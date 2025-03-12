Виконали ритуальний танець його народу: у Києві попрощалися з бійцем ГУР із Нової Зеландії

У Києві попрощалися з воїном Міжнародного легіону Головного управління розвідки Домініком Абеленом з позивним "Толкієн".

28-річний воїн був громадянином Нової Зеландії, представником корінного народу маорі, розповідають у ГУР.

Побратими "Толкієна" віддали йому шану особливим чином – виконали традиційний воїнський танець народу маорі під назвою "Гака".

Воїн, мандрівник, брат по зброї

Домінік народився у місті Нельсон. Мав 5 братів і сестер. Для своїх племінників він був турботливим дядьком, а для українських військових став вірним братом по зброї.

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Абелен мав бойовий досвід – він був капралом Королівського новозеландського піхотного полку та брав участь у бойових операціях в Іраку.

"Любив мандри – за життя встиг відвідати понад 60 країн", –розповідають побратими бійця.

У 2022 році, почувши заклик України до боротьби за свободу, він став до лав Міжнародного легіону ГУР. Спершу працював військовим інструктором, а згодом приєднався до бойового підрозділу як кулеметник.

23 серпня 2022 року під час боїв у районі Вугледара Домінік забезпечував вогневе прикриття своїм побратимам. У ближньому бою отримав смертельне поранення.

За службу Україні Домініка Абелена нагородили відзнакою ГУР "Україна – понад усе" та медаллю "За бойові заслуги" (посмертно).

Лише зараз тіло "Толкієна" вдалось повернути в Україну, щоб вшанувати бійця з почестями.

Нагадаємо, у день народження Шевченка на фронті загинув скульптор Тарас Шевченко.