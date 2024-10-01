Як зібрати дрон або вивчити такмед? Добірка безплатних онлайн-курсів для військових і цивільних
До дня захисників та захисниць України платформа Prometheus підготувала 21 безоплатний курс, який варто пройти під час війни.
На сайті доступні курси для військових за трьома тематиками: військова підготовка, адаптація ветеранів і ветеранок, психологічна підтримка. Також є окремі курси для цивільних.
"Кожен наближає перемогу, як може: волонтерить, плете маскувальні сітки, пече солодощі для війська. Ми робимо те, що вміємо найкраще – створюємо безплатні освітні програми, які допомагають військовим і цивільним під час війни", – кажуть у Prometheus.
Матеріали курсів можна завантажити та вивчати офлайн, коли немає доступу до інтернету.
Курси для військових
База: Сучасна військова підготовка
Курс, створений в партнерстві з Центром спеціальної підготовки ASKOLD, дає базові знання з військової справи, але не замінює практичне навчання в центрах підготовки.
Його завдання — доповнити та допомогти засвоїти необхідний обсяг знань, на який зазвичай не вистачає часу.
Курс надає інформацію про:
- характеристики різної зброї;
- орієнтування;
- зв'язок;
- тактичну медицину;
- виживання в польових умовах тощо.
Проходження курсу орієнтовно займе 13 годин. Він буде корисним для вперше мобілізованих, військовослужбовців без практичного досвіду або бійців, які хочуть оновити та доповнити свої знання, а також для людей, які підпадають під мобілізацію.
Навчальні матеріали були розроблені командою волонтерів у співпраці з військовими експертами, медиками та психологами.
"Хамелеон". Уникнення полону та психологія виживання в полоні
У цьому курсі, що складається з 8 модулів, йдеться про реалії сучасного полону, його структуру та правила поведінки.
Слухачі ознайомляться з таким типом адаптивної поведінки, як "символічна мімікрія"- це своєрідна імітаційна рольова гра, що допомагає виживати у полоні.
У Prometheus кажуть, що проходження курсу допоможе:
- сформувати важливі навички для виживання в полоні;
- навчитися розрізняти оманливу поведінку співрозмовника на вербальному та поведінковому рівнях;
- дізнатися про психологічні установки, необхідні для подолання випробувань полону.
Курс створено спільно з Центром готовності цивільних Благодійного фонду Сергія Притули.
Інженер БПЛА. Базовий курс
Цей базовий курс, створений фахівцями проєкту Victory Drones Фонду Dignitas, дозволить засвоїти основні знання з інженерії безпілотних літальних апаратів та підготує до зборки та ремонту дронів.
Навчання дасть можливість:
- опанувати мінімально необхідні для інженерів БПЛА знання з основ аеродинаміки та метеорології;
- дізнатися про види БПЛА, їхню будову, особливості застосування та ремонту;
- подивитися, як у реальних умовах відбувається технічне обслуговування, вдосконалення або ремонт БПЛА;
- підготуватися до спеціалізованого навчання та майбутнього працевлаштування інженерами БПЛА.
Для проходження курсу не потрібні спеціальні навички.
Інженерний курс "Народний FPV"
Курс дозволить опанувати навички збірки цивільного 7-дюймового FPV-дрона, який здатен знищити техніку окупантів, зупинити ворожий наступ і, головне, – врятувати життя захисників.
Курс допоможе дізнатися про:
- будову дрона, принципи його роботи;
- характеристики та типи антен, що використовуються для передачі відео й сигналу керування;
- алгоритм навчання пілотування FPV-дронів.
Також після проходження курсу учасники матимуть покрокову інструкцію зі збірки та налаштування 7-дюймового FPV-дрона.
Основи тактики застосування коптерів DJI Мavic 3 та Autel EVO II в бойових умовах
Цей курс від Фонду "Повернись живим" надає військовослужбовцям базові знання про використання цивільних коптерів DJI та Autel в бойових умовах.
Слухачів навчать:
- використовувати цивільні коптери для виконання бойових завдань,
- планувати місію з урахуванням метеоумов і ризиків,
- застосовувати коптери під ворожим РЕБ,
- розробляти бойовий наказ за форматом SMESC,
- мінімізувати ризики для екіпажу під час виконання завдань.
Застосування технологій в умовах війни
Учасники опанують базову екосистему техніки та ПЗ для підвищення результативності та безпеки на передовій.
Після навчання слухачі зможуть:
- використовувати БпЛА та керувати їхніми екіпажами,
- працювати з терміналами StarLink та радіозв'язком,
- захищатися від засобів РЕБ і забезпечувати кібербезпеку,
- орієнтуватися в топографії та навігації,
- дотримуватися правил безпеки при роботі з сучасною технікою.
Особливості роботи офіцера-психолога в умовах бойових дій
Курс покликаний закласти основи психологічної підготовки військовослужбовців, що забезпечить стійкість до бойових стрес-чинників і негативних психотравмуючих наслідків.
Слухачі курсу:
- дізнаються про принципи та прояви травматичного досвіду;
- засвоять основні аспекти надання психологічної допомоги;
- навчаться перетворювати психотравмуючі кризи на якісні зміни.
Курси з адаптації ветеранів, ветеранок і членів їхніх родин
Адаптація до цивільного життя. Курс для ветеранів та ветеранок
Курс пояснює, що відбувається з ветераном у перший місяць після повернення додому. Як адаптуватися до цивільного життя? Лектори зрозумілою мовою пояснять, що відбувається з тілом та думками в цей непростий період.
Після навчання слухачі знатимуть про:
- міфи у психотерапії;
- методи психотерапії;
- особливості вибору спеціаліста зі психічного здоров'я;
- побудову стосунків із близькими під час адаптації.
Сам собі терапевт. Інструменти психологічної самодопомоги для ветеранів та ветеранок
Курс допоможе дізнатися про техніки, за допомогою яких можна впоратися з тривогою чи гнівом, приборкати жахливі спогади чи апатію; про навички управління внутрішньою напругою та спостереження за власними думками.
Після навчання слухачі знатимуть:
- як працює тривога;
- як працює апатія;
- як працює пам'ять;
- про зв'язок думок і гніву;
- про техніки запобігання конфлікту.
Як пережити війну разом: курс для родин військовослужбовців, ветеранок та ветеранів
Після навчання слухачі:
- навчаться усвідомлювати та правильно визначати стани, яких раніше не було;
- дізнаються, як долати щоденні виклики;
- навчаться будувати нормальні стосунки при ненормальних подіях;
- зрозуміють механізми психіки, що включаються у стресових умовах;
- знатимуть максимально корисні стратегії поведінки.
Курси для цивільного населення під час війни
Волонтерство під час війни
Під час навчання слухачі:
- ознайомляться з поняттям волонтерства та його напрямами;
- дізнаються, яку роль зараз відіграють волонтери, як волонтерити безпечно для себе й оточення, як працює гуманітарна допомога;
- навчаться мотивувати себе та команду, створювати власні проєкти та ефективно допомагати захисникам і населенню.
Як знайти роботу під час війни
В умовах війни багато людей втратили і домівку, і роботу. Курс допоможе дізнатися, як знайти роботу в умовах війни.
Після навчання слухачі:
- опанують інструменти саморегуляції, що допоможуть відшукати в собі ресурс на роботу та професійну реалізацію;
- дізнаються, які сфери зазнали найбільшого впливу під час війни, які сфери та формати роботи залишатимуться актуальними, які найбільше відповідатимуть вашим потребам та запитам;
- розберуться, які стратегії пошуку можна застосувати, як самостійно проаналізувати свій професійний досвід, навички та обрати нову професію.
Безпека в інтернеті під час війни: практичний курс
Тільки за 2022 рік фахівці Держспецзв’язку зареєстрували в Україні понад 2 тисячі кіберінцидентів. Курс допоможе користувачам захищати особисту інформацію в мережі, уникати онлайнових шахрайств і бути свідомими громадянами цифрового суспільства.
Після навчання слухачі:
- навчаться застосовувати критичний підхід до споживання інформації;
- будуть уважними до персональних даних (як особистих, так і даних інших користувачів);
- навчаться дотримуватися меж приватності в онлайновому середовищі;
- опанують метод аналізу потенційних ризиків в інтернет-просторі.
Інформаційна гігієна під час війни
"Українці думають, що досконало знають методи російської пропаганди. Але "розп’яті хлопчики" залишились у минулому. Нині використовується витонченіша інформаційна зброя" – кажуть у Prometheus.
Після навчання слухачі знатимуть:
- як формується інформаційне поле під час активної фази війни;
- про специфіку українських, іноземних та російських медіа;
- як працює класична російська пропаганда;
- що таке інформаційно-психологічні спецоперації та як вони працюють;
- як росіяни використовують Телеграм, блогерів-інсайдерів та "хороших росіян" для досягнення своїх цілей;
- яких правил інформаційної гігієни слід дотримуватись під час війни.
Медіаграмотність: як не піддаватися маніпуляціям?
На курсі слухачі:
- ознайомляться з найкращими практиками для розвитку рівня критичного мислення;
- опанують алгоритм перевірки якості контенту українських та закордонних медіа;
- навчаться досліджувати експертність авторів, джерел інформації;
- засвоять цифрові інструменти для швидкої та ефективної перевірки достовірності фото та відео;
- ознайомляться з ключовими наративами й тактиками російської пропаганди, аби протидіяти їм;
- навчаться визначати маніпулятивний медіаконтент, розрізняти дезінформацію, шкідливі пропагандистські наративи.
Цивільна оборона та захист у надзвичайних ситуаціях
Як підготуватися до надзвичайних ситуацій? Якого алгоритму дій дотримуватися? Де шукати укриття? Як надати першу медичну допомогу? Про все це можна дізнатися з матеріалів курсу.
На курсі слухачі:
- дізнаються, чим відрізняється надзвичайна ситуація від надзвичайного стану;
- навчаться розробляти чіткий порядок дій під час повітряної тривоги, виявлення міни, обстрілів, хімічної або радіаційної загрози;
- дізнаються, коли повертатися на деокуповану територію.
Курси психологічної підтримки цивільного населення
Як адаптуватися на новому місці? Курс психологічної реінтеграції ВПО
Після навчання слухачі будуть знати:
- як допомогти адаптуватися до ситуації собі, родині, партнеру, дітям та близьким людям;
- що зробить нове місце перебування насправді "своїм";
- які перші кроки зробити до нової роботи;
- як знизити внутрішню тривогу та наважитися на нове насичене життя;
- на яку допомогу громади можна розраховувати.
Базова психологічна допомога в умовах війни
Під час воєнних дій психіка людини перебуває в постійному напруженні.
Щоб впоратися зі стресом та допомогти близьким пережити ці непрості часи, варто знати мінімальний набір прийомів базової психологічної допомоги.
Після навчання слухачі:
- навчаться вчасно визначати ознаки стресу та стресових реакцій на нього;
- дізнаються, як впоратися з кризовими станами та стабілізувати психіку;
- засвоять перевірені та прості техніки надання першої психологічної допомоги собі та оточенню.
Як протидіяти сексуальному насильству, пов’язаному з війною, та надавати допомогу постраждалим: що має знати кожен та кожна
Цей курс українськомовний, базується на міжнародних стандартах і поєднує в собі основну теоретичну базу та практичні компоненти з питань протидії сексуальному насильству, пов’язаному з війною в Україні.
Курс допоможе дізнатися:
- про міжнародні, європейські та національні стандарти з запобігання та протидії сексуальному насильству, пов’язаному з війною;
- які суб’єкти вповноважені реагувати на факти сексуального насильства, пов’язаного з війною;
- як отримати допомогу.
Протидія торгівлі людьми в Україні. Вплив війни
У складних умовах люди можуть погоджуватися на пропозиції нелегальної праці як на території України, так і за кордоном. У цьому й криється головний ризик потрапити в ситуацію торгівлі людьми.
Курс покликаний:
- сформувати уявлення про суть торгівлі людьми;
- ознайомити учасників та учасниць з термінологією та нормативно-правовими актами;
- виявити групи ризику, актуалізувати знання щодо ідентифікації постраждалих.
Травматичний досвід і ПТСР: інструментарій для психотерапевта
Слухачі дізнаються про основні психотерапевтичні підходи до роботи з клієнтами з таким досвідом та доказові методи консультування, що стануть корисними на практиці.
Курс допоможе дізнатися про:
- підходи до розуміння поняття травми, травматичного досвіду, основи нейробіології;
- діагностику психологічних розладів, пов'язаних з травмами;
- доказові методи терапії при роботі з клієнтами з травмуючим досвідом;
- практичну психологічну допомогу особам, які пережили травматичний досвід.
Нагадаємо, раніше в Україні запустили Всесвітній онлайн-університет: 50 курсів від провідних університетів світу доступні на Prometheus.