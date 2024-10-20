Прощавайте, Ванюшкине і Московське. Чи знаєте ви нові назви перейменованих міст і сіл? ТЕСТ
Українці продовжують відправляти назви на кшталт "Ленінське" і "Московське" слідом за російським кораблем.
Тільки за вересень 2024 року Рада перейменувала понад 300 населених пунктів, які раніше мали імперські чи комуністичні назви.
Перевірте, як добре ви знаєте нові назви міст та сіл у тесті "УП. Життя"!
Як зараз називається Червоноград на Львівщині?
Як нещодавно перейменували місто Красноград на Харківщині?
Яке село у Донецькій області перейменували на Фролівське?
Як з 2016 року почало називатися село Пам’ять Ілліча на Дніпропетровщині?
Як раніше називалося селище Доброслав на Одещині?
А як перейменували Южноукраїнськ на Миколаївщині?
Як у 2016 році переназвали місто Орджонікідзе?
Як називається село Більшовик у Ніжинському районі Чернігівської області?
Як нині називається село, яке до 1939 року мало назву Юдіндорф, а до 2024-го – Чкалове?
Які з цих топонімів з’явилися в Україні замість "Першого Травня"?
Як раніше називалося місто Кадіївка на тимчасово окупованій Луганщині?
Які варіанти назви розглядалися під час перейменування Кіровограда, окрім вибраного Кропивницького?
Яку назву для перейменування НЕ підтримали депутати міста Бровари на Київщині?
Які з цих назв отримають села на Одещині?