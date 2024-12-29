Як добре ви відчуваєте інфопростір під час війни? ТЕСТ для виходу з "бульбашки"

Здатність українського суспільства розуміти власні емоції та реакції на новини робить його стійкішим.

Рефлексії щодо тем, які викликають найбільше емоцій, та діячів інформаційного простору, які ці теми просувають, дуже важливі в умовах інформаційної війни.

Спільно з громадською організацією CAT-UA ми підготували тест, щоб перевірити, наскільки добре ви орієнтуєтеся в інформаційному просторі.

Щоправда, важливо розуміти, що ваша персональна "бульбашка" в соцмережах може відрізнятися від наших даних, тому що ви оточені людьми, більш-менш схожими на вас.

А дані, на які спирається цей тест, – це випадкова вибірка серед 450 тисяч дописів про війну, які переглянули аналітики, за 11 місяців 2024 року.

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Отже, цей тест також може продемонструвати, наскільки "вузька" ваша інформаційна "бульбашка". Готові спробувати?

1/10 Як ви думаєте, в соцмережах Facebook, Instagram, X, Telegram і YouTube у 2024 році українці частіше постили хороші, погані чи нейтральні новини? Хороші Погані. За 11 місяців 2024 року Індекс настроїв соцмереж від CAT-UA склав -11 пунктів. Цей індекс є різницею між постами з негативними та позитивними новинами. Погані Погані. За 11 місяців 2024 року Індекс настроїв соцмереж від CAT-UA склав -11 пунктів. Цей індекс є різницею між постами з негативними та позитивними новинами. Нейтральні Погані. За 11 місяців 2024 року Індекс настроїв соцмереж від CAT-UA склав -11 пунктів. Цей індекс є різницею між постами з негативними та позитивними новинами.

2/10 У якому році тональність соцмереж щодо війни була найбільш бадьорою? 2022 У 2022 році тональність соцмереж була найбільш оптимістична: індекс настроїв становив +16. У 2023 році цей показник знизився до +3, а у 2024 аж до -11. 2023 У 2022 році тональність соцмереж була найбільш оптимістична: індекс настроїв становив +16. У 2023 році цей показник знизився до +3, а у 2024 аж до -11. 2024 У 2022 році тональність соцмереж була найбільш оптимістична: індекс настроїв становив +16. У 2023 році цей показник знизився до +3, а у 2024 аж до -11.

3/10 Яка емоція переважає в дописах українців у 2024 році? Радість На першому місці гнів (28%), спрямований здебільшого на росіян. Далі йде радість – 20%, а потім тривога – 18%. В динаміці за 2024 рік в постах найбільше зросла тривога та просіла надія. Гордість На першому місці гнів (28%), спрямований здебільшого на росіян. Далі йде радість – 20%, а потім тривога – 18%. В динаміці за 2024 рік в постах найбільше зросла тривога та просіла надія. Надія На першому місці гнів (28%), спрямований здебільшого на росіян. Далі йде радість – 20%, а потім тривога – 18%. В динаміці за 2024 рік в постах найбільше зросла тривога та просіла надія. Вдячність На першому місці гнів (28%), спрямований здебільшого на росіян. Далі йде радість – 20%, а потім тривога – 18%. В динаміці за 2024 рік в постах найбільше зросла тривога та просіла надія. Гнів На першому місці гнів (28%), спрямований здебільшого на росіян. Далі йде радість – 20%, а потім тривога – 18%. В динаміці за 2024 рік в постах найбільше зросла тривога та просіла надія. Тривога На першому місці гнів (28%), спрямований здебільшого на росіян. Далі йде радість – 20%, а потім тривога – 18%. В динаміці за 2024 рік в постах найбільше зросла тривога та просіла надія. Сум На першому місці гнів (28%), спрямований здебільшого на росіян. Далі йде радість – 20%, а потім тривога – 18%. В динаміці за 2024 рік в постах найбільше зросла тривога та просіла надія.

4/10 Який меседж найчастіше поширюють українці в соцмережах, коли пишуть про війну? Світ підтримує Україну Українські міста під обстрілами, ситуація важка – це найрозповсюдженіший меседж в постах (18%). Зазвичай українці діляться інформацією про повітряні тривоги, вибухи та наслідки атак у вигляді уламків чи руйнувань. На другому місці – меседжі про критику влади (6%), а на третьому – про те, що українська армія дає відсіч окупанту, і що світ підтримує Україну (по 5%). Українці критикують владу Українські міста під обстрілами, ситуація важка – це найрозповсюдженіший меседж в постах (18%). Зазвичай українці діляться інформацією про повітряні тривоги, вибухи та наслідки атак у вигляді уламків чи руйнувань. На другому місці – меседжі про критику влади (6%), а на третьому – про те, що українська армія дає відсіч окупанту, і що світ підтримує Україну (по 5%). Українська армія дає відсіч окупанту Українські міста під обстрілами, ситуація важка – це найрозповсюдженіший меседж в постах (18%). Зазвичай українці діляться інформацією про повітряні тривоги, вибухи та наслідки атак у вигляді уламків чи руйнувань. На другому місці – меседжі про критику влади (6%), а на третьому – про те, що українська армія дає відсіч окупанту, і що світ підтримує Україну (по 5%). Українські міста під обстрілами, ситуація важка Українські міста під обстрілами, ситуація важка – це найрозповсюдженіший меседж в постах (18%). Зазвичай українці діляться інформацією про повітряні тривоги, вибухи та наслідки атак у вигляді уламків чи руйнувань. На другому місці – меседжі про критику влади (6%), а на третьому – про те, що українська армія дає відсіч окупанту, і що світ підтримує Україну (по 5%). Українська армія завдає ударів у тилу ворога Українські міста під обстрілами, ситуація важка – це найрозповсюдженіший меседж в постах (18%). Зазвичай українці діляться інформацією про повітряні тривоги, вибухи та наслідки атак у вигляді уламків чи руйнувань. На другому місці – меседжі про критику влади (6%), а на третьому – про те, що українська армія дає відсіч окупанту, і що світ підтримує Україну (по 5%). Українці організовуються для оборони під час війни Українські міста під обстрілами, ситуація важка – це найрозповсюдженіший меседж в постах (18%). Зазвичай українці діляться інформацією про повітряні тривоги, вибухи та наслідки атак у вигляді уламків чи руйнувань. На другому місці – меседжі про критику влади (6%), а на третьому – про те, що українська армія дає відсіч окупанту, і що світ підтримує Україну (по 5%).

5/10 У яких макрорегіонах України люди частіше транслювали негативні новини у своїх постах цьогоріч? Схід/південь Найбільшу кількість поганих новин публікують на сході – 50%. У центрі й на півночі цей показник становить 45%, на півдні – 44%, у Києві та області – 42%, а на заході – 39%. Схід/центр і північ Найбільшу кількість поганих новин публікують на сході – 50%. У центрі й на півночі цей показник становить 45%, на півдні – 44%, у Києві та області – 42%, а на заході – 39%. Схід/Київ і область Найбільшу кількість поганих новин публікують на сході – 50%. У центрі й на півночі цей показник становить 45%, на півдні – 44%, у Києві та області – 42%, а на заході – 39%. Захід/Київ і область Найбільшу кількість поганих новин публікують на сході – 50%. У центрі й на півночі цей показник становить 45%, на півдні – 44%, у Києві та області – 42%, а на заході – 39%.

6/10 Який індекс настроїв соцмереж щодо війни (різниця між позитивними й негативними постами) у постах, які писали з РФ? -11 Індекс настроїв росіян у соцмереж щодо вторгнення РФ в Україну сягає +34. Погані новини становлять -24%, а хороші новини: +58%. Нагадаємо, що індекс (сума) настроїв постів в Україні складає мінус 11 пунктів. +4 Індекс настроїв росіян у соцмереж щодо вторгнення РФ в Україну сягає +34. Погані новини становлять -24%, а хороші новини: +58%. Нагадаємо, що індекс (сума) настроїв постів в Україні складає мінус 11 пунктів. +12 Індекс настроїв росіян у соцмереж щодо вторгнення РФ в Україну сягає +34. Погані новини становлять -24%, а хороші новини: +58%. Нагадаємо, що індекс (сума) настроїв постів в Україні складає мінус 11 пунктів. +34 Індекс настроїв росіян у соцмереж щодо вторгнення РФ в Україну сягає +34. Погані новини становлять -24%, а хороші новини: +58%. Нагадаємо, що індекс (сума) настроїв постів в Україні складає мінус 11 пунктів. +87 Індекс настроїв росіян у соцмереж щодо вторгнення РФ в Україну сягає +34. Погані новини становлять -24%, а хороші новини: +58%. Нагадаємо, що індекс (сума) настроїв постів в Україні складає мінус 11 пунктів.

7/10 Хто з українців – жінки чи чоловіки – частіше публікують дописи з негативними емоціями? Чоловіки Чоловіки частіше публікують негатив (42% проти 39% у жінок). Проте позитивних постів у них також більше – 34%, а у жінок – 31%. Індекс (сума) трохи більш позитивний у жінок -7,6 проти -8,2 у чоловіків. Також у жінок більше неоднозначних постів – 30%, тоді як у чоловіків лише 24%. Жінки Чоловіки частіше публікують негатив (42% проти 39% у жінок). Проте позитивних постів у них також більше – 34%, а у жінок – 31%. Індекс (сума) трохи більш позитивний у жінок -7,6 проти -8,2 у чоловіків. Також у жінок більше неоднозначних постів – 30%, тоді як у чоловіків лише 24%.

8/10 Який день був емоційно найважчим для українців у 2024 році? 4 вересня (день російського ракетного удару по Львову) Якщо аналізувати дописи українців, найбільш песимістичним і важким днем цього року було 4 вересня. Тоді внаслідок російського ракетного удару по Львову загинуло семеро людей, серед яких львів’янка Євгенія Базилевич та троє її доньок – Ярина, Дарія та Емілія. Також напередодні окупанти завдали подвійного ракетного удару по Полтавському навчальному центру військ зв’язку. 58 людей загинули, а 328 – отримали поранення. 8 липня (день російського удару по Охматдиту) Якщо аналізувати дописи українців, найбільш песимістичним і важким днем цього року було 4 вересня. Тоді внаслідок російського ракетного удару по Львову загинуло семеро людей, серед яких львів’янка Євгенія Базилевич та троє її доньок – Ярина, Дарія та Емілія. Також напередодні окупанти завдали подвійного ракетного удару по Полтавському навчальному центру військ зв’язку. 58 людей загинули, а 328 – отримали поранення. 28 листопада (масована атака на енергосистему) Якщо аналізувати дописи українців, найбільш песимістичним і важким днем цього року було 4 вересня. Тоді внаслідок російського ракетного удару по Львову загинуло семеро людей, серед яких львів’янка Євгенія Базилевич та троє її доньок – Ярина, Дарія та Емілія. Також напередодні окупанти завдали подвійного ракетного удару по Полтавському навчальному центру військ зв’язку. 58 людей загинули, а 328 – отримали поранення. 23 січня (день масованого ракетного обстрілу) Якщо аналізувати дописи українців, найбільш песимістичним і важким днем цього року було 4 вересня. Тоді внаслідок російського ракетного удару по Львову загинуло семеро людей, серед яких львів’янка Євгенія Базилевич та троє її доньок – Ярина, Дарія та Емілія. Також напередодні окупанти завдали подвійного ракетного удару по Полтавському навчальному центру військ зв’язку. 58 людей загинули, а 328 – отримали поранення.

9/10 Який день для українців у 2024 році був найпозитивнішим? 9 серпня (Курська операція) Якщо оцінювати за кількістю постів з оптимістичними емоціями, найоптимістичнішим днем року для українських користувачів соцмереж став День Незалежності 24 серпня (індекс становив +32 пункти). На другому місці – День прапора 23 серпня (+30), а на третьому – 9 серпня з Курською операцією (+26). 23 серпня (День прапора) Якщо оцінювати за кількістю постів з оптимістичними емоціями, найоптимістичнішим днем року для українських користувачів соцмереж став День Незалежності 24 серпня (індекс становив +32 пункти). На другому місці – День прапора 23 серпня (+30), а на третьому – 9 серпня з Курською операцією (+26). 24 серпня (День Незалежності України) Якщо оцінювати за кількістю постів з оптимістичними емоціями, найоптимістичнішим днем року для українських користувачів соцмереж став День Незалежності 24 серпня (індекс становив +32 пункти). На другому місці – День прапора 23 серпня (+30), а на третьому – 9 серпня з Курською операцією (+26). 24 квітня (рішення про пакет допомоги від США на 61 млрд) Якщо оцінювати за кількістю постів з оптимістичними емоціями, найоптимістичнішим днем року для українських користувачів соцмереж став День Незалежності 24 серпня (індекс становив +32 пункти). На другому місці – День прапора 23 серпня (+30), а на третьому – 9 серпня з Курською операцією (+26).