Хто такі плювіофіли і як називається страх перед поезією? Перевірте, як добре ви знаєте неологізми. ТЕСТ

Чи знаєте ви, що є неологізми, які описують позитивні або негативні відчуття стосовно ледь не усіх речей і явищ на світі?

Ви можете навіть не здогадуватися, що невимовній любові до дощу, котів або нічного часу доби відведений термін у словнику, але це так. Те саме стосується і, наприклад, страху поезії (виявляється, є і таке).

"УП. Життя" підготувала тест, тож перевірте, як добре ви знаєте неологізми! Зізнаємось, ми теж зробили для себе кілька відкриттів.

1/12 Для цих людей слово "букет" асоціюється зовсім не з квітами. Як називають поціновувачів і знавців вина, які не претендують на звання "професіоналів" у цій справі?

сомельє Енофіл (від грец. Οἶνος – "вино" і φιλία – "любов") – любитель і знавець вина, який дотримується суворих традицій у його споживанні та оцінці. У широкому сенсі слова, енофіл – це людина, яка любить вино і насолоджується ним як гурман, але не є професіоналом.

енофіли Енофіл (від грец. Οἶνος – "вино" і φιλία – "любов") – любитель і знавець вина, який дотримується суворих традицій у його споживанні та оцінці. У широкому сенсі слова, енофіл – це людина, яка любить вино і насолоджується ним як гурман, але не є професіоналом.

вінофіли Енофіл (від грец. Οἶνος – "вино" і φιλία – "любов") – любитель і знавець вина, який дотримується суворих традицій у його споживанні та оцінці. У широкому сенсі слова, енофіл – це людина, яка любить вино і насолоджується ним як гурман, але не є професіоналом.



2/12 Плювіофіл – це людина, яка обожнює…

дощ Плювіофіли (лат. pluvia – "дощ" φιλία – "любов") – ті, хто люблять дощ в усіх його проявах: похмуре небо, аромат мокрих вулиць, стукіт крапель по даху – така погода дарує їм справжній душевний спокій. Ви ніколи не побачите смутку в очах плювіофіла через те, що небом сунуть сірі хмари.

запах сіна Плювіофіли (лат. pluvia – "дощ" φιλία – "любов") – ті, хто люблять дощ в усіх його проявах: похмуре небо, аромат мокрих вулиць, стукіт крапель по даху – така погода дарує їм справжній душевний спокій. Ви ніколи не побачите смутку в очах плювіофіла через те, що небом сунуть сірі хмари.

ходити босоніж Плювіофіли (лат. pluvia – "дощ" φιλία – "любов") – ті, хто люблять дощ в усіх його проявах: похмуре небо, аромат мокрих вулиць, стукіт крапель по даху – така погода дарує їм справжній душевний спокій. Ви ніколи не побачите смутку в очах плювіофіла через те, що небом сунуть сірі хмари.



ВІДЕО ДНЯ

3/12 Прояв "неземної" і подекуди навіть патологічної любові до котів, бажання обіймати їх ледь не кожну хвилину і робити цих тварин щасливими – це …

айлурофілія Правильна відповідь – айлурофілія. Відповідно, страх котів – айлурофобія, а фелінонімія – наука , що вивчає назви видів цих тварин та їхнє походження. айлурофобія Правильна відповідь – айлурофілія. Відповідно, страх котів – айлурофобія, а фелінонімія – наука , що вивчає назви видів цих тварин та їхнє походження. фелінонімія Правильна відповідь – айлурофілія. Відповідно, страх котів – айлурофобія, а фелінонімія – наука , що вивчає назви видів цих тварин та їхнє походження.

4/12 Таласофіли не уявляють свого життя далеко від …

лісу Таласофіл (з грец. thalassa – море) – це не просто людина, яка між горами і морем обере останнє. Для неї життєво необхідно мати доступ до моря або океану – заради цього таласофіли можуть навіть змінити роботу і переїхати до іншого міста або країни. моря, океану Таласофіл (з грец. thalassa – море) – це не просто людина, яка між горами і морем обере останнє. Для неї життєво необхідно мати доступ до моря або океану – заради цього таласофіли можуть навіть змінити роботу і переїхати до іншого міста або країни. великого міста Таласофіл (з грец. thalassa – море) – це не просто людина, яка між горами і морем обере останнє. Для неї життєво необхідно мати доступ до моря або океану – заради цього таласофіли можуть навіть змінити роботу і переїхати до іншого міста або країни.

5/12 Арахнофобія – це страх…

темряви Арахнофобія – це страх павуків.

павуків Арахнофобія – це страх павуків.

глибини Арахнофобія – це страх павуків.



6/12 А ви знали, що існує різновид страху перед поезію у всіх її проявах? Люди, що страждають від цієї фобії, ледь не тремтять, коли бачать римовані рядки або чують декламаторів. Це називається …

барофобія Страх перед поезією – це метрофобія. Барофобія – це страх земного тяжіння, арифмофобія – страх перед цифрами, як от 13 або 666 тощо.

арифмофобія Страх перед поезією – це метрофобія. Барофобія – це страх земного тяжіння, арифмофобія – страх перед цифрами, як от 13 або 666 тощо.

метрофобія Страх перед поезією – це метрофобія. Барофобія – це страх земного тяжіння, арифмофобія – страх перед цифрами, як от 13 або 666 тощо.



7/12 Ви – українець/українка, але захоплюєтесь іноземною культурою, традиціями і знаєте чимало про те, як живуть люди у США, Японії чи Франції тощо? Можливо, ви…

ергофіл Правильна відповідь – ксенофіл.

форейнловер Правильна відповідь – ксенофіл.

ксенофіл Правильна відповідь – ксенофіл.



8/12 Якщо вас кидає в холодний піт при вигляді клоуна, ймовірно, у вас …

глобофобія Панічний страх клоунів – це коулрофобія.

коулрофобія Панічний страх клоунів – це коулрофобія.

пірофобія Панічний страх клоунів – це коулрофобія.



9/12 Людей, які пізно лягають спати і прокидаються та здатні краще працювати у другій половині дня або й вночі, часто називають "совами". Однак є ще один термін, яким описують бажання працювати вночі, зокрема, щоб уникати натовпу людей вдень. Це – …

хіонофіл Ніктофіли – люди, які віддають перевагу нічному часу доби і намагаються зайвий раз не перетинатися з великою кількістю людей у громадському транспорті, на вулиці чи в офісі.

ніктофіл Ніктофіли – люди, які віддають перевагу нічному часу доби і намагаються зайвий раз не перетинатися з великою кількістю людей у громадському транспорті, на вулиці чи в офісі.

орофіл Ніктофіли – люди, які віддають перевагу нічному часу доби і намагаються зайвий раз не перетинатися з великою кількістю людей у громадському транспорті, на вулиці чи в офісі.



10/12 Ви готові їсти сир на сніданок, обід і вечерю та знаєте, чим відрізняється Брі від Камамберу? Ймовірно, ви…

турофіл Палкі шанувальники і знавці сирів – це турофіли. До слова, раніше ми розповідали, як обрати сир до смаку і з чим його їсти.

енофіл Палкі шанувальники і знавці сирів – це турофіли. До слова, раніше ми розповідали, як обрати сир до смаку і з чим його їсти.

сінефіл Палкі шанувальники і знавці сирів – це турофіли. До слова, раніше ми розповідали, як обрати сир до смаку і з чим його їсти.



11/12 Плювіофіли обожнюють дощ і похмуру погоду, а геліофіли – …

вітер Геліофіли – люди, які обожнюють сонце. Воно для них – справжнє джерело енергії.

сніг Геліофіли – люди, які обожнюють сонце. Воно для них – справжнє джерело енергії.

сонце Геліофіли – люди, які обожнюють сонце. Воно для них – справжнє джерело енергії.

