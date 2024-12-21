Ялинка в горщику: як доглядати і продовжити життя різдвяного дерева

Різдвяні свята вже зовсім близько, а в домівках українців поступово з'являються вбрані ялинки.

Продавці пропонують дерева на будь-який смак – штучні й живі, різних форм і з усіляких матеріалів, маленькі й великі та навіть ті, які можна вирощувати у себе вдома. Останній варіант потребує особливих умов і догляду.

Чи справді купувати ялинку в горщику – хороше рішення, як продовжити її життя, і що робити з деревом після закінчення свят "УП. Життя" допомогли розібратися фахівці з догляду за рослинами Ганна Бельчинська і Василь Вмарт та біолог Юрій Бенгус.

Чи варто купувати ялинку в горщику?

На перший погляд, може здатися, що жива ялинка у горщику – хороша альтернатива зрізаному дереву. Спочатку її можна тримати у квартирі чи будинку, а потім висадити у ґрунт.

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Та фахівці з догляду за рослинами не зовсім з цим погоджуються. Василь Вмарт каже, лише деякі хвойні пройшли перевірку на виживання у кімнатних умовах, адже влаштувати таким рослинам умови для нормального розвитку дуже складно. Ялинки та сосни погано реагують на перепади температур, протяги та сухе повітря.

"Першочергово слід зрозуміти, що хвойні в горщиках – хитрий маркетинговий хід. Адже "круто" мати вдома живу ялинку або туйку, а "ще крутіше" – не зрубану, а з корінцями. Поставити хвойне дерево в кімнаті – це як зловити дику лисицю й поселити її в квартирі. Тому такі рослини найкраще тримати вдома короткий час, а потім відправити у природні умови", – говорить експерт.

Ялинки у горщиках не пристосовані до життя в кімнатних умовах nadtochiy/depositphotos

Часто ялинки не можна виносити на вулицю навіть, якщо вони простояли у помешканні недовго. Біолог Юрій Бенгус каже, через кілька днів у теплі дерево "прокидається" і починає пускати бруньки. Коли така ялинка потрапить на мороз, молоді пагони можуть не витримати низьких температур.

Куплену в горщику рослину можна одразу посадити в ґрунт на дворі. Однак воно обов'язково мусить мати цілі корені. Під час покупки варто пересвідчитися, що у горщик не посадили обрубане дерево.

Вдома експерт пропонує ставити легально зрізану ялинку. За його словами, це навіть може принести користь для лісу.

"Річ у тім, що ялинки спочатку садять спочатку щільно – до 10 000 на гектар. А потім регулярно проріджують. Коли ліс виростає, у ньому має залишитися 100 дерев на гектар. Це означає, що за цей час лісники мають вирубати 99% сосен, бо інакше ліс загине від загущення.

Такі вирізані зайві сосни можна спалити, а можна продати на Різдво. Тому придбання таких зрізаних легально зайвих сосен – це благо для лісів і копійчина для тих, хто їх доглядає", – зазначає Юрій Бенгус.

Фахівці в один голос радять, якщо ви хочете поставити вдома живу хвойну рослину, за якою буде трохи простіше доглядати, варто обрати араукарію.

Араукарія не зимує на вулиці в українських кліматичних умовах, проте її можна вирощувати у квартирах і будинках. Крім того, рослина дуже схожа на звичні для нас ялинки, тому її теж прикрашають до Різдва.

Араукарія у горщику може стати заміною звичайній ялинці sweemingyoung/depositphotos

Як обрати ялинку?

Якщо ви все-таки наважилися придбати ялинку в горщику, варто звернути увагу на колір та стан хвої. Вона не повинна бути сухою та мати жовтий чи рудий колір, а також обсипатися. Для того, аби в цьому пересвідчитися, слід зазирнути всередину крони дерева.

Крім того, важливо перевірити субстрат – ґрунт або ґрунтозамінник, у якому росте ялинка. Він мусить бути вологим. А також оглянути дерево на наявність шкідників.

Не варто обирати ялинку, яка покриті штучним снігом або фарбою. Це заважатиме їй нормально функціонувати і розвиватися.

"Може здатися, що рослина виглядає свіжою, а перевіривши, раптом виявиться, що вона має багато сухих чи жовтих хвоїнок. Це сигналізує про проблему з рослиною.

Також ялинка не має бути пересушеною, бо її буде фактично неможливо реанімувати. Оминаємо варіанти зі штучним снігом або різдвяним декором, такі рослини не можуть нормально виконувати фізіологічні процеси", – розповідає спеціалістка з догляду за рослинами Ганна Бельчинська.

У якому місці краще ставити ялинку в горщику?

Після того, як ви купили ялинку, слід попросити у продавця її запакувати. Особливо, якщо на вулиці мінусова температура, радить Бельчинська. Коли принесете її додому, обережно зніміть пакування і підготуйте для рослини відповідні умови.

Дерево краще ставити у найпрохолоднішому місці квартири чи будинку, де дуже багато прямого природного світла. На цьому етапі можуть виникнути труднощі, адже взимку часто замало світла навіть з південного вікна, зауважує Юрій Бенгус.

Ялинку потрібно ставити у світлому та прохолодному місці помешкання NewAfrica/depositphotos

Допустима температура – до 14 градусів. Однак для того, щоб у ялинки було більше шансів вижити після пересадки, слід обирати приміщення із ще нижчою температурою – 1-3 градуси тепла. Тоді її можна буде тримати у помешканні до весни.

До того ж не варто ставити рослину вглиб кімнати, у темні місця і туди, де можуть бути протяги. А ще вона любить вологе повітря, тому можна розташувати поруч невеликий зволожувач.

За словами Василя Вмарта, у жодному випадку не треба виділяти для ялинки місце на підлозі з підігрівом, біля батарей, камінів та кондиціонерів. Фахівець додає, що ідеальним варіантом для неї буде засклений балкон, де немає опалення.

Якщо не прикрашати рослину надто важкими іграшками – це також піде їй на користь. У зворотному випадку в дерева можуть обвисати гілки, а хвоя – опадати. Ба більше, хвою може висушити тепло від гірлянд, які світяться. Тому варто намагатися не вмикати їх надовго.

Як правильно поливати ялинку?

Дереву знадобиться кілька днів, щоб звикнути до нової домівки, тому не слід поливати його одразу.

Коли така потреба настане, дехто з експертів радить робити це м'якою водою – дощовою або талим снігом. Вона не зробить ґрунт засоленим, а отже не зіпсує його.

Інші фахівці пропонують для поливу звичайну відстояну воду кімнатної температури. Ще кращий варіант – демінералізована або очищена осмосом (спеціальним методом фільтрації).

Ялинка у горщику повинна бути завжди вдосталь политою mrstam/depositphotos

Поливати дерево варто так, щоб субстрат у горщику завжди був ледь вологим. При цьому, у жодному випадку – не мокрим і не пересушеним.

Для того, аби перевірити стан ґрунту, час від часу потрібно занурювати палець у його верхній шар. Якщо палець вологий і брудний, варто перевірити субстрат ще раз через кілька днів. Якщо він сухий і чистий – час поливати.

Крім того, частота поливу залежить від температури у приміщенні, де розташована рослинка. Чим вона нижча – тим більшим повинен бути інтервал.

Ганна Бельчинська розповідає, поливати дерево також можна методом замочування. Для цього потрібно набрати воду в широку посудину (до прикладу, миску) і поставити туди ялинку. Рівень води у ній має бути втричі нижчим за висоту горщика. Через 20 хвилин треба злити зайву воду.

Чи потрібно використовувати добрива?

Жодні добрива не допоможуть продовжити життя ялинки, каже фахівець з догляду за рослинами Василь Вмарт. Тож варто уникати їх і не вірити обіцянкам про "чарівну пігулку". Головне завдання у домашньому догляді – забезпечити для рослини відповідні умови.

"У ялин у природі зараз період спокою, коли вони відпочивають. І тут чомусь посеред відпочинку її повертають "до роботи". Якщо почати активне підживлення, у рослини може не вистачити власних запасів, і вже збитий життєвий цикл стане ще гіршим", – додає Галина Бельчинська.

Що робити з ялинкою в горщику після закінчення свят?

На думку експертки, краще за все купити і поставити ялинку в домі за кілька днів до свята. А одразу після нього перенести рослину у прохолодне приміщення з температурою від 2 до 10 градусів тепла.

Ялинку варто ставити за кілька днів до свята і висадити одразу після його закінчення OKrasyuk/depositphotos

Якщо дерево буде стояти в кімнаті довше 3-5 днів, то почне "прокидатися". Тоді потрібно забезпечити йому температуру в межах 14-18 градусів. У таких умовах і з належним доглядом ялинку вдасться тримати у квартирі до весни, а потім висадити на вулиці, каже Галина Бельчинська.

При цьому Василь Вмарт наголошує, рослину можна висадити у відкритий ґрунт відразу після свят, але, якщо температура вдень не опускається нижче 0 градусів.

На ділянці має бути вдосталь сонячного світла та дренований грунт, який добре пропускає воду та повітря. Після посадки не потрібно одразу поливати і обрізати ялинку. Перед цим варто дати дереву кілька днів, щоб адаптуватися до нових умов.