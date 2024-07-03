Минуло 43 роки: британка зізналася, як "допомогла" невиліковно хворому сину піти з життя

77-річна Антонія Купер з Оксфорда, що у Великій Британії, зізналася, що 43 роки тому ввела своєму невиліковно хворому сину велику дозу морфіну, аби припинити його страждання.

Заяву жінка зробила в інтерв’ю BBC Radio Oxford, аби посприяти ухваленню закону про евтаназію – припинення життя невиліковного хворого у швидкий та безболісний спосіб – британським парламентом.

Як повідомляє The Guardian, у сина Антонії Геміша діагностували рідкісний рак – нейробластому – у віці п’яти років. Лікарі прогнозували, що хлопчик проживе три місяці.

Однак лікування змогло продовжити йому життя, хоча Геміш, за словами його матері, страждав через наслідки лікування та четверту стадію онкологічного захворювання.

"Останнього вечора Геміша, коли він сказав, що йому дуже боляче, я запитала: "Ти хочеш, щоб я зняла біль?" – згадує Антонія Купер.

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На питання, чи вірить вона в те, що дитина могла дійсно мати намір покінчити з життям, жінка зазначила, що "якимось чином він знав, що трапиться". Тому вона ввела в його катетер велику дозу морфіну – сильного опіоїда, який використовують у малих дозах для зменшення болю.

"Очевидно, не можу сказати вам, чому чи як, але я була його матір’ю, він любив мене, а я неймовірно любила його, але не збиралася дозволити йому страждати. Я відчуваю, що він дійсно знав, куди відійде.

Це було правильно. Мій син зіткнувся з жахливими стражданнями та сильним болем, я не збиралася дозволити йому переживати це", – розповіла 77-річна жінка.

За словами Антонії, вона усвідомлює, що цими словами потенційно зізнається у вбивстві.

"Якщо вони (ред. – правоохоронці) прийдуть через 43 роки після того, як я дозволила Гемішу мирно померти, тоді мені доведеться зіткнутися з наслідками. Але вони повинні поспішити, тому що я теж помираю", – сказала вона.

Невиліковна хвороба самої жінки змусила її підкріпити погляди на евтаназію і наважитися на зізнання.

У 2015 році депутати британського парламенту відхилили кроки щодо законодавчого дозволу евтаназії. Але підтримка змін значно зросла як серед депутатів, так і серед громадськості. Згідно з опитуваннями, 75% громадян підтримують легалізацію евтаназії.

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