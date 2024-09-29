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Хто такі плювіофіли і як називається страх перед поезією? Перевірте, як добре ви знаєте неологізми. ТЕСТ

Діана Кречетова — 29 вересня, 06:00
Фото: maya2008/depositphotos
Хто такі плювіофіли і як називається страх перед поезією? Перевірте, як добре ви знаєте неологізми. ТЕСТ
Фото: maya2008/depositphotos

Чи знаєте ви, що є неологізми, які описують позитивні або негативні відчуття стосовно ледь не усіх речей і явищ на світі?

Ви можете навіть не здогадуватися, що невимовній любові до дощу, котів або нічного часу доби відведений термін у словнику, але це так. Те саме стосується і, наприклад, страху поезії (виявляється, є і таке).

"УП. Життя" підготувала тест, тож перевірте, як добре ви знаєте неологізми! Зізнаємось, ми теж зробили для себе кілька відкриттів.

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Для цих людей слово "букет" асоціюється зовсім не з квітами. Як називають поціновувачів і знавців вина, які не претендують на звання "професіоналів" у цій справі?

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Плювіофіл – це людина, яка обожнює…

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Прояв "неземної" і подекуди навіть патологічної любові до котів, бажання обіймати їх ледь не кожну хвилину і робити цих тварин щасливими – це …

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Таласофіли не уявляють свого життя далеко від …

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Арахнофобія – це страх…

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А ви знали, що існує різновид страху перед поезію у всіх її проявах? Люди, що страждають від цієї фобії, ледь не тремтять, коли бачать римовані рядки або чують декламаторів. Це називається …

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Ви – українець/українка, але захоплюєтесь іноземною культурою, традиціями і знаєте чимало про те, як живуть люди у США, Японії чи Франції тощо? Можливо, ви…

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Якщо вас кидає в холодний піт при вигляді клоуна, ймовірно, у вас …

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Людей, які пізно лягають спати і прокидаються та здатні краще працювати у другій половині дня або й вночі, часто називають "совами". Однак є ще один термін, яким описують бажання працювати вночі, зокрема, щоб уникати натовпу людей вдень. Це – …

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Ви готові їсти сир на сніданок, обід і вечерю та знаєте, чим відрізняється Брі від Камамберу? Ймовірно, ви…

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Плювіофіли обожнюють дощ і похмуру погоду, а геліофіли – …

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У наступній категорії людей, ймовірно, поменшало українців, адже часто грім можна сплутати із вибухом. Але тих, хто обожнює грім, навіть коли здається, що небо ось-ось впаде на голову, називають…

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