"Ківі" з Нової Зеландії: як 20-річний іноземець приїхав воювати за Україну, прочитавши новини

У 23-й окремій механізованій бригаді Сухопутних військ служить 20-річний боєць із Нової Зеландії з позивним "Ківі".

До повномасштабного вторгнення він жив у Веллінгтоні – столиці Нової Зеландії, але дізнавшись про злочини росіян в Україні, приїхав воювати, розповіли у соцмережах бригади.

"Я вирішив воювати за Україну, побачивши новини про жахливі страждання, які принесли загарбники.

Я розумів, що не можу залишатися осторонь. Хотілося бути частиною боротьби проти такої тиранії", – каже "Ківі".

Хлопець не мав військового досвіду на батьківщині – тільки захоплювався відеоіграми.

РЕКЛАМА:

За словами бійця, родина і друзі підтримали його несподіване рішення, хоч і хвилювалися.

"Вони виявилися найкращими та найбільш підтримуючими людьми у світі, надсилали мені чудові посилки з дому", – ділиться військовий.

Чоловік досі памʼятає перші години в Україні: тільки-но він зійшов з потяга, одразу почув сигнал повітряної тривоги.

Але згодом звуки сирен стали для нього звичними.

"Ківі" також був вражений тим, наскільки гостинними виявилися українці.

"У мене чудові враження. Люди неймовірні, країна неймовірна (…)

Найбільшим викликом є мова, але побратими в армії завжди раді навчити мене. Моя чарівна дівчина і [застосунок] Duolingo – також гарні помічники", – каже "Ківі".

Після перемоги новозеландець хоче залишитися в Україні. Каже: стійкість українців перед росіянами викликає у нього захват.

"Я просто вражений стійкістю та силою всіх тут, в Україні. І тому загарбники не переможуть, бо з усіма їхніми танками, літаками, бомбами та всім іншим вони ніколи не зможуть подолати найбільшу зброю України, якою є наш дух", – додає "Ківі".