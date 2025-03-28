Як гендерна рівність посилює економіку держави? Відповідь експертки

Впровадження принципів гендерної рівності, а також гендерно-орієнтованого бюджетування допомагає посилити економіку держави.

Про це на Українському жіночому конгресі розповіла гендерна аналітикиня Програми розвитку Організації об’єднаних націй в Україні Мирослава Мосіюк.

Те, як працює таке бюджетування, експертка пояснила на прикладі знайомої майстрині манікюру: жінка перестала працювати через те, що їй не було з ким залишити свою маленьку дитину.

"Якби жінка могла віддати дитину в дитсадок і продовжувала працювати, вона заробляла б кошти і платила б податки. Жінка мала б власні кошти, підвищилася б її економічна спроможність, вона б купувала товари і послуги.

Відповідно, підвищився б попит на товари і послуги. Підприємства виробляли б їх більше. І це означає, що вони б працевлаштовували б ще більше людей – як жінок, так і чоловіків", – зазначає Мирослава Мосіюк.

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За її словами, згідно з дослідженням Міжнародної федерації профспілок, вкладення 1% від валового внутрішнього продукту на так звану "економіку догляду" (догляд за дітьми, людьми похилого віку, людьми з інвалідністю) через п’ять років дає приріст ВВП на 11%.

"Сьогодні один з присутніх чоловіків сказав, що гендерна рівність – це дорого. Я би перефразувала і сказала, що гендерна рівність – це інвестиція", – зауважила експертка.

Крім цього, можливість жінки самостійно заробляти гроші, на її думку, є одним з ефективних способів протидії домашньому насильству. Адже часто його передумовою є саме фінансова залежність жінки від чоловіка.

"Тобто, вкладаючи у цю жінку, в її спроможності, ми як громада запобігаємо домашньому насильству. І у підсумку ми маємо більш здорове суспільство", – додала аналітикиня.

Впровадження принципів гендерної рівності впливає не лише на жінок, а й на їхніх дітей – у них тоді значно вищі шанси рости у здоровій сім’ї.

"Ця дитина буде рости у сім’ї з двома дооходами, а отже, матиме кращий добробут: якісніші продукти харчування, освіту, так далі.

Тобто, вкладаючи у жінку, ми ще й вкладаємо у наші майбутні покоління", – підсумувала Мирослава Мосіюк.

Нагадаємо, на Українському жіночому конгресі виступила посолка ЄС в Україні, яка оголосила про виділення 6 мільйонів євро на фінансування програм щодо підтримки українських жінок.