Яким буде перший урок в українських школах цьогоріч: МОН дало рекомендацію

Міністерство освіти і науки України пропонує присвятити перший урок в новому навчальному році темі вшанування пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Цю рекомендацію навчальним закладам надало МОН в листі про організацію 2024-2025 навчального року до керівників обласних адміністрацій.

Перше заняття може мати назву "Vincit qui meminit" (з латини – перемагає той, хто пам’ятає).

Для підготовки до проведення уроку педагоги можуть скористатися методичними рекомендаціями Українського інституту національної пам’яті до Дня пам’яті захисників України.

У них фахівці радять ознайомити українських школярів із значенням 29 серпня – Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

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Також дітям мають надати у зрозумілій формі інформацію про:

день відновлення Україною незалежності;

початок російсько-української війни, одну з кульмінаційних точок її початкової стадії – Іловайську трагедію ;

період повномасштабного вторгнення.

Учителям пропонують провести практичні завдання, які допоможуть українським дітям дізнатися більше про інформаційну війну, здобути навички інформаційної гігієни, зокрема пошуку достовірних джерел.

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Окрему увагу рекомендують приділити ролі українських військових, зокрема завдяки спогадам військовослужбовців, які брали участь в боях за Іловайськ.

"Поки триває війна, ми не можемо знати точну кількість загиблих, назвати всіх поіменно або розповісти всі героїчні або трагічні історії. Проте впевнені, що українське суспільство докладе максимум зусиль, щоб загиблі герої залишилися в нашій пам’яті не абстрактним образом або цифрою, а отримали належну шану", – йдеться в тексті рекомендацій.

Також у відомстві наголосили на тому, що пріоритетом залишається відновлення доступу до очної форми освіти для якомога більшої кількості українських дітей.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів виділив ще 5 мільярдів гривень додаткового фінансування для того, аби у школах восьми областей України облаштували укриття.