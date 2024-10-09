Оголосили автора та читця Радіодиктанту національної єдності

У 2024 році авторкою тексту Радіодиктанту національної єдності стане українська письменниця Оксана Забужко. Його читатиме письменник, музикант та військовий Павло Вишебаба.

Про це в ефірі "Українського радіо" розповіли керівник проєкту Дмитро Хоркін та координаторка радіодиктанту Юлія Шелудько, повідомляє "Суспільне мовлення".

За словами Дмитра Хоркіна, цьогорічний всеукраїнський радіодиктант, який відбудеться 25 жовтня, стане символічним, адже об’єднає українців уже в 25-й раз.

"Радіодиктант – це символ стійкості, адже всі, хто долучається до його написання, кого єднає мова, проявляють стійкість, бо пишуть і в укриттях, і на фронті, і в евакуації, і навіть на окупованих територіях", – додав він.

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У 2024 році українці втретє писатимуть радіодиктат під час повномасштабного вторгнення, що відображається також на умовах участі в заході. Українці долучаються до акції в школах, університеті, на роботі, в укриттях та навіть на фронті.

"Локації для написання організовують колеги у різних містах – усюди у бомбосховищах із метою безпеки. Ми хочемо, щоб усі, хто може знайти безпечне місце, долучились до сотень тисяч людей у всьому світі під час написання радіодиктанту", – розповіла Юлія Шелудько.

Нагадаємо, у 2023 році текст для радіодиктанту національної єдності створила поетеса, авторка прозових творів та перекладачка Катерина Калитко. Його читай актор і театральний режисер Олексій Гнатковський.

Переможцями тогорічного заходу стали двоє українок, яким вдалося написати текст без жодної помилки.