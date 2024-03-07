Не прикраса колективу: у МВС розповіли, як не треба вітати жінок з 8 березня

"Вітаємо зі святом краси та жіночності!", – не рідко саме так вітають жінок у Міжнародний жіночий день.

Однак це побажання є образливим, пишуть в міністерстві внутрішніх справ.

Щоб правильно і коректно привітати жінок з 8 березня, у міністерстві радять уникати стереотипних побажань.

Приклад, як НЕ треба:

"Вітаємо наші милі! Нехай ваші очі завжди блищать як сяйво зірок, а ваша краса буде така ж чарівна, як і ви самі!", – наводять приклад в МВС.

Натомість краще у привітанні звернуть увагу на первісне значення свята – це рівність прав між чоловіками та жінками й висловити свої побажання так:

"Вітаємо, шановні колежанки! У Міжнародний день боротьби за права жінок хочемо вкотре сказати, що кожна з вас – надійна частина нашого підрозділу. Ваша професійність та підготовленість допомагає усім нам міцно тримати оборону та знищувати ворогів!"

Під час привітання у міністерстві радять не згадувати якості характеру та вроду, а натомість підкреслювати досягнення та важливість праці жінок.

"Дорогі колежанки, у День боротьби за права жінок, хочемо подякувати за внесок у роботу нашого підрозділу. Будьте певні, ми завжди підтримуємо вас на шляху професійного зростання!" – наводять в міністерстві ще один позитивний приклад привітання з 8 березня.

Крім цього, під час привітання можна зазначити про те, що чимало жінок нині служить у збройних силах.

"Дорогі посестри, боронячи кордон, ви захищаєте мільйони людей у нашій країні. Дякуємо за вашу непохитність, сміливість та вірність Україні!" – додали ще один приклад в МВС.

Нагадаємо, що Міжнародний жіночий день, який відзначають 8 березня, цього року в Україні залишається державним святом.

Однак, він не буде вихідним.

Раніше ми повідомляли, що 8 березня втрачає позиції – якщо ще у 2017 році це свято було одним із найпопулярніших, то нині його відзначає 21% населення.