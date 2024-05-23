Усі розділи
Підтримати УП

7 загиблих, 16 поранених. З'явилися фото наслідків російського удару по друкарні у Харкові

Марія Кабацій — 23 травня, 13:56
7 загиблих, 16 поранених. З'явилися фото наслідків російського удару по друкарні у Харкові
Загинуло семеро працівників друкарні
Голова Харківської ОВА

Очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов опублікував фото наслідків російського масованого ракетного удару по друкарні "Фактор-Друк" в Основ'янському району Харкова.

Читайте також :
УП.Культура запускає канали в Telegram та WhatsApp

Синєгубов поінформував, що за останньою інформацією загинуло семеро працівників друкарні.

Росіяни обстріляли друкарню Харкова, загинули люди
Росіяни обстріляли друкарню у Харкові
Голова Харківської ОВА

Раніше повідомлялося про 16 поранених.

Наслідки удару по друкарні Фактор-друк
Наслідки удару по друкарні
Голова Харківської ОВА

На момент російської атаки у друкарні перебувало понад 50 працівників.

Росіяни обстріляли друкарню Харкова
Голова Харківської ОВА

Раніше стало відомо, що під час масованого обстрілу Харкова у четвер, 23 травня, росіяни вдарили по друкарні місцевого видавництва Vivat.

У коментарі УП.Культура Юлія Орлова підтвердила, що влучання сталось в друкарню "Фактор-Друк", у якій здебільшого друкуються книжки Vivat.

Наслідки удару по друкарні Фактор-Друк
Голова Харківської ОВА

Не перший обстріл харківських друкарень

20 березня внаслідок російського удару по промисловій зоні Харкова згоріла друкарня "Гуров і К". Тут друкувалися книжки видавництв "Час майстрів", "Крокус", видавничого дому "Школа", пазли Dodo та інші.

Повністю було знищено також і типографію "Аврора", що розташована в тій же будівлі поверхом нижче.

Ще раніше від російських обстрілів у Харкові постраждав "Будинок Друку".

Реклама:

Головне сьогодні