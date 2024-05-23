7 загиблих, 16 поранених. З'явилися фото наслідків російського удару по друкарні у Харкові
Очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов опублікував фото наслідків російського масованого ракетного удару по друкарні "Фактор-Друк" в Основ'янському району Харкова.
Синєгубов поінформував, що за останньою інформацією загинуло семеро працівників друкарні.
Раніше повідомлялося про 16 поранених.
На момент російської атаки у друкарні перебувало понад 50 працівників.
Раніше стало відомо, що під час масованого обстрілу Харкова у четвер, 23 травня, росіяни вдарили по друкарні місцевого видавництва Vivat.
У коментарі УП.Культура Юлія Орлова підтвердила, що влучання сталось в друкарню "Фактор-Друк", у якій здебільшого друкуються книжки Vivat.
Не перший обстріл харківських друкарень
20 березня внаслідок російського удару по промисловій зоні Харкова згоріла друкарня "Гуров і К". Тут друкувалися книжки видавництв "Час майстрів", "Крокус", видавничого дому "Школа", пазли Dodo та інші.
Повністю було знищено також і типографію "Аврора", що розташована в тій же будівлі поверхом нижче.
Ще раніше від російських обстрілів у Харкові постраждав "Будинок Друку".