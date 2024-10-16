Як і де мають право перевіряти військово-облікові документи під час мобілізації

За правилами призову на службу під час мобілізації, військово-облікові документи у громадян можуть перевіряти на вулиці, у громадських місцях, за місцем проживання чи роботи.

Просити показати їх зможуть не лише представники територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП), а й поліцейські та прикордонники.

Як повинна відбуватися перевірка документів за законом і чи мають право після цього затримати людину – пояснюємо далі.

Які військово-облікові документи потрібно мати із собою?

Військово-обліковий документ підтверджує, що всі потрібні дані про громадянина та його військовий статус є в реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Під час мобілізації носити його із собою повинні всі чоловіки віком від 18 до 60 років.

Тож існують такі військово-облікові документи:

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для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці;

для військовозобов'язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;

для резервістів – військовий квиток.

Крім того, можна скористатися електронним військово-обліковим документом з додатку Резерв+. У застосунку можна сформувати PDF-файл з QR-кодом, де буде повна інформація про чоловіка.

Такий документ має таку ж юридичну силу, як паперовий військовий квиток чи приписне посвідчення. Під час перевірки уповноважений зможе відсканувати код і перевірити усі дані про людину з реєстру "Оберіг".

Хто і де може перевіряти військово-обліковий документ

Під час проведення мобілізації перевіряти військово-обліковий документ разом із паспортом можуть у всіх чоловіків віком з 18 до 60 років. Робити це мають право:

представники ТЦК та СП;

поліцейські;

представники Держприкордонслужби.

Просити показати документ можуть:

у прикордонній смузі;

на пунктах пропуску через кордон;

за місцем проживання, роботи, навчання;

у громадських місцях, громадських будинках та спорудах;

місцях масового скупчення людей;

на блокпостах.

Як повинен відбуватися процес перевірки документа

Уповноважений представник ТЦК та СП повинен назвати своє прізвище, ім’я та по батькові, посаду і пред’явити свій паспорт та посвідчення офіцера, військовий квиток чи службове посвідчення. Це обовʼязково для підтвердження, що в нього є повноваження перевіряти документи.

Поліцейські та прикордонники повинні відрекомендуватися у порядку, який встановлюють накази керівників Нацполіції та Держприкордонслужби.

Поліцейські можуть перевіряти військово-обліковий документ, але не можуть вручати повістки luckyuran/depositphotos

У процесі перевірки визначають, громадянин військовозобов’язаний чи призовник, звіряють його персональні дані, дані військово-облікового документа з військово-обліковими даними в реєстрі "Оберіг". Для цього уповноважені можуть використовувати техніку.

Що буде, якщо правила військового обліку порушені?

Якщо виявлять, що громадянин порушує правила військового обліку (не оновив дані, не зʼявився за повісткою, не має військово-облікового документа) або дані у військово-обліковому документі не збігаються з даними у Єдиному державному реєстрі, "старший групи оповіщення пропонує резервісту або військовозобов’язаному прослідувати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки" – пишуть у положенні.

Для цього представник ТЦК має оформити та вручити військовозобов'язаному повістку. Але одразу доставляти призовника до військкомату уповноважені не мають права, каже адвокат юридичної фірми "Міллер" Андрій Новак.

"Якщо військовозобов'язаний перебуває в розшуку або відмовляється від вручення повістки, тоді поліція може затримати і доставити його до ТЦК. Якщо ж тільки вручають повістку, то не повинні затримувати і доставляти", – розповідає юрист.

Якщо ж резервіст або військовозобов’язаний відмовився від отримання повістки, уповноважені їх вручати складають акт відмови, який згодом подають керівнику районного або міського ТЦК та СП та реєструють.

Водночас поліцейський, який входить до групи оповіщення, може затримати військовозобов’язаного і доставити його до центру комплектування. У положенні пояснюють, що це мають право зробити на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відмову від повістки розцінюють, як порушення правил військового обліку.

За статтею 261, якщо поліція затримала людину, то повинна негайно дати знати її родичам про місце, де та перебуває. А на прохання затриманого, повідомити про це і власника підприємства, установи чи організації, де він працює.