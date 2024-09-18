Чи впливає самотність на виникнення хвороб? Вчені мають нові факти щодо цієї теорії

Вчені з'ясували, як самотність може впливати на здоров'я людини

Раніше Всесвітня організація з охорони здоров’я заявила, що самотність та соціальна ізоляція – глобальна проблема, яка загрожує здоров’ю. Це спричиняє проблеми з психікою, а також підвищення ризику розвитку деменції, ішемічної хвороби або інсульту.

Однак нове дослідження, результати якого опублікували у науковому журналі Nature Human Behavior, ставить під сумнів цю теорію. Міжнародна команда дослідників висловила припущення, що хвороби, виникнення яких пов’язували із самотністю, ймовірно, виникають через інші причини, пише Medical Xpress.

Вчені вивчали біомедичні бази даних, що містять інформацію про сотні тисяч пацієнтів з таких країн, як-от США, Китай та Велика Британія. Вони виявили, що пацієнти, які повідомляли про відчуття самотності, дійсно мали вищий ризик розвитку 30 з 56 попередньо відібраних станів.

Після цього фахівці проаналізували генетичні дані пацієнтів у 26 з 30 захворювань. Вони виявили, що багато хвороб, причиною яких, як вважалося, була самотність, насправді виникли внаслідок інших причин. Більшість з них розвинулися разом із самотністю, а не через неї.

"Порівняно з учасниками, які не відчували самотності, ті, хто її переживав, загалом частіше були жінками і мали ожиріння, нижчий рівень освіти та шкідливі звички, зокрема куріння та відсутність фізичної активності", – йдеться у дослідженні.

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Водночас науковці припускають, що самотність дійсно може спричинити або призвести до психічних розладів і відігравати певну роль у виникненні деяких інших проблем.

Тому необхідно провести додаткові дослідження, щоб визначити, які захворювання справді пов’язані із самотністю чи соціальною ізоляцією, а які – не залежать від цього стану.

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