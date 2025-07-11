Скільки бюджетних місць для бакалаврів і магістрів буде у 2025 році? Перелік за галузями
Скільки бюджетних місць буде у 2025 році
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Уряд затвердив обсяги бюджетних місць на 2025 рік. За державні кошти зможуть навчатися 80 тисяч бакалаврів та 36 тисяч магістрів.
Про це повідомляє Міністерство освіти і науки із посиланням на постанову Кабінету міністрів.
Цьогоріч бакалаври отримають 80 067 бюджетних місць, з яких 74 976 – для денної форми навчання.
Розподіл за популярними галузями:
- 01 Освіта/Педагогіка – 12 272 місця (зокрема 014 Середня освіта – 7201);
- 02 Культура і мистецтво – 3128;
- 03 Гуманітарні науки – 3399 (зокрема 035 Філологія – 2680);
- 05 Соціальні та поведінкові науки – 2166 (зокрема 051 Економіка – 1207, 053 Психологія – 646);
- 06 Журналістика – 458;
- 07 Управління та адміністрування – 4411 (зокрема 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 945, 073 Менеджмент – 1322, 075 Маркетинг – 665);
- 08 Право – 2657;
- 10 Природничі науки – 2508;
- 11 Математика та статистика – 1256;
- 12 Інформаційні технології – 12 323 (зокрема 121 Інженерія програмного забезпечення – 2535, 122 Компʼютерні науки – 4429, 125 Кібербезпека та захист інформації – 1517);
- 13 Механічна інженерія – 3929;
- 19 Архітектура та будівництво – 3914;
- 20 Аграрні науки та продовольство – 4705;
- 29 Міжнародні відносини – 648.
На бюджеті також зможуть навчатися 36 094 магістри, з яких 32 182 – на денній формі.
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Розподіл за популярними галузями:
- 01 Освіта/Педагогіка – 5317 місця (зокрема 014 Середня освіта – 3152);
- 02 Культура і мистецтво – 1382;
- 03 Гуманітарні науки – 1244 (зокрема 035 Філологія – 933);
- 05 Соціальні та поведінкові науки – 987 (зокрема 051 Економіка – 427, 053 Психологія – 396);
- 06 Журналістика – 163;
- 07 Управління та адміністрування – 1828 (зокрема 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 248; 073 Менеджмент – 803; 075 Маркетинг – 353);
- 08 Право – 946;
- 10 Природничі науки – 1124;
- 11 Математика та статистика – 461;
- 12 Інформаційні технології – 4605 (зокрема 121 Інженерія програмного забезпечення – 1036, 122 Компʼютерні науки – 1772, 125 Кібербезпека та захист інформації – 583);
- 13 Механічна інженерія – 1822;
- 19 Архітектура та будівництво – 1858;
- 20 Аграрні науки та продовольство – 2218;
- 29 Міжнародні відносини – 343.
З повним переліком бюджетних місць можна ознайомитися на сайті Кабінету міністрів.
Нагадаємо, у 2024 році за кількістю поданих заявок у п’ятірку найпопулярніших спеціальностей увійшли психологія, менеджмент, філологія, право та комп’ютерні науки.