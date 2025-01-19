Правоохоронці повідомили про підозру 8 освітянам, які перейшли на бік ворога і отримали керівні посади
Правоохоронці повідомили про підозру директорам восьми шкіл із Запорізької та Херсонської областей, які в окупації добровільно перейшли на бік ворога та впроваджували освітні програми за стандартами РФ.
Про це повідомили в Національній поліції України.
Поліціянти зауважили, що до окупації підозрювані працювали викладачами різних предметів, але за співпрацю з РФ отримали керівні посади директорів шкіл.
Відтак освітяни впроваджували в навчальних закладах освітні програми РФ, організовували "дружні заходи" за участі представників Росії та Білорусі.
Крім того, вони виступали на телеканалах, де поширювали російські наративи про "єдиний братній народ" і "споконвічно російські землі".
Правоохоронці заочно повідомили їм про підозру у пособництві державі-агресору – злочин, передбачений частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу.
Директорам окупаційних шкіл загрожує до 12 років ув'язнення із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 15 років та можливою конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Тернополі заочно засудили колаборанта, який очолив Мелітопольське вище професійне училище і впроваджував там російські стандарти освіти.