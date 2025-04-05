"Була паніка": як домашній ДНК-тест допоміг розгадати таємницю народження 70-річної британки

70-річна Сьюзан (ім’я змінено) була спантеличена, коли отримала результати домашнього ДНК-тесту. Жінка хотіла більше дізнатися про свого дідуся, тож замовила приватне тестування.

"Я здивувалася, помітивши ірландське походження, оскільки я знала, що це не так. Але я не надала цьому великого значення", – каже Сьюзан.

Утім, як виявилося, це був лише початок. Минуло 6 років, перш ніж Сьюзан зрозуміла: все, що вона знала про свою сім’ю, було помилковим. У 1950-х роках її переплутали з іншою дівчинкою в переповненому пологовому відділенні Національної служби охорони здоров'я Великої Британії (NHS).

Як це вдалося з’ясувати та розкрити таємницю народження Сьюзан – розповіли у ВВС.

Після того, як майже 10 років тому Сьюзан здала ДНК-тест, її дані внесли до бази компанії. Через 6 років жінка отримала повідомлення від незнайомця, який стверджував, що їхні ДНК-профілі збігаються – вони могли бути братом та сестрою.

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"Була просто паніка. Це були всі емоції, про які я тільки могла думати, мій мозок був розгублений", – так Сьюзан описала свій стан у ту мить.

Спершу жінка припустила, що її таємно вдочерили. Оскільки її батьки вже померли, вона вирішила запитати про це у свого старшого брата.

Той стверджував, що це якась помилка. Він завжди вважав сестру частиною сім’ї, і навіть пам’ятав, як їхня мати була нею вагітна. Попри це, Сьюзан мала сумніви, адже була трохи вищою за нього та виділялася в родині своїм незвичайно світлим волоссям.

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Старша донька Сьюзан знайшла копії всіх записів про народження дітей, які народилися того дня у тому ж районі, що і її мати.

Наступна дівчинка в списку, зареєстрована в тій же лікарні Національної служби охорони здоров'я, мала таке ж прізвище, як і чоловік, який зв'язався зі Сьюзан через генеалогічний сайт. Це не могло бути збігом. Єдиним можливим поясненням була помилка або плутанина в пологовому відділенні понад сім десятиліть тому.

Сьогодні у Британії новонародженим одразу надягають два браслети на ніжки, і мати з дитиною перебувають разом протягом усього часу в лікарні.

Натомість 70 років тому система була іншою: немовлят часто розлучали з матерями, розміщували їх у великих дитячих кімнатах, а доглядали за ними акушерки.

"Персонал міг не відразу прикріпити пов’язку чи бірку, або ж вона просто відпала і була прикріплена не до тієї дитини чи не до того ліжечка", – розповіла юристка Джейсон Танг.

Протягом років це нічого не означало для Сьюзан. Вона виросла в "нормальній сім'ї робітничого класу", зустріла свого чоловіка і зрештою сама почала працювати в Національній службі охорони здоров'я.

Жінка відгукується про своїх батьків як про "дуже хорошу, люблячу пару, які робили все, що могли, і завжди надихали".

Якби домашні ДНК-тести були доступні раніше, вона не впевнена, що змогла б розповісти їм правду, "тому що це було б так жахливо".

"Але я дійсно не думаю, що для мене щось змінилося в них, вони мої мама і тато", – каже Сьюзан.

З іншого боку, вона вважає, що її стосунки з чоловіком, якого вона завжди знала як старшого брата, зміцнилися завдяки тому, що сталося.

"Це насправді зблизило нас. Тепер ми зустрічаємося частіше, і я отримую листівки з написом "моїй любій сестрі", – розповідає жінка.

Що стосується її нових кровних родичів, Сьюзан зауважила, що ситуація була складнішою. Вона зустрілася з чоловіком, який зв'язався з нею, її генетичним братом, і сміється, коли згадує, як вони обидва були схожі.

"Якби ви вдягли на нього перуку і трохи підфарбували, він міг би бути схожим на мене. Я знаю, що вони мої біологічні родичі, але я не зростала з ними, тому немає такого емоційного зв'язку", – говорить Сьюзан.

Біологічні батьки Сьюзан померли кілька років тому, але жінці сказали, що вона схожа на свою матір.

Сьюзан довелося пройти повторний ДНК-тест, перш ніж NHS визнала свою помилку і принесла вибачення. Також жінка стала однією з перших, хто отримав грошову компенсацію за подібний випадок. Про яку суму йдеться – не розголошують.