Як отримати довідку про несудимість, і для чого вона потрібна

Витяг про несудимість може підтверджувати, що людина не вчиняла кримінальних злочинів

Довідка або витяг про несудимість – це документ, який підтверджує, що людині не доводилося нести кримінальну відповідальність за злочини або в неї знята чи погашена судимість, а також засвідчує, що громадянин чи громадянка не в розшуку.

Часто таку довідку разом з іншими документами просять показати різні українські та закордонні установи й організації. Це допомагає перевірити репутацію людини та вирішити, чи дати їй той, чи інший дозвіл.

Для чого потрібна довідка про несудимість, як її оформити та скільки часу дійсна – розповідаємо.

Де може знадобитися довідка про несудимість?

Такий витяг просять показати під час:

усиновлення , встановлення опіки;

оформлення візи для виїзду за кордон (та на інші вимоги іноземних держав);

оформлення на певну роботу;

оформлення дозволу на зброю, ліцензії на роботу з вибухівкою;

участі у процедурі закупівель (у тендерах);

оформлення громадянства;

оформлення або поновлення документів;

відвідин ТЦК та СП (у деяких випадках).

У Міністерстві внутрішніх справ наголосили, що довідка про відсутність/наявність судимості не потрібна для того, щоб стати на військовий облік чи оновити військово-облікові документи. Через те, що збільшилася кількість чоловіків, які хочуть отримати витяг, заявки тепер розглядають довше.

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Довідку має змогу безкоштовно отримати кожен українець чи українка віком від 14 років. Це можна зробити через Дію або ж оформити документ у паперовій чи електронній формі через МВС.

Довідка про несудимість може бути скороченою або повною. Скорочений витяг міститиме дані лише про відсутність або наявність судимості. У повному витязі разом з цим будуть відомості про те, чи притягували людину до кримінальної відповідальності та про інші обмеження, які передбачає кримінальне законодавство.

Перед тим, як подати довідку до організації чи установи, яка її вимагає, важливо уточнити, скорочена чи повна форма документа потрібна.

Довідка про несудимість може бути скороченою або повною PeopleImages.com/depositphotos

Як отримати довідку про несудимість через Дію

Щоб отримати довідку в Дії, для початку треба авторизуватися в додатку. Далі у розділі "Послуги" слід обрати "Довідки та витяги" та знайти там "Витяг про несудимість". Після цього потрібно буде вказати:

тип довідки і мету запиту;

місце народження;

контактні дані.

Дія автоматично знайде прізвище ім'я та по батькові. Утім, якщо заявник змінював якісь із цих даних, доведеться вказати своє попереднє ПІБ, щоб додатку було простіше знайти стару інформацію в реєстрах.

Серед контактних даних, які треба залишити в заявці – номер телефону та електронна пошта.

Перед тим, як замовити витяг, варто уважно перевірити всю введену інформацію і підтвердити, чи все правильно. Для цього потрібно поставити відповідну позначку внизу форми і натиснути "Надіслати".

Витяг мають підготувати впродовж 10 робочих днів. Якщо якусь інформацію треба буде перевірити додатково, закон дозволяє продовжити термін до 30 календарних днів.

Коли довідка буде готова, про це повідомлять за контактами, які вказані в заявці. Сам документ надішлють на електронну пошту. Також його можна завантажити в особистому кабінеті в розділі "Отримані документи". А в розділі "Довідки" можна буде слідкувати за тим, на якій стадії зараз оформлення витягу.

Довідку про несудимість можна отримати через Дію Скриншот сайту Дії

Як отримати довідку про несудимість через МВС

Заяву для замовлення довідки можна подати особисто у сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ або ж зробити це онлайн на їхньому сайті.

Щоб залишити заявку у паперовій формі, потрібно піти у будь-який регіональний центр МВС. Не обовʼязково за місцем зареєстрованого проживання.

Для подання запиту треба взяти з собою паспорт або інший документ, який посвідчує особу, та його копію. На місці потрібно буде заповнити відповідний бланк, де зазначити особисті дані, контактний номер телефону, тип та мету запиту.

Якщо заявнику потрібні декілька примірників довідки про несудимість, то це також варто вказати на запиті. Утім, їх не може бути більше трьох.

Витяг повинні підготувати упродовж 10 робочих днів. Якщо з'явиться потреба перевірити інформацію про людину ретельніше, то документ можна буде забрати через 30 днів. На роздрукованій довідці має стояти підпис заступника керівника департаменту МВС та печатка органу.

Щоб замовити довідку онлайн, спочатку треба перейти на офіційний сайт МВС за посиланням і обрати з переліку послуг "Запит на отримання витягу про несудимість". Після цього увійти в особистий кабінет, використавши електронний підпис, Дія.підпис або ключ BankID.

Далі доведеться заповнити поля з даними про себе, а саме вказати:

ім’я;

прізвище;

по-батькові;

стать;

дату і місце народження та реєстрації;

громадянство;

телефон та електронну адресу.

Залишиться графа "мета запиту", де потрібно обрати ту, яка вам підходить.

Заявку на витяг про несудимість можна залишити на сайті МВС Скриншот відео МВС

Коли витяг підготують, сповіщення з'явиться на електронній пошті чи надійде за номером телефону. Витяг можна буде завантажити із кабінету на сайті МВС.

Заявнику можуть відмовити у довідці, якщо його не зможуть ідентифікувати, людина вказала неправильні або неповні дані в запиті чи вони відрізняються від відомостей у сертифікаті її електронного підпису. Заявника обов'язково мають повідомити про причину відмови і пояснити, як можна оскаржити рішення.

Термін дії довідки про несудимість

Термін дії витягу на території України – від одного до трьох місяців. Якщо ж документ потрібно надати установі за кордоном, він буде дійсним протягом 90 днів. Наскільки "свіжою" має бути довідка залежить від того, для чого її використовувати.

До прикладу, якщо витяг про несудимість потрібен для усиновлення, він буде дійсним не довше ніж місяць. Утім, про всяк випадок потрібно уточнити термін дії у служби у справах дітей, яка проводить процедуру.

Підприємці, які перемогли у тендері Prozorro, можуть завантажити в систему довідку, яку отримали до трьох місяців тому. Зараз немає чіткого терміну, скільки часу діє витяг для процедури закупівель. Однак його потрібно внести в систему протягом 5 днів після оголошення переможця.

Якщо йдеться про оформлення дозволу на зброю, то працівники дозвільної системи можуть самі перевірити, чи має людина судимість. Тоді у заяві вона вказує паспортні дані і дає свою згоду на перевірку. Потім її направлять до МВС. Але для того, щоб отримати дозвіл на зброю швидше, можна самостійно отримати довідку і одразу внести її в систему.

Скільки буде дійсним витяг про несудимість для візи, залежить від країни. До прикладу, посольство України в США дозволяє мати довідку терміном до трьох місяців.

Витяг буде діяти до місяця, якщо людина хоче отримати українське громадянство. При цьому юристи про всяк випадок радять приносити держорганам довідку, яку оформили щойно.