоціальне зауваження: "Це може потягнути за собою зростання цин на продукти. І в цей момент холодилник – порожній. Може перемогти і телевизар". Або життєва метафора: "Викликів дуже багато. Є люди, які бачать позитив, я жартую щодо цього, як мухи і бжели: бжели шукають квіти, мухи – зовсім інше".

11/19 Оберіть найстаріший із перлів, який завірусився на самому початку президентства Зеленського. Вийди звідси, розбійник Усі фрази належать президенту, та друга – найдавніша з них. У липні 2019 року Зеленський вигнав із наради секретаря міськради Борисполя Ярослава Годунка, коли той вигукував щось із зали. Зеленський відреагував різко, пригадавши секретарю його судимість за розбій: "Вийди звідси, розбійник ти. Погано чуєш? Вийдіть, будь ласка, будете на райадміністрації сидіти, кричати". Коли ж Годунок пригадав передвиборче гасло "всі є президентом", Зеленський відповів: "Ти точно не президент, бо в президента немає криміналу… Іди гуляй".

12/19 Кому належить цитата "Орлиці не сповідаються перед гієнами"? Ірині Фаріон Ірина Фаріон – професорка, мовознавиця, колишня народна депутатка й відома політична діячка, яка трагічно загинула від рук кілера у 2024 році. За життя пані Ірина не лише вплинула на формування національної свідомості багатьох українців, а й навчила не лізти в кишеню за словом. Наприклад, у 2013 році на запитання журналістки "Інтера" про членство у комуністичній партії Фаріон відповіла: "Сміялася в очі! Орлиці не сповідаються перед гієнами".

13/19 Хто породив мем "Пошлі кофє піть. Кофє будєш піть?" Ігор Коломойський Олігарх Ігор Коломойський сказав цю фразу журналісту Мустафі Найєму в 2015 році біля "Укртранснафти". Корупціонер прославився й іншими перлами, як-от "Ндааа, втянулі в какую-то х***ю", "Почєму ти нє спрашиваєш, как проізошол рейдерскій захват Укртранснафти?" тощо.

Ігор Коломойський Олігарх Ігор Коломойський сказав цю фразу журналісту Мустафі Найєму в 2015 році біля "Укртранснафти". Корупціонер прославився й іншими перлами, як-от "Ндааа, втянулі в какую-то х***ю", "Почєму ти нє спрашиваєш, как проізошол рейдерскій захват Укртранснафти?" тощо.

Оксана Марченко Олігарх Ігор Коломойський сказав цю фразу журналісту Мустафі Найєму в 2015 році біля "Укртранснафти". Корупціонер прославився й іншими перлами, як-от "Ндааа, втянулі в какую-то х***ю", "Почєму ти нє спрашиваєш, как проізошол рейдерскій захват Укртранснафти?" тощо.

Олег Ляшко Олігарх Ігор Коломойський сказав цю фразу журналісту Мустафі Найєму в 2015 році біля "Укртранснафти". Корупціонер прославився й іншими перлами, як-от "Ндааа, втянулі в какую-то х***ю", "Почєму ти нє спрашиваєш, как проізошол рейдерскій захват Укртранснафти?" тощо.

Віктор Медведчук Олігарх Ігор Коломойський сказав цю фразу журналісту Мустафі Найєму в 2015 році біля "Укртранснафти". Корупціонер прославився й іншими перлами, як-от "Ндааа, втянулі в какую-то х***ю", "Почєму ти нє спрашиваєш, как проізошол рейдерскій захват Укртранснафти?" тощо.



14/19 Хто, за версією нардепа Литвина, носився між вулицями Банковою і Грушевського "з висунутими членами"? Нардепи від різних фракцій Напевно, більшість людей впізнає перл нардепа Володимира Литвина, який він видав у 2016 році. Але мало хто пам'ятає повну версію цієї репліки: "Мене непокоїть те, хто претендує на міністерські посади. Носяться з цими списками і це мені нагадує одну історію. В одному з вузів, коли була звільнена посада декана факультету, жартівник повісив оголошення: "У зв'язку з вакантною посадою декана факультету кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитися до деканату". От я дивлюся, як з висунутими членами від різних фракцій носяться між Банковою і Грушевського. Та там деякі пройдисвіти, на яких немає де ставити тавра".

Нардепи від різних фракцій Напевно, більшість людей впізнає перл нардепа Володимира Литвина, який він видав у 2016 році. Але мало хто пам’ятає повну версію цієї репліки: "Мене непокоїть те, хто претендує на міністерські посади. Носяться з цими списками і це мені нагадує одну історію. В одному з вузів, коли була звільнена посада декана факультету, жартівник повісив оголошення: "У зв’язку з вакантною посадою декана факультету кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з’явитися до деканату". От я дивлюся, як з висунутими членами від різних фракцій носяться між Банковою і Грушевського. Та там деякі пройдисвіти, на яких немає де ставити тавра".

Кандидати у президенти Напевно, більшість людей впізнає перл нардепа Володимира Литвина, який він видав у 2016 році. Але мало хто пам’ятає повну версію цієї репліки: "Мене непокоїть те, хто претендує на міністерські посади. Носяться з цими списками і це мені нагадує одну історію. В одному з вузів, коли була звільнена посада декана факультету, жартівник повісив оголошення: "У зв’язку з вакантною посадою декана факультету кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з’явитися до деканату". От я дивлюся, як з висунутими членами від різних фракцій носяться між Банковою і Грушевського. Та там деякі пройдисвіти, на яких немає де ставити тавра".



15/19 Кому належить сакраментальна фраза: "Кішки та цуценята чиїсь там не могут пакупати сібє в кішчачіх магазінах"? Наталії Королевській У 2013 році тодішня міністерка соціальної політики Наталія Королевська виступила у Верховній Раді з полумʼяною промовою про контрабанду гуманітарки та назавжди вписала себе в історію політичних мемів: "Як

16/19 Що у 2022 році пропонував зробити нардеп Олександр Трухін, коли потрапив у ДТП? Покаятися в церкві 1 лютого 2022 року "Українська правда" опублікувала розслідування про те, як нардеп "Слуги народу" Олександр Трухін, бувши напідпитку, спричинив ДТП. Та це був тільки початок: після інциденту "слуга" намагався домовитися з правоохоронцями. "Можно я тіхонєчко в лєс уйду?" – попросив Трухін, обіцяючи поліціянту "знайтися" потім та "віддячити". Поліціянт не погодився, а соцмережі вибухнули мемами. Тихесенько в ліс піти 1 лютого 2022 року "Українська правда" опублікувала розслідування про те, як нардеп "Слуги народу" Олександр Трухін, бувши напідпитку, спричинив ДТП. Та це був тільки початок: після інциденту "слуга" намагався домовитися з правоохоронцями. "Можно я тіхонєчко в лєс уйду?" – попросив Трухін, обіцяючи поліціянту "знайтися" потім та "віддячити". Поліціянт не погодився, а соцмережі вибухнули мемами. Взяти лопату і піти годувати свою сім’ю 1 лютого 2022 року "Українська правда" опублікувала розслідування про те, як нардеп "Слуги народу" Олександр Трухін, бувши напідпитку, спричинив ДТП. Та це був тільки початок: після інциденту "слуга" намагався домовитися з правоохоронцями. "Можно я тіхонєчко в лєс уйду?" – попросив Трухін, обіцяючи поліціянту "знайтися" потім та "віддячити". Поліціянт не погодився, а соцмережі вибухнули мемами.

17/19 "І дост кара гюнде белі олур". Що цими словами хотіла донести колишня телеведуча і дружина Медведчука Оксана Марченко? Дивіться фільм "Паломниця" на моєму каналі У березні 2022 року в Україні затримали проросійського нардепа і кума Путіна Віктора Медведчука. Його дружина, колишня телеведуча Оксана Марченко, вирішила визволяти чоловіка й побігла записувати десятки відеозвернень до лідерів різних країн. Особливий резонанс серед українців викликав ролик для президента Туреччини Реджепа Ердогана, де Марченко змішала турецьку та російську мови. Важко забути момент, коли вона вимовляє турецьке прислівʼя İyi dost kara günde belli olur ("Добрий друг пізнається у чорний день"). Я люблю Путіна, і це моє право У березні 2022 року в Україні затримали проросійського нардепа і кума Путіна Віктора Медведчука. Його дружина, колишня телеведуча Оксана Марченко, вирішила визволяти чоловіка й побігла записувати десятки відеозвернень до лідерів різних країн. Особливий резонанс серед українців викликав ролик для президента Туреччини Реджепа Ердогана, де Марченко змішала турецьку та російську мови. Важко забути момент, коли вона вимовляє турецьке прислівʼя İyi dost kara günde belli olur ("Добрий друг пізнається у чорний день"). Друг пізнається в біді У березні 2022 року в Україні затримали проросійського нардепа і кума Путіна Віктора Медведчука. Його дружина, колишня телеведуча Оксана Марченко, вирішила визволяти чоловіка й побігла записувати десятки відеозвернень до лідерів різних країн. Особливий резонанс серед українців викликав ролик для президента Туреччини Реджепа Ердогана, де Марченко змішала турецьку та російську мови. Важко забути момент, коли вона вимовляє турецьке прислівʼя İyi dost kara günde belli olur ("Добрий друг пізнається у чорний день"). Не знаючи броду, не лізь у воду У березні 2022 року в Україні затримали проросійського нардепа і кума Путіна Віктора Медведчука. Його дружина, колишня телеведуча Оксана Марченко, вирішила визволяти чоловіка й побігла записувати десятки відеозвернень до лідерів різних країн. Особливий резонанс серед українців викликав ролик для президента Туреччини Реджепа Ердогана, де Марченко змішала турецьку та російську мови. Важко забути момент, коли вона вимовляє турецьке прислівʼя İyi dost kara günde belli olur ("Добрий друг пізнається у чорний день"). Не ходіть по інших каналах У березні 2022 року в Україні затримали проросійського нардепа і кума Путіна Віктора Медведчука. Його дружина, колишня телеведуча Оксана Марченко, вирішила визволяти чоловіка й побігла записувати десятки відеозвернень до лідерів різних країн. Особливий резонанс серед українців викликав ролик для президента Туреччини Реджепа Ердогана, де Марченко змішала турецьку та російську мови. Важко забути момент, коли вона вимовляє турецьке прислівʼя İyi dost kara günde belli olur ("Добрий друг пізнається у чорний день").

18/19 Що сказав одіозний нардеп Микола Тищенко журналістам, коли йому обирали запобіжний захід у Печерському суді? Караван лає, собака іде "Караван лає, собака іде" – так Микола Тищенко переробив відоме арабське прислівʼя "Собака гавкає – караван іде", коли йому обирали запобіжний захід в суді 25 червня 2024 року. А всі інші цитати належать колишньому нардепу проросійської "ОПЗЖ" Іллі Киві, який втік в Росію, а в 2023 році нарешті потрапив "на концерт Кобзона". Я – маленькій гвинтік "Караван лає, собака іде" – так Микола Тищенко переробив відоме арабське прислівʼя "Собака гавкає – караван іде", коли йому обирали запобіжний захід в суді 25 червня 2024 року. А всі інші цитати належать колишньому нардепу проросійської "ОПЗЖ" Іллі Киві, який втік в Росію, а в 2023 році нарешті потрапив "на концерт Кобзона". А поліграф готов пройті мєня? "Караван лає, собака іде" – так Микола Тищенко переробив відоме арабське прислівʼя "Собака гавкає – караван іде", коли йому обирали запобіжний захід в суді 25 червня 2024 року. А всі інші цитати належать колишньому нардепу проросійської "ОПЗЖ" Іллі Киві, який втік в Росію, а в 2023 році нарешті потрапив "на концерт Кобзона". Мущіна поправіл своі яйца "Караван лає, собака іде" – так Микола Тищенко переробив відоме арабське прислівʼя "Собака гавкає – караван іде", коли йому обирали запобіжний захід в суді 25 червня 2024 року. А всі інші цитати належать колишньому нардепу проросійської "ОПЗЖ" Іллі Киві, який втік в Росію, а в 2023 році нарешті потрапив "на концерт Кобзона".