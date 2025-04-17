Високий ризик атак і провокацій: у поліції дали поради вірянам щодо безпечного святкування Великодня
Як безпечно відсвяткувати Великдень – поради від поліції
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20 квітня українці відзначатимуть четвертий Великдень в умовах повномасштабної війни. У цей день існують високі ризики масованих ракетних атак та провокацій.
У Патрульній поліції дали рекомендації вірянам, як безпечно провести Великдень.
За словами першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, українцям варто:
- утриматися від відвідування масових заходів та звернути увагу на онлайн-богослужіння;
- не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання;
- дотримуватися комендантської години, встановленої у регіоні;
- не ігнорувати сигнали повітряної тривоги;
- негайно повідомляти поліцію або на спецлінії 112/102 про підозрілих людей чи предмети.
Також у поліції закликали не порушувати публічний порядок та дотримуйтеся правил дорожнього руху.
Раніше ми публікували розклад великодніх богослужінь ПЦУ та УГКЦ та розповідали, де можна подивитися їхні трансляції.
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