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Як зібрати дрон або вивчити такмед? Добірка безплатних онлайн-курсів для військових і цивільних

Олена Барсукова — 1 жовтня, 09:00
Як зібрати дрон або вивчити такмед? Добірка безплатних онлайн-курсів для військових і цивільних
Фото: AndrewLozovyi/DEPOSITPHOTOS

До дня захисників та захисниць України платформа Prometheus підготувала 21 безоплатний курс, який варто пройти під час війни.

На сайті доступні курси для військових за трьома тематиками: військова підготовка, адаптація ветеранів і ветеранок, психологічна підтримка. Також є окремі курси для цивільних.

"Кожен наближає перемогу, як може: волонтерить, плете маскувальні сітки, пече солодощі для війська. Ми робимо те, що вміємо найкраще – створюємо безплатні освітні програми, які допомагають військовим і цивільним під час війни", – кажуть у Prometheus.

Матеріали курсів можна завантажити та вивчати офлайн, коли немає доступу до інтернету.

Курси для військових

База: Сучасна військова підготовка

Курс, створений в партнерстві з Центром спеціальної підготовки ASKOLD, дає базові знання з військової справи, але не замінює практичне навчання в центрах підготовки.

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Його завдання — доповнити та допомогти засвоїти необхідний обсяг знань, на який зазвичай не вистачає часу.

Курс надає інформацію про:

  • характеристики різної зброї;
  • орієнтування;
  • зв'язок;
  • тактичну медицину;
  • виживання в польових умовах тощо.

Проходження курсу орієнтовно займе 13 годин. Він буде корисним для вперше мобілізованих, військовослужбовців без практичного досвіду або бійців, які хочуть оновити та доповнити свої знання, а також для людей, які підпадають під мобілізацію.

Навчальні матеріали були розроблені командою волонтерів у співпраці з військовими експертами, медиками та психологами.

"Хамелеон". Уникнення полону та психологія виживання в полоні

У цьому курсі, що складається з 8 модулів, йдеться про реалії сучасного полону, його структуру та правила поведінки.

Слухачі ознайомляться з таким типом адаптивної поведінки, як "символічна мімікрія"- це своєрідна імітаційна рольова гра, що допомагає виживати у полоні.

У Prometheus кажуть, що проходження курсу допоможе:

  • сформувати важливі навички для виживання в полоні;
  • навчитися розрізняти оманливу поведінку співрозмовника на вербальному та поведінковому рівнях;
  • дізнатися про психологічні установки, необхідні для подолання випробувань полону.

Курс створено спільно з Центром готовності цивільних Благодійного фонду Сергія Притули.

Інженер БПЛА. Базовий курс

Цей базовий курс, створений фахівцями проєкту Victory Drones Фонду Dignitas, дозволить засвоїти основні знання з інженерії безпілотних літальних апаратів та підготує до зборки та ремонту дронів.

Навчання дасть можливість:

  • опанувати мінімально необхідні для інженерів БПЛА знання з основ аеродинаміки та метеорології;
  • дізнатися про види БПЛА, їхню будову, особливості застосування та ремонту;
  • подивитися, як у реальних умовах відбувається технічне обслуговування, вдосконалення або ремонт БПЛА;
  • підготуватися до спеціалізованого навчання та майбутнього працевлаштування інженерами БПЛА.

Для проходження курсу не потрібні спеціальні навички.

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Інженерний курс "Народний FPV"‎

Курс дозволить опанувати навички збірки цивільного 7-дюймового FPV-дрона, який здатен знищити техніку окупантів, зупинити ворожий наступ і, головне, – врятувати життя захисників.

Курс допоможе дізнатися про:

  • будову дрона, принципи його роботи;
  • характеристики та типи антен, що використовуються для передачі відео й сигналу керування;
  • алгоритм навчання пілотування FPV-дронів.

Також після проходження курсу учасники матимуть покрокову інструкцію зі збірки та налаштування 7-дюймового FPV-дрона.

Основи тактики застосування коптерів DJI Мavic 3 та Autel EVO II в бойових умовах

Цей курс від Фонду "Повернись живим" надає військовослужбовцям базові знання про використання цивільних коптерів DJI та Autel в бойових умовах.

Слухачів навчать:

  • використовувати цивільні коптери для виконання бойових завдань,
  • планувати місію з урахуванням метеоумов і ризиків,
  • застосовувати коптери під ворожим РЕБ,
  • розробляти бойовий наказ за форматом SMESC,
  • мінімізувати ризики для екіпажу під час виконання завдань.
Застосування технологій в умовах війни

Учасники опанують базову екосистему техніки та ПЗ для підвищення результативності та безпеки на передовій.

Після навчання слухачі зможуть:

  • використовувати БпЛА та керувати їхніми екіпажами,
  • працювати з терміналами StarLink та радіозв'язком,
  • захищатися від засобів РЕБ і забезпечувати кібербезпеку,
  • орієнтуватися в топографії та навігації,
  • дотримуватися правил безпеки при роботі з сучасною технікою.
Особливості роботи офіцера-психолога в умовах бойових дій

Курс покликаний закласти основи психологічної підготовки військовослужбовців, що забезпечить стійкість до бойових стрес-чинників і негативних психотравмуючих наслідків.

Слухачі курсу:

  • дізнаються про принципи та прояви травматичного досвіду;
  • засвоять основні аспекти надання психологічної допомоги;
  • навчаться перетворювати психотравмуючі кризи на якісні зміни.

Курси з адаптації ветеранів, ветеранок і членів їхніх родин

Адаптація до цивільного життя. Курс для ветеранів та ветеранок

Курс пояснює, що відбувається з ветераном у перший місяць після повернення додому. Як адаптуватися до цивільного життя? Лектори зрозумілою мовою пояснять, що відбувається з тілом та думками в цей непростий період.

Після навчання слухачі знатимуть про:

  • міфи у психотерапії;
  • методи психотерапії;
  • особливості вибору спеціаліста зі психічного здоров'я;
  • побудову стосунків із близькими під час адаптації.
Сам собі терапевт. Інструменти психологічної самодопомоги для ветеранів та ветеранок

Курс допоможе дізнатися про техніки, за допомогою яких можна впоратися з тривогою чи гнівом, приборкати жахливі спогади чи апатію; про навички управління внутрішньою напругою та спостереження за власними думками.

Після навчання слухачі знатимуть:

  • як працює тривога;
  • як працює апатія;
  • як працює пам'ять;
  • про зв'язок думок і гніву;
  • про техніки запобігання конфлікту.
Як пережити війну разом: курс для родин військовослужбовців, ветеранок та ветеранів

Після навчання слухачі:

  • навчаться усвідомлювати та правильно визначати стани, яких раніше не було;
  • дізнаються, як долати щоденні виклики;
  • навчаться будувати нормальні стосунки при ненормальних подіях;
  • зрозуміють механізми психіки, що включаються у стресових умовах;
  • знатимуть максимально корисні стратегії поведінки.

Курси для цивільного населення під час війни

Волонтерство під час війни

Під час навчання слухачі:

  • ознайомляться з поняттям волонтерства та його напрямами;
  • дізнаються, яку роль зараз відіграють волонтери, як волонтерити безпечно для себе й оточення, як працює гуманітарна допомога;
  • навчаться мотивувати себе та команду, створювати власні проєкти та ефективно допомагати захисникам і населенню.
Як знайти роботу під час війни

В умовах війни багато людей втратили і домівку, і роботу. Курс допоможе дізнатися, як знайти роботу в умовах війни.

Після навчання слухачі:

  • опанують інструменти саморегуляції, що допоможуть відшукати в собі ресурс на роботу та професійну реалізацію;
  • дізнаються, які сфери зазнали найбільшого впливу під час війни, які сфери та формати роботи залишатимуться актуальними, які найбільше відповідатимуть вашим потребам та запитам;
  • розберуться, які стратегії пошуку можна застосувати, як самостійно проаналізувати свій професійний досвід, навички та обрати нову професію.
Безпека в інтернеті під час війни: практичний курс

Тільки за 2022 рік фахівці Держспецзв’язку зареєстрували в Україні понад 2 тисячі кіберінцидентів. Курс допоможе користувачам захищати особисту інформацію в мережі, уникати онлайнових шахрайств і бути свідомими громадянами цифрового суспільства.

Після навчання слухачі:

  • навчаться застосовувати критичний підхід до споживання інформації;
  • будуть уважними до персональних даних (як особистих, так і даних інших користувачів);
  • навчаться дотримуватися меж приватності в онлайновому середовищі;
  • опанують метод аналізу потенційних ризиків в інтернет-просторі.
Інформаційна гігієна під час війни

"Українці думають, що досконало знають методи російської пропаганди. Але "розп’яті хлопчики" залишились у минулому. Нині використовується витонченіша інформаційна зброя" – кажуть у Prometheus.

Після навчання слухачі знатимуть:

  • як формується інформаційне поле під час активної фази війни;
  • про специфіку українських, іноземних та російських медіа;
  • як працює класична російська пропаганда;
  • що таке інформаційно-психологічні спецоперації та як вони працюють;
  • як росіяни використовують Телеграм, блогерів-інсайдерів та "хороших росіян" для досягнення своїх цілей;
  • яких правил інформаційної гігієни слід дотримуватись під час війни.
Медіаграмотність: як не піддаватися маніпуляціям?

На курсі слухачі:

  • ознайомляться з найкращими практиками для розвитку рівня критичного мислення;
  • опанують алгоритм перевірки якості контенту українських та закордонних медіа;
  • навчаться досліджувати експертність авторів, джерел інформації;
  • засвоять цифрові інструменти для швидкої та ефективної перевірки достовірності фото та відео;
  • ознайомляться з ключовими наративами й тактиками російської пропаганди, аби протидіяти їм;
  • навчаться визначати маніпулятивний медіаконтент, розрізняти дезінформацію, шкідливі пропагандистські наративи.
Цивільна оборона та захист у надзвичайних ситуаціях

Як підготуватися до надзвичайних ситуацій? Якого алгоритму дій дотримуватися? Де шукати укриття? Як надати першу медичну допомогу? Про все це можна дізнатися з матеріалів курсу.

На курсі слухачі:

  • дізнаються, чим відрізняється надзвичайна ситуація від надзвичайного стану;
  • навчаться розробляти чіткий порядок дій під час повітряної тривоги, виявлення міни, обстрілів, хімічної або радіаційної загрози;
  • дізнаються, коли повертатися на деокуповану територію.

Курси психологічної підтримки цивільного населення

Як адаптуватися на новому місці? Курс психологічної реінтеграції ВПО

Після навчання слухачі будуть знати:

  • як допомогти адаптуватися до ситуації собі, родині, партнеру, дітям та близьким людям;
  • що зробить нове місце перебування насправді "своїм";
  • які перші кроки зробити до нової роботи;
  • як знизити внутрішню тривогу та наважитися на нове насичене життя;
  • на яку допомогу громади можна розраховувати.
Базова психологічна допомога в умовах війни

Під час воєнних дій психіка людини перебуває в постійному напруженні.

Щоб впоратися зі стресом та допомогти близьким пережити ці непрості часи, варто знати мінімальний набір прийомів базової психологічної допомоги.

Після навчання слухачі:

  • навчаться вчасно визначати ознаки стресу та стресових реакцій на нього;
  • дізнаються, як впоратися з кризовими станами та стабілізувати психіку;
  • засвоять перевірені та прості техніки надання першої психологічної допомоги собі та оточенню.
Як протидіяти сексуальному насильству, пов’язаному з війною, та надавати допомогу постраждалим: що має знати кожен та кожна

Цей курс українськомовний, базується на міжнародних стандартах і поєднує в собі основну теоретичну базу та практичні компоненти з питань протидії сексуальному насильству, пов’язаному з війною в Україні.

Курс допоможе дізнатися:

  • про міжнародні, європейські та національні стандарти з запобігання та протидії сексуальному насильству, пов’язаному з війною;
  • які суб’єкти вповноважені реагувати на факти сексуального насильства, пов’язаного з війною;
  • як отримати допомогу.
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Протидія торгівлі людьми в Україні. Вплив війни

У складних умовах люди можуть погоджуватися на пропозиції нелегальної праці як на території України, так і за кордоном. У цьому й криється головний ризик потрапити в ситуацію торгівлі людьми.

Курс покликаний:

  • сформувати уявлення про суть торгівлі людьми;
  • ознайомити учасників та учасниць з термінологією та нормативно-правовими актами;
  • виявити групи ризику, актуалізувати знання щодо ідентифікації постраждалих.
Травматичний досвід і ПТСР: інструментарій для психотерапевта

Слухачі дізнаються про основні психотерапевтичні підходи до роботи з клієнтами з таким досвідом та доказові методи консультування, що стануть корисними на практиці.

Курс допоможе дізнатися про:

  • підходи до розуміння поняття травми, травматичного досвіду, основи нейробіології;
  • діагностику психологічних розладів, пов'язаних з травмами;
  • доказові методи терапії при роботі з клієнтами з травмуючим досвідом;
  • практичну психологічну допомогу особам, які пережили травматичний досвід.

Нагадаємо, раніше в Україні запустили Всесвітній онлайн-університет: 50 курсів від провідних університетів світу доступні на Prometheus.

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