Які мінімальні бали НМТ необхідні для вступу на бюджет

Для допуску до конкурсу на бюджетну форму навчання абітурієнт має набрати від 130 балів

Цьогоріч мінімальну кількість балів для допуску абітурієнтів до конкурсу на вступ встановлюють заклади вищої освіти з урахуванням загального "порогу".

Самостійність у визначенні мінімуму балів національного мультипредметного тесту (НМТ) для інститутів, університетів та академій передбачає Порядок прийому на навчання до вишів, повідомляє НУШ.

Водночас навчальні заклади не можуть порушувати мінімум, який установило Міністерство освіти і науки. Зокрема, для вступу на навчання за державний кошт абітурієнти мають отримати щонайменше 130 балів за результатами НМТ. Ця вимога не стосується дітей загиблих захисників України.

Для контрактної форми навчання відомство не передбачає мінімуму – тобто вступник має отримати від 100 балів.

Для окремих спеціальностей встановлений мінімум у 150 балів, зокрема це стосується:

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081 "Права";

221 "Стоматології";

222 "Медицини" ;

226 "Фармації, промислової фармації";

228 "Педіатрії";

281 "Публічного управління та адміністрування";

291 "Міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій";

292 "Міжнародних економічних відносин";

298 "Міжнародного права".

Конкурсний бал, обчислити який можна за допомогою онлайн-калькулятора, будуть розраховувати після переведення тестових балів НМТ за кожен предмет у рейтинговий бал за 200-бальною шкалою.

Нагадаємо, для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій, які не мають документів про освіту, передбачено особливий порядок вступу.