Обіграв "нейтрального" росіянина: як 10-річний шахіст з Трускавця переміг на чемпіонаті світу

10-річний шахіст Олексій Наконечний, який здобув тріумфальну перемогу на чемпіонаті світу зі швидких шахів U10 в Албанії, обіграв, зокрема, "зіркового" шахіста з РФ.

Хлопець з Трускавця переміг російського чемпіона Романа Шогджиєва з Калмикії, який виступав на чемпіонаті під прапором ФІДЕ. Про це "Українській правді. Життя" розповів батько українського шахіста Ігор Наконечний.

"У цьому турнірі нам довелося зіграти з ворожою країною, а там проживає хлопчина, якому пророкують світове чемпіонство і якого називають найбільшим талантом сучасності в шахах серед молодих.

Я знав, що рано чи пізно ми з ним зустрінемося. Ми давно готувалися до цієї зустрічі: і психологічно, і технічно. Я до кінця вірив, що ми виграємо. І ми в нього виграли в чудовому стилі", – сказав батько українського чемпіона.

Ігор Наконечний згадує, що їх із сином відмовляли від участі у чемпіонаті, але вони вирішили поборотися за перемогу.

"Ви ж розумієте, президент всесвітньої шахової федерації – росіянин Аркадій Дворкович. Вони всіма правдами-неправдами тягнуть їх на міжнародні змагання під "нейтральним" прапором…

Багато хто казав: "Не їдьте, бо там будуть росіяни". Я сказав, що ми і так забагато їм віддали, треба поїхати і в них це забрати. Якби не Олексій, хлопець з РФ був би першим, а так він другий", – сказав Ігор Наконечний.

Олексій Наконечний зіграв з 11 суперниками: у семи партіях він переміг, а в чотирьох вийшла нічия.

Перед останнім туром українського гравця на пів очка перегнав учасник з Шотландії. В Олексія було 8 очок, а у нього – 8,5. Але потім хлопчик з Шотландії програв росіянину Шогджиєву.

Після останнього туру і Олексій, і російський шахіст отримали 9 очок, але, за регламентом змагання, головним показником є гра на особистій зустрічі, під час якої переміг Олексій.

"На чемпіонаті світу з рапіду Олексій чудово виступив. Був у стартовому списку 7 за рейтингом і зайняв 1 місце без поразок – це круто! Суперники серйозні, різний стиль гри. Там були чемпіони своїх країн.

Підготовка була серйозною: нові дебюти, аналіз гри суперників. Ми шукали слабкі місця. Як бачите за результатами, Олексію це вдалося!" – також розповів "УП. Життя" тренер Андрій Зазуляк.

Як живе і тренується 10-річний чемпіон світу з рапіду?

Олексія готував тренер Андрій Зазуляк і батько Ігор Наконечний

Олексій почав професійно займатися шахами у 2021 році. Талант помітив його батько, який раніше був артистом балету і працював у Львівській опері.

"Я побачив, що загальні групові заняття – це вже мало для Олексія. Йому потрібна серйозна підготовка. Почали роботу у 2021-му році з одним тренером, дійшли до рівня другого розряду. Потім змінили тренера на теперішнього. Основні успіхи відбулися вже з ним – минулого року Олексій став чемпіоном України", – згадує батько.

Кременчуцький тренер Андрій Зазуляк почав займатися з Олексієм у вересні 2022 року. Хлопець поки що не бачив свого наставника наживо, але вони тренуються онлайн.

Андрій Зазуляк опікується технічною частиною: відпрацьовує з хлопцем мітельшпілі, ендшпілі (закінчення гри), різні прийоми. Натомість Ігор Наконечний більше готує сина психологічно.

"Я займаюся підготовкою до суперників, вибором дебютів. Ми змінили вже дуже велику кількість дебютів. Починали грати італійську партію, іспанську, потім – ферзевий гамбіт.

Грали каталонський початок, англійський початок. Зараз до цього додали атаку торре. І це тільки за "білих", а є купа всього за "чорних", – каже батько.

Олексій почав професійно займатися шахами у 2021 році, коли батько помітив його талант

Олексій уже має майже 2,5 тисячі очок в онлайн-шахах. Іноді він грає в шахи по 4-5 годин на день, а у "шкільні" дні намагається виділити хоч годину-дві, щоб зіграти кілька партій.

Батько також грає з сином щодня, навіть на канікулах. Зазвичай після гри він дивиться відсоток точності ходів Олексія.

"Раніше шахіст сам думав, чи добре зіграв. Коли з’явилися комп’ютери, з’явилась можливість зайти на аналіз партії після того, як ти її зіграв. Комп'ютер прораховує, наскільки точно ти грав, згідно з дебютною теорією.

Я стараюся завжди переглянути аналіз і знайти, де були проблеми. Потім кажу Андрію – і вони на занятті це допрацьовують. Якщо ж це якісь незначні речі – тоді самостійно дошліфовуємо", – розповідає Ігор.

Батько хлопчика наголошує, що шахи – серйозний і виснажливий спорт. Турніри, які зараз проходять у дорослих шахах, – це змагання з призовими фондами в сотні тисяч доларів. А за останні роки і турніри серед дітей стали дуже складними – "планка" здібностей дуже піднялася.

"Як хтось вважає, що діточки грають слабо, то, повірте мені, вони часто грають сильніше, ніж дорослі. Діти мають свіжі знання і нічого зайвого в голові, крім самої гри. У них дуже високий рівень", – каже Ігор.

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Олексій займається з тренером 2-3 рази на тиждень. Окрім цього, школяр багато часу присвячує фізичним навантаженням, займається плаванням, оскільки чемпіонати – фізично виснажливі.

Раніше хлопець також займався боксом, але цей вид спорту більш небезпечний і його стало важко поєднувати з навчанням та шахами.

"Олексій дуже талановитий та працьовитий хлопець. Любить шахи, любить змагання, хоче вигравати і має запал в очах! З таким учнем легко працюється. Батько Ігор шукає змагання, умови, я, як тренер, підтримую, помагаю з підготовкою.

Ми разом з ним виступаємо онлайн в Українській шаховій лізі щопонеділка, і щоп'ятниці є онлайн Дитяча Ліга. Олексій грає і там, і там, ми все аналізуємо. Суперники сильні, а гра проти сильних дає результат!" – каже Андрій Зазуляк.

За словами тренера, зараз Олексій трохи перепочине, а потім знову повернеться до турнірів. Наприкінці травня він може зіграти на чемпіонаті у Кракові, а в кінці червня поїде на командний чемпіонат Європи в Грецію.

За словами тренера, зараз Олексій трохи перепочине, а потім знову повернеться до турнірів Igor Nakonechnyi/Facebook

"Я маю план до кінця року. Тільки я не впевнений, що його дадуть реалізувати. Наприклад, чемпіонат світу з класичних шахів, де довгий контроль часу, буде відбуватись у Бразилії. Якщо я можу відправити Олексія з мамою кудись в Албанію чи в Грецію літаком з Кракова, то в Бразилію вже не ризикну.

Усе це – за власні кошти. Тільки минулого року на чемпіонат Європи в Словенію нам організувала поїздку Львівська обласна шахова федерація", – розповідає батько чемпіона.

Зрештою, Ігор Наконечний додає, що держава має більше цікавитися талановитими шахістами.

"У Трускавці взагалі немає турнірів з шахів. Ми їдемо у Львів на турніри open, де грають всі. Дякую Львівській шаховій академії, яка організовує величезну кількість турнірів у Львові.

Але коли ти дворазовий чемпіон України та чемпіон світу, хочеться, щоб хтось звернув на це увагу", – каже батько чемпіона.