Високий ризик атак і провокацій: у поліції дали поради вірянам щодо безпечного святкування Великодня

Як безпечно відсвяткувати Великдень – поради від поліції

20 квітня українці відзначатимуть четвертий Великдень в умовах повномасштабної війни. У цей день існують високі ризики масованих ракетних атак та провокацій.

У Патрульній поліції дали рекомендації вірянам, як безпечно провести Великдень.

За словами першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, українцям варто:

утриматися від відвідування масових заходів та звернути увагу на онлайн-богослужіння;

не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання;

дотримуватися комендантської години, встановленої у регіоні;

не ігнорувати сигнали повітряної тривоги;

негайно повідомляти поліцію або на спецлінії 112/102 про підозрілих людей чи предмети.

Також у поліції закликали не порушувати публічний порядок та дотримуйтеся правил дорожнього руху.

Раніше ми публікували розклад великодніх богослужінь ПЦУ та УГКЦ та розповідали, де можна подивитися їхні трансляції.