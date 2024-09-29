Хто такі плювіофіли і як називається страх перед поезією? Перевірте, як добре ви знаєте неологізми. ТЕСТ
Чи знаєте ви, що є неологізми, які описують позитивні або негативні відчуття стосовно ледь не усіх речей і явищ на світі?
Ви можете навіть не здогадуватися, що невимовній любові до дощу, котів або нічного часу доби відведений термін у словнику, але це так. Те саме стосується і, наприклад, страху поезії (виявляється, є і таке).
"УП. Життя" підготувала тест, тож перевірте, як добре ви знаєте неологізми! Зізнаємось, ми теж зробили для себе кілька відкриттів.
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