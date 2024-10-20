Прощавайте, Ванюшкине і Московське. Чи знаєте ви нові назви перейменованих міст і сіл? ТЕСТ

Українці продовжують відправляти назви на кшталт "Ленінське" і "Московське" слідом за російським кораблем.

Тільки за вересень 2024 року Рада перейменувала понад 300 населених пунктів, які раніше мали імперські чи комуністичні назви.

Перевірте, як добре ви знаєте нові назви міст та сіл у тесті "УП. Життя"!

1/14 Як зараз називається Червоноград на Львівщині?

Кристинопіль У XVII столітті Червоноград називався Кристинополь (Кристинопіль). Місто заснував гетьман Речі Посполитої Фелікс-Казимир Потоцький, який обрав назву на честь своєї дружини Кристини Любомирської. У радянські часи місто назвали Червоноградом, і ця назва зберігалася аж до 2024 року. У 2023 році більшість містян проголосували за збереження старого топоніма, і міськрада не змогла перейменувати місто. Однак 19 вересня 2024-го Рада підтримала зміну назви "Червоноград" на "Шептицький" на честь митрополита УГКЦ Андрея Шептицького. Христинопіль У XVII столітті Червоноград називався Кристинополь (Кристинопіль). Місто заснував гетьман Речі Посполитої Фелікс-Казимир Потоцький, який обрав назву на честь своєї дружини Кристини Любомирської. У радянські часи місто назвали Червоноградом, і ця назва зберігалася аж до 2024 року. У 2023 році більшість містян проголосували за збереження старого топоніма, і міськрада не змогла перейменувати місто. Однак 19 вересня 2024-го Рада підтримала зміну назви "Червоноград" на "Шептицький" на честь митрополита УГКЦ Андрея Шептицького. Червоноград У XVII столітті Червоноград називався Кристинополь (Кристинопіль). Місто заснував гетьман Речі Посполитої Фелікс-Казимир Потоцький, який обрав назву на честь своєї дружини Кристини Любомирської. У радянські часи місто назвали Червоноградом, і ця назва зберігалася аж до 2024 року. У 2023 році більшість містян проголосували за збереження старого топоніма, і міськрада не змогла перейменувати місто. Однак 19 вересня 2024-го Рада підтримала зміну назви "Червоноград" на "Шептицький" на честь митрополита УГКЦ Андрея Шептицького. Шептицький У XVII столітті Червоноград називався Кристинополь (Кристинопіль). Місто заснував гетьман Речі Посполитої Фелікс-Казимир Потоцький, який обрав назву на честь своєї дружини Кристини Любомирської. У радянські часи місто назвали Червоноградом, і ця назва зберігалася аж до 2024 року. У 2023 році більшість містян проголосували за збереження старого топоніма, і міськрада не змогла перейменувати місто. Однак 19 вересня 2024-го Рада підтримала зміну назви "Червоноград" на "Шептицький" на честь митрополита УГКЦ Андрея Шептицького.

2/14 Як нещодавно перейменували місто Красноград на Харківщині?

Берестя 19 вересня 2024 року місто Красноград у Харківській області отримало назву Берестин, тому що стоїть на правому березі річки Берестової. У другій половині XVII століття поселення на теренах сучасного Берестина мало назву Пархомові Байраки. Потім імперська влада назвала містечко Костянтиноградом, а в 1923 році "совєти" перейменували його на Красноград.

Берестин 19 вересня 2024 року місто Красноград у Харківській області отримало назву Берестин, тому що стоїть на правому березі річки Берестової. У другій половині XVII століття поселення на теренах сучасного Берестина мало назву Пархомові Байраки. Потім імперська влада назвала містечко Костянтиноградом, а в 1923 році "совєти" перейменували його на Красноград.

Червоноград 19 вересня 2024 року місто Красноград у Харківській області отримало назву Берестин, тому що стоїть на правому березі річки Берестової. У другій половині XVII століття поселення на теренах сучасного Берестина мало назву Пархомові Байраки. Потім імперська влада назвала містечко Костянтиноградом, а в 1923 році "совєти" перейменували його на Красноград.

Пархомові Байраки 19 вересня 2024 року місто Красноград у Харківській області отримало назву Берестин, тому що стоїть на правому березі річки Берестової. У другій половині XVII століття поселення на теренах сучасного Берестина мало назву Пархомові Байраки. Потім імперська влада назвала містечко Костянтиноградом, а в 1923 році "совєти" перейменували його на Красноград.



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3/14 Яке село у Донецькій області перейменували на Фролівське?

Пушкіне У 2024 році Рада підтримала перейменування низки топонімів у рамках деколонізації. Зокрема, у Донецькій області село Ванюшкине перейменували на село Фролівське; село Мічуріне на село Грінталь; село Первомайське на село Паланка; село Московське на село Козацьке; а селище Пушкіне – на Чумацьке. Московське У 2024 році Рада підтримала перейменування низки топонімів у рамках деколонізації. Зокрема, у Донецькій області село Ванюшкине перейменували на село Фролівське; село Мічуріне на село Грінталь; село Первомайське на село Паланка; село Московське на село Козацьке; а селище Пушкіне – на Чумацьке. Ванюшкине У 2024 році Рада підтримала перейменування низки топонімів у рамках деколонізації. Зокрема, у Донецькій області село Ванюшкине перейменували на село Фролівське; село Мічуріне на село Грінталь; село Первомайське на село Паланка; село Московське на село Козацьке; а селище Пушкіне – на Чумацьке. Первомайське У 2024 році Рада підтримала перейменування низки топонімів у рамках деколонізації. Зокрема, у Донецькій області село Ванюшкине перейменували на село Фролівське; село Мічуріне на село Грінталь; село Первомайське на село Паланка; село Московське на село Козацьке; а селище Пушкіне – на Чумацьке.

4/14 Як з 2016 року почало називатися село Пам’ять Ілліча на Дніпропетровщині?

Воля Село Пам'ять Ілліча Апостолівського району Дніпропетровської області було перейменоване на Новоукраїнське 12 травня 2016 року. Тоді ж Радсело Дніпровського району Дніпропетровської області отримало назву Радісне. А села з назвами Бунчужне (раніше Григорівка) та Воля (раніше Чкалове) з’явилися в області у 2024 році. Радісне Село Пам'ять Ілліча Апостолівського району Дніпропетровської області було перейменоване на Новоукраїнське 12 травня 2016 року. Тоді ж Радсело Дніпровського району Дніпропетровської області отримало назву Радісне. А села з назвами Бунчужне (раніше Григорівка) та Воля (раніше Чкалове) з’явилися в області у 2024 році. Бунчужне Село Пам'ять Ілліча Апостолівського району Дніпропетровської області було перейменоване на Новоукраїнське 12 травня 2016 року. Тоді ж Радсело Дніпровського району Дніпропетровської області отримало назву Радісне. А села з назвами Бунчужне (раніше Григорівка) та Воля (раніше Чкалове) з’явилися в області у 2024 році. Новоукраїнське Село Пам'ять Ілліча Апостолівського району Дніпропетровської області було перейменоване на Новоукраїнське 12 травня 2016 року. Тоді ж Радсело Дніпровського району Дніпропетровської області отримало назву Радісне. А села з назвами Бунчужне (раніше Григорівка) та Воля (раніше Чкалове) з’явилися в області у 2024 році.

5/14 Як раніше називалося селище Доброслав на Одещині?

Котовськ Доброслав на Одещині мав назву Комінтернівське з 1935-го по 2016 рік. Місто Котовськ Одеської області у 2016 році перейменували на Подільськ, село Ленінталь – на Лібенталь, а селище Красні Окни – на Окни. Ленінталь Доброслав на Одещині мав назву Комінтернівське з 1935-го по 2016 рік. Місто Котовськ Одеської області у 2016 році перейменували на Подільськ, село Ленінталь – на Лібенталь, а селище Красні Окни – на Окни. Красні Окни Доброслав на Одещині мав назву Комінтернівське з 1935-го по 2016 рік. Місто Котовськ Одеської області у 2016 році перейменували на Подільськ, село Ленінталь – на Лібенталь, а селище Красні Окни – на Окни. Комінтернівське Доброслав на Одещині мав назву Комінтернівське з 1935-го по 2016 рік. Місто Котовськ Одеської області у 2016 році перейменували на Подільськ, село Ленінталь – на Лібенталь, а селище Красні Окни – на Окни.

6/14 А як перейменували Южноукраїнськ на Миколаївщині?

Гард 9 жовтня 2024 року Рада підтримала перейменування Южноукраїнська в Миколаївській області на Південноукраїнськ (хоча також пропонували назву Гард). Місто Южне в Одеській області стало Південним (раніше його пропонували назвати Порт-Анненталь). При цьому депутати не підтримали перейменування Первомайська на Миколаївщині та Павлограда і Синельникового на Дніпропетровщині. Южне 9 жовтня 2024 року Рада підтримала перейменування Южноукраїнська в Миколаївській області на Південноукраїнськ (хоча також пропонували назву Гард). Місто Южне в Одеській області стало Південним (раніше його пропонували назвати Порт-Анненталь). При цьому депутати не підтримали перейменування Первомайська на Миколаївщині та Павлограда і Синельникового на Дніпропетровщині. Південне 9 жовтня 2024 року Рада підтримала перейменування Южноукраїнська в Миколаївській області на Південноукраїнськ (хоча також пропонували назву Гард). Місто Южне в Одеській області стало Південним (раніше його пропонували назвати Порт-Анненталь). При цьому депутати не підтримали перейменування Первомайська на Миколаївщині та Павлограда і Синельникового на Дніпропетровщині. Південноукраїнськ 9 жовтня 2024 року Рада підтримала перейменування Южноукраїнська в Миколаївській області на Південноукраїнськ (хоча також пропонували назву Гард). Місто Южне в Одеській області стало Південним (раніше його пропонували назвати Порт-Анненталь). При цьому депутати не підтримали перейменування Первомайська на Миколаївщині та Павлограда і Синельникового на Дніпропетровщині. Ніяк не перейменували 9 жовтня 2024 року Рада підтримала перейменування Южноукраїнська в Миколаївській області на Південноукраїнськ (хоча також пропонували назву Гард). Місто Южне в Одеській області стало Південним (раніше його пропонували назвати Порт-Анненталь). При цьому депутати не підтримали перейменування Первомайська на Миколаївщині та Павлограда і Синельникового на Дніпропетровщині.

7/14 Як у 2016 році переназвали місто Орджонікідзе?

Покров У 2016 році Рада перейменувала місто Орджонікідзе у Нікопольському районі Дніпропетровської області на місто Покров. Тоді ж Дніпродзержинськ став Камʼянським, а Дніпропетровськ – Дніпром. Місто Орджонікідзе виникло у 1956 році внаслідок обʼєднання низки робітничих селищ та села Олександрівка. Наприкінці ХІХ ст. на цих територіях були Покровські копальні. Камʼянське У 2016 році Рада перейменувала місто Орджонікідзе у Нікопольському районі Дніпропетровської області на місто Покров. Тоді ж Дніпродзержинськ став Камʼянським, а Дніпропетровськ – Дніпром. Місто Орджонікідзе виникло у 1956 році внаслідок обʼєднання низки робітничих селищ та села Олександрівка. Наприкінці ХІХ ст. на цих територіях були Покровські копальні. Покровськ У 2016 році Рада перейменувала місто Орджонікідзе у Нікопольському районі Дніпропетровської області на місто Покров. Тоді ж Дніпродзержинськ став Камʼянським, а Дніпропетровськ – Дніпром. Місто Орджонікідзе виникло у 1956 році внаслідок обʼєднання низки робітничих селищ та села Олександрівка. Наприкінці ХІХ ст. на цих територіях були Покровські копальні.

8/14 Як називається село Більшовик у Ніжинському районі Чернігівської області?

Забілівщина Село Забілівщина Друга у Борзнянській міській громаді Ніжинського району Чернігівської області до 2016 року мало назву Більшовик. У тій же громаді є село Забілівщина (раніше – хутір Кукуріківщина), що отримало назву на честь українського поета Віктора Забіли, який там народився. Кукуріківщина Село Забілівщина Друга у Борзнянській міській громаді Ніжинського району Чернігівської області до 2016 року мало назву Більшовик. У тій же громаді є село Забілівщина (раніше – хутір Кукуріківщина), що отримало назву на честь українського поета Віктора Забіли, який там народився. Забілівщина Друга Село Забілівщина Друга у Борзнянській міській громаді Ніжинського району Чернігівської області до 2016 року мало назву Більшовик. У тій же громаді є село Забілівщина (раніше – хутір Кукуріківщина), що отримало назву на честь українського поета Віктора Забіли, який там народився.

9/14 Як нині називається село, яке до 1939 року мало назву Юдіндорф, а до 2024-го – Чкалове?

Вільне Стійке – село у Великоолександрівській селищній громаді Бериславського району Херсонської області, роком заснування якого вважається 1871-й. Назва Юдіндорф виникла у 1924 році, коли ці землі були заселені переселенцями-євреями з Чернігівської, Полтавської та Харківської областей. Потім радянська окупаційна влада дала селу назву Чкалове. А 19 вересня 2024 року Рада підтримала перейменування села на Стійке.

Сильне Стійке – село у Великоолександрівській селищній громаді Бериславського району Херсонської області, роком заснування якого вважається 1871-й. Назва Юдіндорф виникла у 1924 році, коли ці землі були заселені переселенцями-євреями з Чернігівської, Полтавської та Харківської областей. Потім радянська окупаційна влада дала селу назву Чкалове. А 19 вересня 2024 року Рада підтримала перейменування села на Стійке.

Стійке Стійке – село у Великоолександрівській селищній громаді Бериславського району Херсонської області, роком заснування якого вважається 1871-й. Назва Юдіндорф виникла у 1924 році, коли ці землі були заселені переселенцями-євреями з Чернігівської, Полтавської та Харківської областей. Потім радянська окупаційна влада дала селу назву Чкалове. А 19 вересня 2024 року Рада підтримала перейменування села на Стійке.

Потужне Стійке – село у Великоолександрівській селищній громаді Бериславського району Херсонської області, роком заснування якого вважається 1871-й. Назва Юдіндорф виникла у 1924 році, коли ці землі були заселені переселенцями-євреями з Чернігівської, Полтавської та Харківської областей. Потім радянська окупаційна влада дала селу назву Чкалове. А 19 вересня 2024 року Рада підтримала перейменування села на Стійке.



10/14 Які з цих топонімів з’явилися в Україні замість "Першого Травня"?

Княже У різних областях України є багато населених пунктів з однаковими назвами, серед яких і комуністичне "Перше Травня". У 2024 році цей топонім нарешті пішов у минуле. У Київській області село Перше Травня перейменували на Княже, у Дніпропетровській області – на Богодарівку (Кам'янський район) та Козацький Кут (Криворізький район), у Черкаській області – на Компанійське, а в Чернігівській області – на Міхновське. Міхновське У різних областях України є багато населених пунктів з однаковими назвами, серед яких і комуністичне "Перше Травня". У 2024 році цей топонім нарешті пішов у минуле. У Київській області село Перше Травня перейменували на Княже, у Дніпропетровській області – на Богодарівку (Кам'янський район) та Козацький Кут (Криворізький район), у Черкаській області – на Компанійське, а в Чернігівській області – на Міхновське. Богодарівка У різних областях України є багато населених пунктів з однаковими назвами, серед яких і комуністичне "Перше Травня". У 2024 році цей топонім нарешті пішов у минуле. У Київській області село Перше Травня перейменували на Княже, у Дніпропетровській області – на Богодарівку (Кам'янський район) та Козацький Кут (Криворізький район), у Черкаській області – на Компанійське, а в Чернігівській області – на Міхновське. Компанійське У різних областях України є багато населених пунктів з однаковими назвами, серед яких і комуністичне "Перше Травня". У 2024 році цей топонім нарешті пішов у минуле. У Київській області село Перше Травня перейменували на Княже, у Дніпропетровській області – на Богодарівку (Кам'янський район) та Козацький Кут (Криворізький район), у Черкаській області – на Компанійське, а в Чернігівській області – на Міхновське. Козацький Кут У різних областях України є багато населених пунктів з однаковими назвами, серед яких і комуністичне "Перше Травня". У 2024 році цей топонім нарешті пішов у минуле. У Київській області село Перше Травня перейменували на Княже, у Дніпропетровській області – на Богодарівку (Кам'янський район) та Козацький Кут (Криворізький район), у Черкаській області – на Компанійське, а в Чернігівській області – на Міхновське. Усі варіанти У різних областях України є багато населених пунктів з однаковими назвами, серед яких і комуністичне "Перше Травня". У 2024 році цей топонім нарешті пішов у минуле. У Київській області село Перше Травня перейменували на Княже, у Дніпропетровській області – на Богодарівку (Кам'янський район) та Козацький Кут (Криворізький район), у Черкаській області – на Компанійське, а в Чернігівській області – на Міхновське.

11/14 Як раніше називалося місто Кадіївка на тимчасово окупованій Луганщині?

Брянка У 1937-1943 роках це місто на Луганщині називалося Серго, а з 1978-го – Стаханов. У 2016 році місто офіційно перейменували на Кадіївку. На жаль, з 2014 року воно окуповане росіянами, тому нова назва там фактично не використовується. Стаханов У 1937-1943 роках це місто на Луганщині називалося Серго, а з 1978-го – Стаханов. У 2016 році місто офіційно перейменували на Кадіївку. На жаль, з 2014 року воно окуповане росіянами, тому нова назва там фактично не використовується. Антрацит У 1937-1943 роках це місто на Луганщині називалося Серго, а з 1978-го – Стаханов. У 2016 році місто офіційно перейменували на Кадіївку. На жаль, з 2014 року воно окуповане росіянами, тому нова назва там фактично не використовується. Красний Луч У 1937-1943 роках це місто на Луганщині називалося Серго, а з 1978-го – Стаханов. У 2016 році місто офіційно перейменували на Кадіївку. На жаль, з 2014 року воно окуповане росіянами, тому нова назва там фактично не використовується.

12/14 Які варіанти назви розглядалися під час перейменування Кіровограда, окрім вибраного Кропивницького?

Єлисаветград, Інгульськ, Златопіль У 2015 році місцева влада й жителі відібрали 7 різних варіантів для перейменування тодішнього Кіровограда, серед яких був Єлисаветград, Інгульськ, Златопіль, Кропивницький, Благомир, Ексампей, Козацький. Зрештою у 2016 місто отримало назву на честь засновника українського професійного театру Марка Кропивницького. Варіанти Дніпровськ, Катеринослав, Січеслав пропонували для Дніпропетровська, який у 2016 році став Дніпром. А Новосамарськ, Новоселиця, Самар – це пропозиції для назви Новомосковська, який з 2024 року називається Самаром. Дніпровськ, Катеринослав, Січеслав У 2015 році місцева влада й жителі відібрали 7 різних варіантів для перейменування тодішнього Кіровограда, серед яких був Єлисаветград, Інгульськ, Златопіль, Кропивницький, Благомир, Ексампей, Козацький. Зрештою у 2016 місто отримало назву на честь засновника українського професійного театру Марка Кропивницького. Варіанти Дніпровськ, Катеринослав, Січеслав пропонували для Дніпропетровська, який у 2016 році став Дніпром. А Новосамарськ, Новоселиця, Самар – це пропозиції для назви Новомосковська, який з 2024 року називається Самаром. Новосамарськ, Новоселиця, Самар У 2015 році місцева влада й жителі відібрали 7 різних варіантів для перейменування тодішнього Кіровограда, серед яких був Єлисаветград, Інгульськ, Златопіль, Кропивницький, Благомир, Ексампей, Козацький. Зрештою у 2016 місто отримало назву на честь засновника українського професійного театру Марка Кропивницького. Варіанти Дніпровськ, Катеринослав, Січеслав пропонували для Дніпропетровська, який у 2016 році став Дніпром. А Новосамарськ, Новоселиця, Самар – це пропозиції для назви Новомосковська, який з 2024 року називається Самаром.

13/14 Яку назву для перейменування НЕ підтримали депутати міста Бровари на Київщині?

Роська У червні 2024 року в Раді зареєстрували проєкт постанови про перейменування міста Бровари Київської області на "Броварі". Цю назву підтримав Комітет державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, але місцеві депутати висловилися проти й направили до Ради звернення з вимогою скасувати відповідну ініціативу. Наразі місто має назву "Бровари". Інші назви, які ми вказали у варіантах відповідей, не стосувалися Броварів. Це нові назви "декомунізованих" сіл.

Броварі У червні 2024 року в Раді зареєстрували проєкт постанови про перейменування міста Бровари Київської області на "Броварі". Цю назву підтримав Комітет державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, але місцеві депутати висловилися проти й направили до Ради звернення з вимогою скасувати відповідну ініціативу. Наразі місто має назву "Бровари". Інші назви, які ми вказали у варіантах відповідей, не стосувалися Броварів. Це нові назви "декомунізованих" сіл.

Хрещатий Яр У червні 2024 року в Раді зареєстрували проєкт постанови про перейменування міста Бровари Київської області на "Броварі". Цю назву підтримав Комітет державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, але місцеві депутати висловилися проти й направили до Ради звернення з вимогою скасувати відповідну ініціативу. Наразі місто має назву "Бровари". Інші назви, які ми вказали у варіантах відповідей, не стосувалися Броварів. Це нові назви "декомунізованих" сіл.

Димівка У червні 2024 року в Раді зареєстрували проєкт постанови про перейменування міста Бровари Київської області на "Броварі". Цю назву підтримав Комітет державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, але місцеві депутати висловилися проти й направили до Ради звернення з вимогою скасувати відповідну ініціативу. Наразі місто має назву "Бровари". Інші назви, які ми вказали у варіантах відповідей, не стосувалися Броварів. Це нові назви "декомунізованих" сіл.

