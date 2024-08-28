Вчені знайшли докази того, що європейці вживали листя коки задовго до винайдення кокаїну

Відкриття показало, що європейці могли жувати листя коки або пити настояний на них чай

Науковці виявили докази того, що європейці вживали коку ще в XVII столітті. Про це свідчать сліди дії цієї рослини у щонайменше двох муміфікованих мізках людей, які померли у той час.

Це ставить під сумнів попереднє уявлення про те, коли кока поширилася теренах Європи, зазначають у Popular Science.

Корінні жителі західних регіонів Південної Америки тисячоліттями вживали листя коки – для лікування і для розслаблення. Однак досі вважалося, що серед європейців рослина з хімічно активним складом здобула свою популярність лише в XIX столітті.

Саме тоді хімікам вдалося екстрагувати з листя коки гідрохлорид кокаїну – психоактивну речовину, яка здатна викликати сильну стимуляцію людської центральної нервової системи.

Натомість дослідники з Міланського університету та фонду IRCCS Ca’ Granda знайшли докази того, що європейці вживали коку за два століття до винайдення кокаїну.

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У своєму дослідженні, яке опублікували в Journal of Archeological Science, науковці вивчали муміфіковані мізки двох людей, останки яких поховали в склепі лікарні Ospedale Maggiore (Мілан, Італія). У них команда науковці знайшла докази вживання активних компонентів рослини коки – кокаїну, бензоїлекгоніні та гігрину.

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За словами дослідників, ці речовини вказують на те, що двоє місцевих, які жили в період пізнього Відродження (у XVII столітті), жували листя коки або пили чай, настояний на рослині, незадовго до смерті.

Відкриття, на думку авторів дослідження, вимагає перегляду попередніх уявлень про те, коли європейці почали вживати коку.

"Наскільки нам відомо, ми надаємо перші переконливі докази використання рослини кока в Європі шляхом аналізу людських останків, датуючи його використання в Європі до 1600-х років", – пишуть науковці.

Цей висновок може пояснити, чому під час прибуття до Південної Америки ("континенту походження рослини") іспанським морякам було відомо про вплив коки на організм людини.

Водночас науковці не дали відповіді про те, наскільки популярним листя коки було в Європі XVII століття.

Також достеменно невідомо, з якою метою його вживали люди, останки яких досліджували.

Зважаючи на місце та спосіб їхнього поховання, вчені припускають, що останки належали представникам бідної верстви населення. Ймовірно, голодні жителі Італії вживали коку через одну з її побічних дій – ефект пригнічення апетиту.

Науковці припускають, що через це рослина могла були дешевою, популярною та широко розповсюдженою в Європі ще в XVII столітті.

Раніше ми розповідали про те, як бразильські вчені виявили кокаїн в організмі 13 гостроносих акул, яких упіймали біля пляжу Ріо-де-Жанейро.