Усі розділи
Підтримати УП

Високий ризик атак і провокацій: у поліції дали поради вірянам щодо безпечного святкування Великодня

Альона Павлюк — 17 квітня, 16:01
Високий ризик атак і провокацій: у поліції дали поради вірянам щодо безпечного святкування Великодня
Як безпечно відсвяткувати Великдень – поради від поліції
STR/NurPhoto/Getty Images

20 квітня українці відзначатимуть четвертий Великдень в умовах повномасштабної війни. У цей день існують високі ризики масованих ракетних атак та провокацій.

У Патрульній поліції дали рекомендації вірянам, як безпечно провести Великдень.

За словами першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, українцям варто:

  • утриматися від відвідування масових заходів та звернути увагу на онлайн-богослужіння;
  • не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання;
  • дотримуватися комендантської години, встановленої у регіоні;
  • не ігнорувати сигнали повітряної тривоги;
  • негайно повідомляти поліцію або на спецлінії 112/102 про підозрілих людей чи предмети.

Також у поліції закликали не порушувати публічний порядок та дотримуйтеся правил дорожнього руху.

Раніше ми публікували розклад великодніх богослужінь ПЦУ та УГКЦ та розповідали, де можна подивитися їхні трансляції.

РЕКЛАМА:
Читайте також :
Від писанок до "гробків". 11 традицій Великодня, які допоможуть відчути свято
Реклама:

Головне сьогодні