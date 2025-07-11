Вступники в магістратуру отримали результати ЄВІ: вони доступні в персональних кабінетах

Вступ у магістратуру: як дізнатися результати ЄВІ

Учасники основних сесій єдиного вступного іспиту (ЄВІ), які проходили тестування в період з 24 до 27 червня, отримали результати за шкалою 100-200 балів у їхні персональні кабінети.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

"У відповідній вкладці вже доступна опція формування екзаменаційної картки, яка потрібна потенційним магістрам для вступу до закладів вищої освіти України", – зазначають у повідомленні.

Учасники можуть завантажити Картку результатів кожного блоку ЄВІ. Вона містить інформацію про номер, під яким учасник виконував кожне завдання, відповідний номер завдання в системі УЦОЯО, правильні відповіді та кількість набраних балів за кожне завдання.

Кількість відповідей і тестових балів, які платформа нарахувала автоматично, учасники могли побачити одразу по завершенню роботи над усіма завданнями ЄВІ, нагадали у відомстві.

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За виконання тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тесту з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника) бали нараховували відповідно до затверджених схем.

Результати основної сесії єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) розмістять в кабінетах учасників до 18 липня, повідомили в УЦОЯО.

Раніше ми розповідали про те, чому вступ на магістратуру б’є рекорди під час війни.