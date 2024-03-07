8 березня втрачає позиції: як війна вплинула на сприйняття свят серед українців

За час повномасштабного вторгнення для українців зросло значення всіх державницьких свят. У п’ятірку найбільш популярних увійшов День захисників і захисниць, яке відзначають 1 жовтня.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, яке впродовж 17-23 лютого 2024 року провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Соціологи виявили, що після початку повномасштабної війни українці стали більше цінувати День Незалежності України. До 24 лютого 2022 року таких було 37%, а зараз – 64%.

Майже вдвічі збільшилася частка громадян, які почали святкувати День захисників і захисниць України. До повномасштабного вторгнення свято було популярним лише серед 29%, а зараз – серед 58%.

Які свята є найбільш популярними (важливими чи улюбленими) серед населення України, лютий 2024 року КМІС

"Високі показники для Дня Незалежності України є свідченням національної гордості та патріотизму. День захисників і захисниць України має також високу популярність, що свідчить про значну повагу до військовослужбовців і вдячність за захист і героїчну боротьбу з ворогом у відстоюванні незалежності та суверенітету країни", – зазначили в КМІС.

Крім цього, згідно з дослідженням, до п’ятірки найпопулярніших свят також увійшли:

▲ Різдво Христове – його святкує 70% опитаних;

▲ Великдень – 68%;

▲ Новий рік – 47%.



Зазначається, що цьогоріч Новий рік займає нижчу сходинку в переліку, порівняно з попередніми роками, коли він ділив перші місця з Різдвом Христовим і Великоднем.

Нижчі позиції також займають такі державні свята:

▲ День Конституції України;

▲ Міжнародний жіночий день;

▲ Трійця.



За словами соціологів, останні роки серед українців втрачає популярність Міжнародний жіночий день.

Якщо ще у 2017 році це свято було одним із найпопулярніших – тоді його відзначали приблизно половина населення – 49%. Нині ж таких лише 21% громадян.

Міжнародний день 8 березня, % респондентів, для яких свято є найбільш важливим чи улюбленим КМІС

Соціологи опитали 1052 людини, які проживають в Україні. Опитування провели методом телефонних інтерв’ю. Випадкова вибірка мобільних номерів не містила контактів громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Статистична похибка вибірки не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%.

Раніше ми повідомляли, що 60% українців вважають, що під час війни потрібно суттєво себе обмежувати в розвагах і покупках.