7 загиблих, 16 поранених. З'явилися фото наслідків російського удару по друкарні у Харкові

Очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов опублікував фото наслідків російського масованого ракетного удару по друкарні "Фактор-Друк" в Основ'янському району Харкова.

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Синєгубов поінформував, що за останньою інформацією загинуло семеро працівників друкарні.

Росіяни обстріляли друкарню у Харкові Голова Харківської ОВА

Раніше повідомлялося про 16 поранених.

Наслідки удару по друкарні Голова Харківської ОВА

На момент російської атаки у друкарні перебувало понад 50 працівників.

Голова Харківської ОВА

Раніше стало відомо, що під час масованого обстрілу Харкова у четвер, 23 травня, росіяни вдарили по друкарні місцевого видавництва Vivat.

У коментарі УП.Культура Юлія Орлова підтвердила, що влучання сталось в друкарню "Фактор-Друк", у якій здебільшого друкуються книжки Vivat.

Голова Харківської ОВА

Не перший обстріл харківських друкарень

20 березня внаслідок російського удару по промисловій зоні Харкова згоріла друкарня "Гуров і К". Тут друкувалися книжки видавництв "Час майстрів", "Крокус", видавничого дому "Школа", пазли Dodo та інші.

Повністю було знищено також і типографію "Аврора", що розташована в тій же будівлі поверхом нижче.

Ще раніше від російських обстрілів у Харкові постраждав "Будинок Друку".