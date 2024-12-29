Як добре ви відчуваєте інфопростір під час війни? ТЕСТ для виходу з "бульбашки"
Здатність українського суспільства розуміти власні емоції та реакції на новини робить його стійкішим.
Рефлексії щодо тем, які викликають найбільше емоцій, та діячів інформаційного простору, які ці теми просувають, дуже важливі в умовах інформаційної війни.
Спільно з громадською організацією CAT-UA ми підготували тест, щоб перевірити, наскільки добре ви орієнтуєтеся в інформаційному просторі.
Щоправда, важливо розуміти, що ваша персональна "бульбашка" в соцмережах може відрізнятися від наших даних, тому що ви оточені людьми, більш-менш схожими на вас.
А дані, на які спирається цей тест, – це випадкова вибірка серед 450 тисяч дописів про війну, які переглянули аналітики, за 11 місяців 2024 року.
Отже, цей тест також може продемонструвати, наскільки "вузька" ваша інформаційна "бульбашка". Готові спробувати?
Як ви думаєте, в соцмережах Facebook, Instagram, X, Telegram і YouTube у 2024 році українці частіше постили хороші, погані чи нейтральні новини?
У якому році тональність соцмереж щодо війни була найбільш бадьорою?
Яка емоція переважає в дописах українців у 2024 році?
Який меседж найчастіше поширюють українці в соцмережах, коли пишуть про війну?
У яких макрорегіонах України люди частіше транслювали негативні новини у своїх постах цьогоріч?
Який індекс настроїв соцмереж щодо війни (різниця між позитивними й негативними постами) у постах, які писали з РФ?
Хто з українців – жінки чи чоловіки – частіше публікують дописи з негативними емоціями?
Який день був емоційно найважчим для українців у 2024 році?
Який день для українців у 2024 році був найпозитивнішим?
Який пропагандистський меседж найпоширеніший у темах дописів росіян-прихильників війни?