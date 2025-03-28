Посолка ЄС: Європейський Союз виділить 6 мільйонів євро на програми підтримки українських жінок

Про виділення коштів оголосила посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова

Європейський Союз виділить 6 мільйонів євро фінансування на програми з підтримки українських жінок.

Йдеться про проєкти щодо посилення жіночого лідерства та допомогу вразливим групам жінок.

Про це заявила посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова на Українському жіночому конгресі в Черкасах.

"Ми зібрали пакет на 6 мільйонів євро для підтримки українських жінок і програм, що стосуються підсилення їхнього лідерства, підтримки вразливих груп жінок, зокрема тих, які пережили насильство.

Це також має допомогти створити структури підтримки тих, хто хоче брати на себе лідерство у громадах", – пояснила Катаріна Матернова.

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Посолка додала, що важливо розвивати лідерство на всіх рівнях, адже саме це допомогло Україні вистояти після початку повномасштабного вторгнення.

"Я неодноразово чула, що Україна змогла вистояти завдяки активізму та лідерству, який зокрема творили через реформу децентралізації у різних громадах", – зауважила Катаріна Матернова.

Посилення жіночого лідерства включає багато компонентів. Один з них, за словами Катаріни Матернової, – це підтримка інших жінок.

"У будь-якому випадку не забувайте про інших жінок. Це важливо, аби жінки підтримували інших жінок, але ми не завжди це робимо", – зауважила посолка.

Нагадаємо, 28 березня в Черкасах стартував Український жіночий конгрес. На панельних дискусіях учасники та учасниці обговорюють теми, присвячені лідерству жінок у місцевому самоврядуванні і підприємництві, навчанню фінансовій грамотності, підтримці вразливих груп жінок у сільській місцевості, питанням посилення національної ідентичності.

Український Жіночий Конгрес щороку, починаючи з 2017 року, проводить головний Конгрес у Києві, а також події у регіонах України.