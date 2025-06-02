Чи триматиметься спека у червні й коли в Україну повернуться дощі?

На початку червня температура в Україні зросла

Цьогоріч весна в Україні відзначилася морозним квітнем і дощовим травнем. Холодні повітряні маси не залишали територію до останніх весняних днів, а перед початком першого літнього місяця температура знову зросла.

Якої погоди чекати у червні і як довго триватиме спека – розповідаємо.

Якою буде погода на початку червня?

Синоптична ситуація в Україні почала змінюватися ще на вихідних. Із Західної Європи стало надходити трохи тепліше повітря, тому температура підвищилася і буде рухатися вгору й надалі. Дощів на більшій частині території України поменшало через високий атмосферний тиск, розповідає синоптикиня Наталія Птуха.

Однак 3-4 червня дощі та грози знову повернуться до більшості областей попри високу температуру. Зокрема, вдень опади прогнозують у західних, північних та центральних областях. Температура повітря вночі буде коливатися від 13°C до 18°C, вдень – від 24°C до 29°C. На півдні та сході можна чекати аж до 32°C тепла, а на заході – 19-24°C.

5 червня вдень дощі з грозами пройдуть здебільшого східними та південно-східними областями, а 6-го – буде переважно без опадів, лише вдень на крайньому заході країни. Температура повітря триматиметься на рівні 24-29°C. На заході та півночі буде прохолодніше – від 21°C до 26°C. На південні області чекає спека до 32°C.

РЕКЛАМА:

"Тобто іноді ще будуть періоди з дощами, але вони вже носитимуть більш локальний та короткочасний характер. З'являться більш відчутні перерви за сонячними епізодами із проясненнями. Температурний фон залишатиметься досить комфортним і не буде сильно змінюватися", – підсумовує Наталія Птуха.

Загалом середньомісячна температура у червні буде на 1,5-2 градуси вищою за норму. Водночас опади будуть типовими для цього місяця – від 80-120%.

Як спека й дощі впливатимуть на рослини?

Рослини, які походять із південних районів Європи, з субтропіків чи тропіків, досить посухостійкі. Серед них – вишні, абрикоси, огірки, виноград, персики та троянди, розповідає біолог Юрій Бенгус. Такі рослини зазвичай спокійно переживають спеку, а під час дощової погоди можуть потерпати від грибних хвороб. Захворювання швидше поширюються в густих кронах дерев, тож їх варто проріджувати.

При цьому волога у вигляді дощів піде на користь кленам, липам, дубам, лучним травам. Опади, які прогнозують днями, потрібні й для більшості господарських рослин.

"Дощова вода - надзвичайно корисний продукт для господарства. Потрібно її затримувати, збирати і максимально використовувати, а не зливати в стічні води", – зауважує Юрій Бенгус.

Раніше ми розповідали, як на цьогорічний літній врожай можуть вплинути весняні заморозки.

Читайте також : Що буде з квітучими деревами після заморозків і чи варто чекати на врожай?