Скільки бюджетних місць для бакалаврів і магістрів буде у 2025 році? Перелік за галузями

Скільки бюджетних місць буде у 2025 році

Уряд затвердив обсяги бюджетних місць на 2025 рік. За державні кошти зможуть навчатися 80 тисяч бакалаврів та 36 тисяч магістрів.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки із посиланням на постанову Кабінету міністрів.

Цьогоріч бакалаври отримають 80 067 бюджетних місць, з яких 74 976 – для денної форми навчання.

Розподіл за популярними галузями:

01 Освіта/Педагогіка – 12 272 місця (зокрема 014 Середня освіта – 7201);

02 Культура і мистецтво – 3128;

03 Гуманітарні науки – 3399 (зокрема 035 Філологія – 2680);

05 Соціальні та поведінкові науки – 2166 (зокрема 051 Економіка – 1207, 053 Психологія – 646);

06 Журналістика – 458;

07 Управління та адміністрування – 4411 (зокрема 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 945, 073 Менеджмент – 1322, 075 Маркетинг – 665);

08 Право – 2657;

10 Природничі науки – 2508;

11 Математика та статистика – 1256;

12 Інформаційні технології – 12 323 (зокрема 121 Інженерія програмного забезпечення – 2535, 122 Компʼютерні науки – 4429, 125 Кібербезпека та захист інформації – 1517);

13 Механічна інженерія – 3929;

19 Архітектура та будівництво – 3914;

20 Аграрні науки та продовольство – 4705;

29 Міжнародні відносини – 648.

На бюджеті також зможуть навчатися 36 094 магістри, з яких 32 182 – на денній формі.

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Розподіл за популярними галузями:

01 Освіта/Педагогіка – 5317 місця (зокрема 014 Середня освіта – 3152);

02 Культура і мистецтво – 1382;

03 Гуманітарні науки – 1244 (зокрема 035 Філологія – 933);

05 Соціальні та поведінкові науки – 987 (зокрема 051 Економіка – 427, 053 Психологія – 396);

06 Журналістика – 163;

07 Управління та адміністрування – 1828 (зокрема 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 248; 073 Менеджмент – 803; 075 Маркетинг – 353);

08 Право – 946;

10 Природничі науки – 1124;

11 Математика та статистика – 461;

12 Інформаційні технології – 4605 (зокрема 121 Інженерія програмного забезпечення – 1036, 122 Компʼютерні науки – 1772, 125 Кібербезпека та захист інформації – 583);

13 Механічна інженерія – 1822;

19 Архітектура та будівництво – 1858;

20 Аграрні науки та продовольство – 2218;

29 Міжнародні відносини – 343.

З повним переліком бюджетних місць можна ознайомитися на сайті Кабінету міністрів.

Нагадаємо, у 2024 році за кількістю поданих заявок у п’ятірку найпопулярніших спеціальностей увійшли психологія, менеджмент, філологія, право та комп’ютерні науки.