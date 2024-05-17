Чи потрібна довідка про (не)судимість для взяття на облік у ТЦК та оновлення даних? Пояснюють у МВС

У відомстві закликали перевіряти інформацію в офіційних джерелах.

Міністерство внутрішніх справ України заявило про підвищену навантаженість на сервіси відомства – українці масово звертаються для отримання довідки про відсутність/наявність судимості.

У МВС повідомили, що довідка (витяг) про відсутність/наявність судимості не входить до переліку документів, необхідних для того, щоб стати на військовий облік чи оновити військово-облікові документи.

У коментарі "УП.Життя" у пресслужбі МВС розповіли, що збільшення кількості охочих отримати документ пов’язують з поширенням в соцмережах неправдивої інформації про порядок взяття на військовий облік та оновлення військово-облікових документів.

У коментарі для "УП.Життя" адвокат юридичної фірми "Міллер" Андрій Новак також заперечив необхідність надання довідки про відсутність/наявність судимості у випадку, якщо військовозобов’язаний хоче стати на військовий облік чи оновити дані.

Міністерство внутрішніх справ закликає дослухатися до повідомлень в офіційних джерелах.

"Інформацію у цьому випадку потрібно черпати від Міністерства оборони першочергово", – зазначили у пресслужбі.

Також там додали, що наразі час обробки запитів громадян збільшився через кількість охочих військовозобов’язаних отримати довідку про (не)судимість. Відчутний приріст звернень стався в середині квітня. Переважна кількість звернень (90%) надходила від чоловіків.

У МВС зауважили, що підготовка витягу потребує додаткової перевірки інформації, тому відповіді на звернення надають у строк до 30 календарних днів. Раніше виготовлення довідки займало до десяти днів.

"Ми намагаємося це зробити якнайшвидше. І більшість отримує витяги в електронному вигляді одразу. Однак, зважаючи на нинішню завантаженість, не виключаємо значного збільшення терміну", – говорять у відомстві.

Нагадаємо, 18 травня вступить у дію оновлений закон про мобілізацію. Зміни стосуються мобілізаційного віку, процедури військово-лікарської комісії, правил вручення повісток, а також заміни строкової служби базовою військовою підготовкою.