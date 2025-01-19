Правоохоронці повідомили про підозру 8 освітянам, які перейшли на бік ворога і отримали керівні посади

Освітянам загрожує до 12 років позбавлення волі

Правоохоронці повідомили про підозру директорам восьми шкіл із Запорізької та Херсонської областей, які в окупації добровільно перейшли на бік ворога та впроваджували освітні програми за стандартами РФ.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Фото: Національна поліція України Фото: Національна поліція України

Поліціянти зауважили, що до окупації підозрювані працювали викладачами різних предметів, але за співпрацю з РФ отримали керівні посади директорів шкіл.

Відтак освітяни впроваджували в навчальних закладах освітні програми РФ, організовували "дружні заходи" за участі представників Росії та Білорусі.

РЕКЛАМА:

Крім того, вони виступали на телеканалах, де поширювали російські наративи про "єдиний братній народ" і "споконвічно російські землі".

Правоохоронці заочно повідомили їм про підозру у пособництві державі-агресору – злочин, передбачений частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу.

Читайте також : 67 українських дітей уже стали громадянами Росії: як працює російська система депортацій

Директорам окупаційних шкіл загрожує до 12 років ув'язнення із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 15 років та можливою конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Тернополі заочно засудили колаборанта, який очолив Мелітопольське вище професійне училище і впроваджував там російські стандарти освіти.