Як зібрати дрон або вивчити такмед? Добірка безплатних онлайн-курсів для військових і цивільних

До дня захисників та захисниць України платформа Prometheus підготувала 21 безоплатний курс, який варто пройти під час війни.

На сайті доступні курси для військових за трьома тематиками: військова підготовка, адаптація ветеранів і ветеранок, психологічна підтримка. Також є окремі курси для цивільних.

"Кожен наближає перемогу, як може: волонтерить, плете маскувальні сітки, пече солодощі для війська. Ми робимо те, що вміємо найкраще – створюємо безплатні освітні програми, які допомагають військовим і цивільним під час війни", – кажуть у Prometheus.

Матеріали курсів можна завантажити та вивчати офлайн, коли немає доступу до інтернету.

Курси для військових

Курс, створений в партнерстві з Центром спеціальної підготовки ASKOLD, дає базові знання з військової справи, але не замінює практичне навчання в центрах підготовки.

ВІДЕО ДНЯ

Його завдання — доповнити та допомогти засвоїти необхідний обсяг знань, на який зазвичай не вистачає часу.

Курс надає інформацію про:

характеристики різної зброї;

орієнтування;

зв'язок;

тактичну медицину;

виживання в польових умовах тощо.

Проходження курсу орієнтовно займе 13 годин. Він буде корисним для вперше мобілізованих, військовослужбовців без практичного досвіду або бійців, які хочуть оновити та доповнити свої знання, а також для людей, які підпадають під мобілізацію.

Навчальні матеріали були розроблені командою волонтерів у співпраці з військовими експертами, медиками та психологами.

У цьому курсі, що складається з 8 модулів, йдеться про реалії сучасного полону, його структуру та правила поведінки.

Слухачі ознайомляться з таким типом адаптивної поведінки, як "символічна мімікрія"- це своєрідна імітаційна рольова гра, що допомагає виживати у полоні.

У Prometheus кажуть, що проходження курсу допоможе:

сформувати важливі навички для виживання в полоні;

навчитися розрізняти оманливу поведінку співрозмовника на вербальному та поведінковому рівнях;

дізнатися про психологічні установки, необхідні для подолання випробувань полону.

Курс створено спільно з Центром готовності цивільних Благодійного фонду Сергія Притули.

Цей базовий курс, створений фахівцями проєкту Victory Drones Фонду Dignitas, дозволить засвоїти основні знання з інженерії безпілотних літальних апаратів та підготує до зборки та ремонту дронів.

Навчання дасть можливість:

опанувати мінімально необхідні для інженерів БПЛА знання з основ аеродинаміки та метеорології;

дізнатися про види БПЛА, їхню будову, особливості застосування та ремонту;

подивитися, як у реальних умовах відбувається технічне обслуговування, вдосконалення або ремонт БПЛА;

підготуватися до спеціалізованого навчання та майбутнього працевлаштування інженерами БПЛА.

Для проходження курсу не потрібні спеціальні навички.

Курс дозволить опанувати навички збірки цивільного 7-дюймового FPV-дрона, який здатен знищити техніку окупантів, зупинити ворожий наступ і, головне, – врятувати життя захисників.

Курс допоможе дізнатися про:

будову дрона, принципи його роботи;

характеристики та типи антен, що використовуються для передачі відео й сигналу керування;

алгоритм навчання пілотування FPV-дронів.

Також після проходження курсу учасники матимуть покрокову інструкцію зі збірки та налаштування 7-дюймового FPV-дрона.

Цей курс від Фонду "Повернись живим" надає військовослужбовцям базові знання про використання цивільних коптерів DJI та Autel в бойових умовах.

Слухачів навчать:

використовувати цивільні коптери для виконання бойових завдань,

планувати місію з урахуванням метеоумов і ризиків,

застосовувати коптери під ворожим РЕБ,

розробляти бойовий наказ за форматом SMESC,

мінімізувати ризики для екіпажу під час виконання завдань.

Учасники опанують базову екосистему техніки та ПЗ для підвищення результативності та безпеки на передовій.

Після навчання слухачі зможуть:

використовувати БпЛА та керувати їхніми екіпажами,

працювати з терміналами StarLink та радіозв'язком,

захищатися від засобів РЕБ і забезпечувати кібербезпеку,

орієнтуватися в топографії та навігації,

дотримуватися правил безпеки при роботі з сучасною технікою.

Курс покликаний закласти основи психологічної підготовки військовослужбовців, що забезпечить стійкість до бойових стрес-чинників і негативних психотравмуючих наслідків.

Слухачі курсу:

дізнаються про принципи та прояви травматичного досвіду;

засвоять основні аспекти надання психологічної допомоги;

навчаться перетворювати психотравмуючі кризи на якісні зміни.

Курси з адаптації ветеранів, ветеранок і членів їхніх родин

Курс пояснює, що відбувається з ветераном у перший місяць після повернення додому. Як адаптуватися до цивільного життя? Лектори зрозумілою мовою пояснять, що відбувається з тілом та думками в цей непростий період.

Після навчання слухачі знатимуть про:

міфи у психотерапії;

методи психотерапії;

особливості вибору спеціаліста зі психічного здоров'я;

побудову стосунків із близькими під час адаптації.

Курс допоможе дізнатися про техніки, за допомогою яких можна впоратися з тривогою чи гнівом, приборкати жахливі спогади чи апатію; про навички управління внутрішньою напругою та спостереження за власними думками.

Після навчання слухачі знатимуть:

як працює тривога;

як працює апатія;

як працює пам'ять;

про зв'язок думок і гніву;

про техніки запобігання конфлікту.

Після навчання слухачі:

навчаться усвідомлювати та правильно визначати стани, яких раніше не було;

дізнаються, як долати щоденні виклики;

навчаться будувати нормальні стосунки при ненормальних подіях;

зрозуміють механізми психіки, що включаються у стресових умовах;

знатимуть максимально корисні стратегії поведінки.

Курси для цивільного населення під час війни

Під час навчання слухачі:

ознайомляться з поняттям волонтерства та його напрямами;

дізнаються, яку роль зараз відіграють волонтери, як волонтерити безпечно для себе й оточення, як працює гуманітарна допомога;

навчаться мотивувати себе та команду, створювати власні проєкти та ефективно допомагати захисникам і населенню.

В умовах війни багато людей втратили і домівку, і роботу. Курс допоможе дізнатися, як знайти роботу в умовах війни.

Після навчання слухачі:

опанують інструменти саморегуляції, що допоможуть відшукати в собі ресурс на роботу та професійну реалізацію;

дізнаються, які сфери зазнали найбільшого впливу під час війни, які сфери та формати роботи залишатимуться актуальними, які найбільше відповідатимуть вашим потребам та запитам;

розберуться, які стратегії пошуку можна застосувати, як самостійно проаналізувати свій професійний досвід, навички та обрати нову професію.

Тільки за 2022 рік фахівці Держспецзв’язку зареєстрували в Україні понад 2 тисячі кіберінцидентів. Курс допоможе користувачам захищати особисту інформацію в мережі, уникати онлайнових шахрайств і бути свідомими громадянами цифрового суспільства.

Після навчання слухачі:

навчаться застосовувати критичний підхід до споживання інформації;

будуть уважними до персональних даних (як особистих, так і даних інших користувачів);

навчаться дотримуватися меж приватності в онлайновому середовищі;

опанують метод аналізу потенційних ризиків в інтернет-просторі.

"Українці думають, що досконало знають методи російської пропаганди. Але "розп’яті хлопчики" залишились у минулому. Нині використовується витонченіша інформаційна зброя" – кажуть у Prometheus.

Після навчання слухачі знатимуть:

як формується інформаційне поле під час активної фази війни;

про специфіку українських, іноземних та російських медіа;

як працює класична російська пропаганда;

що таке інформаційно-психологічні спецоперації та як вони працюють;

як росіяни використовують Телеграм, блогерів-інсайдерів та "хороших росіян" для досягнення своїх цілей;

яких правил інформаційної гігієни слід дотримуватись під час війни.

На курсі слухачі:

ознайомляться з найкращими практиками для розвитку рівня критичного мислення;

опанують алгоритм перевірки якості контенту українських та закордонних медіа;

навчаться досліджувати експертність авторів, джерел інформації;

засвоять цифрові інструменти для швидкої та ефективної перевірки достовірності фото та відео;

ознайомляться з ключовими наративами й тактиками російської пропаганди, аби протидіяти їм;

навчаться визначати маніпулятивний медіаконтент, розрізняти дезінформацію, шкідливі пропагандистські наративи.

Як підготуватися до надзвичайних ситуацій? Якого алгоритму дій дотримуватися? Де шукати укриття? Як надати першу медичну допомогу? Про все це можна дізнатися з матеріалів курсу.

На курсі слухачі:

дізнаються, чим відрізняється надзвичайна ситуація від надзвичайного стану;

навчаться розробляти чіткий порядок дій під час повітряної тривоги, виявлення міни, обстрілів, хімічної або радіаційної загрози;

дізнаються, коли повертатися на деокуповану територію.

Курси психологічної підтримки цивільного населення

Після навчання слухачі будуть знати:

як допомогти адаптуватися до ситуації собі, родині, партнеру, дітям та близьким людям;

що зробить нове місце перебування насправді "своїм";

які перші кроки зробити до нової роботи;

як знизити внутрішню тривогу та наважитися на нове насичене життя;

на яку допомогу громади можна розраховувати.

Під час воєнних дій психіка людини перебуває в постійному напруженні.

Щоб впоратися зі стресом та допомогти близьким пережити ці непрості часи, варто знати мінімальний набір прийомів базової психологічної допомоги.

Після навчання слухачі:

навчаться вчасно визначати ознаки стресу та стресових реакцій на нього;

дізнаються, як впоратися з кризовими станами та стабілізувати психіку;

засвоять перевірені та прості техніки надання першої психологічної допомоги собі та оточенню.

Цей курс українськомовний, базується на міжнародних стандартах і поєднує в собі основну теоретичну базу та практичні компоненти з питань протидії сексуальному насильству, пов’язаному з війною в Україні.

Курс допоможе дізнатися:

про міжнародні, європейські та національні стандарти з запобігання та протидії сексуальному насильству, пов’язаному з війною;

які суб’єкти вповноважені реагувати на факти сексуального насильства, пов’язаного з війною;

як отримати допомогу.

У складних умовах люди можуть погоджуватися на пропозиції нелегальної праці як на території України, так і за кордоном. У цьому й криється головний ризик потрапити в ситуацію торгівлі людьми.

Курс покликаний:

сформувати уявлення про суть торгівлі людьми;

ознайомити учасників та учасниць з термінологією та нормативно-правовими актами;

виявити групи ризику, актуалізувати знання щодо ідентифікації постраждалих.

Слухачі дізнаються про основні психотерапевтичні підходи до роботи з клієнтами з таким досвідом та доказові методи консультування, що стануть корисними на практиці.

Курс допоможе дізнатися про:

підходи до розуміння поняття травми, травматичного досвіду, основи нейробіології;

діагностику психологічних розладів, пов'язаних з травмами;

доказові методи терапії при роботі з клієнтами з травмуючим досвідом;

практичну психологічну допомогу особам, які пережили травматичний досвід.

Нагадаємо, раніше в Україні запустили Всесвітній онлайн-університет: 50 курсів від провідних університетів світу доступні на Prometheus.