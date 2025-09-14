Усі розділи
"Госпади дапамажи". Впізнайте культові політичні меми України

Олена Барсукова — 14 вересня, 06:00
Колаж: Андрій Калістратенко/УП
Політичні протиборства в Україні зазвичай більше нагадують трагедію, ніж комедію.

Втім, українським політикам вдалося породити десятки вірусних жартів, перлів і просто нісенітниць, з яких сміється вже не одне покоління.

Перевірте, як добре ви знаєте політичні меми України, в новому тесті "УП. Життя".

Тільки не підглядайте у відео: спочатку відповідайте на запитання!

1/19

Чому Юлія Тимошенко сказала "Пропало всьо"?

2/19

Що з цього реально говорив президент-втікач, який любив бігати по пеньках?

3/19

Впізнайте мем за фото.

4/19

Хто сказав культову фразу "Давай по-новой, Міша, всьо х**ня!"?

5/19

За кого збиралися голосувати прихильники "Партії регіонів" на виборах президента 2010?

6/19

Яка з цих фраз НЕ належить Олегу Ляшку?

7/19

Що сказала Людмила Янукович на цьому легендарному відео?

8/19

Продовжте фразу: "Що ви бачите перед собою?"

9/19

Звідки взявся мем "Це я вбила Еріку"?

10/19

Які з цих перлів належать політику, який може дивитися в завтрашній день?

11/19

Оберіть найстаріший із перлів, який завірусився на самому початку президентства Зеленського.

12/19

Кому належить цитата "Орлиці не сповідаються перед гієнами"?

13/19

Хто породив мем "Пошлі кофє піть. Кофє будєш піть?"

14/19

Хто, за версією нардепа Литвина, носився між вулицями Банковою і Грушевського "з висунутими членами"?

15/19

Кому належить сакраментальна фраза: "Кішки та цуценята чиїсь там не могут пакупати сібє в кішчачіх магазінах"?

16/19

Що у 2022 році пропонував зробити нардеп Олександр Трухін, коли потрапив у ДТП?

17/19

"І дост кара гюнде белі олур". Що цими словами хотіла донести колишня телеведуча і дружина Медведчука Оксана Марченко?

18/19

Що сказав одіозний нардеп Микола Тищенко журналістам, коли йому обирали запобіжний захід у Печерському суді?

19/19

І наостанок продовжте фразу "У мене є калізія…"

